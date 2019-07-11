Мир может спасти только чудо: якутский шаман выступил против Путина

Кое-что шаману уже удалось – в Великобритании Путина уже можно съесть. Символически конечно, в виде стейка. А тем временем в России растет градус недовольства властями.

Очень необычная история сейчас начинается в Сибири. Там объявился человек, который всерьез собирается скинуть Владимира Путина с трона и сломать его режим. Зовут его Александр Габышев. Это не оппозиционер, не олигарх и не иностранный диверсант. Он – якутский шаман, рассказывает в своем видеоблоге на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

«Глядя на то, как Запад сдает свои позиции Кремлю, иногда я начинаю думать, что надеяться надо только на чудо. И вы знаете, похоже, это чудо может произойти», – заявил он.

По мнению господина Габышева, нынешний президент России является демоном, которого надо вернуть туда, где ему самое место, то есть – в ад. Для этого он собирается применить в Москве какие-то свои шаманские навыки, работающие против демонов путинского типа.

«Поскольку абы какое заклинание против Путина не сработает, Габышеву нужно получить подпитку своих магических сил от людей и природы. Для этого он идет в Москву пешком! Из Якутии! Это шесть-семь тысяч километров, я думаю», – подчеркнул Яковина.

По пути его встречают как героя. Люди с энтузиазмом слушают его проповеди и рассуждения о добре, зле, силах тьмы, силах света и всяком таком.

«И я вам так скажу: шаман не производит впечатления сумасшедшего. Он явно знает, чего хочет, а также понимает, как этого добиться», – отмечает Яковина.

И вот тут есть крайне важный момент, на которые обращает внимание автор.

«Я уже несколько раз рассказывал, что Путин живет в альтернативной реальности. Он действительно верит в потусторонние силы, в чертей, в проклятия, в мощи, в молитвы, в заговоры, обереги, в старцев и в жертвоприношения. Он считает это реальностью. Вот Украину он реальностью не считает, а это считает», – особо подчеркивает Яковина.

Более того автор настаивает, что всеми этими обстоятельствами необходимо пользоваться против хозяина Кремля.

«Я уже устал повторять, что этим надо пользоваться. Надо бить его тем, что для него понятно, тем, во что он верит, и чего боится. Все обычно над этим смеются, но вот якутский шаман все понял правильно. И я уверен, что у него шансов на успех не меньше, чем у российской оппозиции», – подчеркивает Яковина.

Важно понимать насколько сильно может воздействовать весь этот шаманизм на психику мнительного человека, явно испытывающего парною из-за опасений за свою жизнь.

«Да, возможно, танцы с бубном Путина в ад моментально не отправят, как это планирует господин Габышев. Но они очень сильно испортят ему нервы и аппетит. Он будет думать только о том, что проклятие уже нависло над ним. Он будет себя изводить мнительностью, ходить к священникам и колдунам, проводить ритуалы защиты и всякое такое. Для людей, которые верят в такие штуки, это очень серьезно», – подчеркнул Яковина.

Автор не смог не упомянуть о любопытном совпадении, которое случилось в Великобритании. В магазинах появился стейк похожий на лицо путина.

«И вы знаете, кое-что Габышев уже наколдовал. Пару дней назад в Великобритании в обычном магазине появился стейк очень похожий на лицо Владимира Путина. Люди, склонные к метафизике, наверное, могут это трактовать это в буквальном смысле – скоро его съедят. Ну или как какой-то еще знак свыше. Магия якутского шамана уже начала работать», – отмечает Яковина.

А тем временем в России опять готовятся к выборам и похоже в Москве и Санкт-Петербурге назревает скандал.

«Ну, а возвращаясь к мирским делам, хочу сказать вот что: в Москве и Петербурге в ближайшие дни начнется очень серьезный скандал. Кремль сейчас делает все, чтобы не допустить к местным выборам независимых кандидатов», – подчеркнул Яковина.

Да и градус недовольства властями в России заметно вырос.

«Если их и правда не допустят, то осенью там может начаться что-то типа демонстраций протеста. Народ и правда очень злобно настроен. А там, глядишь, и шаман Габышев до столицы пешком дойдет. Вот тогда в Москве и начнется все самое веселое», – говорит Яковина в заключении сюжета.