Кремль сливает Суркова. Российский куратор ОРДЛО отправится в небытие за провал в Украине

Видимо в высоких кремлевских кабинетах не оценили «самопожертвование» Владислав Сурков, особенно с учетом всего имеющего место прессинга на него со стороны ФСБ. Сурков еще продолжает удерживать место куратора «ДНР», но явно проигрывает ФСБ политическую кампанию в Украине, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«В прошлом месяце, в материале «Суркову в помощь: в большую игру по Украине возвращается Андрей Клюев» я описывал ситуацию, когда в своем противостоянии, ГРУ и ФСБ, за влияние в Украине, в предвыборную компанию заводит аффилированных личностей», – пишет обозреватель «Одесского Курьера»

В частности, если парафия ФСБ это Виктор Медведчук, замкнутый на трио Беседа-Козак-Бабич и его политическая сила «Оппозиционная платформа – За жизнь!», то у Владислава Суркова ставка на «Оппозиционный блок», а так же разношерстных одиозных личностей. Например, делалась ставка и на бывшего главу Администрации президента времен беглого Януковича Андрея Клюева, выдвигавшегося по 46 округу Донецкой области от Либерально-демократической партии.

Между тем, дела у Суркова на плацдарме битвы за «Верховну Раду» явно идут очень плохо.

«В частности, как оказалось, Виктор Медведчук проводит значительно более успешную предвыборную компанию, нивелируя шансы прохождения сурковской политической силы в ВР. Причем данный факт обусловлен и тем обстоятельством, что проект «Медведчук» пользуется безграничной финансовой и политической поддержкой со стороны Кремля. При этом его люди откровенно подминают под себя наработки отдела Суркова с 2014 года», – отмечает Коваленко.

Следует отметить, данную информацию подтверждает аффилированный Telegram-канал «Незыгарь», сообщающий о форменной панике в стане Андарбековича, то пропадающего сутками, то созывающего экстренные совещания по вопросу провала в Украине.

«Таким образом, можно смело констатировать – Кремль сливает Суркова окончательно, причем в угоду своих Лубянковских фаворитов. И вот тут начинается самое интересное», – особо подчеркнул Коваленко.

Если вы думаете, что после этого слива Владислав Андарбекович начнет писать преспокойно мемуары или стишки, а может, подастся выступать соло-гитаристом в питерских рок-клубах, то вы ошибаетесь. Люди подобной категории и уровня, после «слива», обычно долго не живут.

«Причем не только они, но и те, кто был аффилирован ими и не представляет более интереса, либо не приносит пользы», – отмечает Коваленко.

Осознание данного обстоятельства сейчас явно сеет панику как в отделе Суркова, так и в нейронных связях самого куратора, причем уже весьма условного, в выпестованных им недореспубликах.