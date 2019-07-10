Многополярные русофобские маневры Беларуси. Лукашенко повышает ставки в игре с Путиным

Зачем Александру Лукашенко расширение «Минского формата» такими участниками как США и Великобритания? Глава Беларуси заметно нарастил старания на международной арене, по привлечению в Беларусь иностранного как капитала, так и политического присутствия.

Итак, позавчера настоящей неожиданностью стало сообщение пресс-службы президента Беларуси о том, что Александр Лукашенко полностью поддерживает высказанное у его украинского коллеги Владимира Зеленского предложение о новой встречи в «Минске» уже в расширенном формате, при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

Таким образом, президент РБ, страны, которая, по сути, стала «нейтральной» площадкой для проведения переговоров, поддержал не сторону Кремля, а Украину и, де-факто, Запада.

«Согласитесь, выглядит это довольно странно, как для Александра Лукашенко, искусно лавирующего на протяжении десятилетий в отношениях с РФ. А тут он занял явно, как любят говорить в России, «русофобскую» позицию. Ведь, кого-кого, а представителей США и Великобритании, Кремлю меньше всего хочется видеть в теплой компании наряду с Францией и Германией», – пишет Коваленко.

«Отмечу, что о смене формата говорилось уже неоднократно и даже я, во многих своих интервью отмечал, что жизненно важно расширять Минский формат новыми участниками, такими как США и Великобритания, или же Польша», – добавил он.

Но для Александра Лукашенко в этом расширении есть и свой профит. Ведь ему прекрасно известно о планах Кремля до 2024 года осуществить слияние двух «союзных» государств, дабы предоставить возможность Путину избираться в очередной раз, но уже на пост главы нового, союзного государства, тем самым продлив его руководство ещё минимум на одну декаду.

«Разумеется, автократу Лукашенко такой сценарий совсем не по душе, но противопоставить гибридной машине Кремля Беларусь ничего не сможет. Если только не станет очередным прообразом миротворческой силы, зазывающей за стол переговоров новых партнеров, сближение с которыми на данной площадке, позволит сохранить республику в целости ещё некоторое время», – подчеркивает Коваленко.

А потому, появление в Минске, за столом переговоров представителей США и Великобритании, важно для Беларуси не меньше, чем для Украины. И это, надо сказать, очень даже нам на руку.

«Буквально вчера я писал о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко совсем не против расширения «минского формата» такими странами как США и Великобритания, как из Минска приходят ещё одни очень интересные новости, вписывающиеся в общую тенденцию происходящих у нашего северного соседа событий», – пишет Коваленко далее.

Так, стало известно, что Китай выделит Беларуси кредит в размере $600 млн, вместо аналогичного кредита от Москвы. Если помните, выделение Кремлем Беларуси кредита на $600 млн я называл «продажей республики». Но, как показало время, в Минске несколько изменился вектор движения Лукашенко.

«Дело в том, что российские $600 млн выделялись под гарантии интеграции РБ в РФ, что жизненно важно Кремлю, ведь это позволит к 2024 году провести «новые» выборы «нового» президента «союзного государства», что позволит Путину продлить свой срок правления минимум на декаду. Но, мягко говоря, автократа Лукашенко такой вариант явно не устраивает, и он заметно нарастил усилия по сохранению своего права на трон… до коли? До – Коли», – подчеркивает Коваленко.

А потому, когда из Минска россияне срочно вывозили своего посла Бабича, знатного путчиста, это была лишь первая ласточка перемен в РБ. Дальше – больше – Лукашенко принялся латентно заигрывать с США и Великобританией, зазывая их в Минск, не столько с целью ускорить разрешение украинского вопроса, сколько для расширения возможностей контактов для себя же самого.

«В дополнение к общему комплексу контактов, завлекаются инвестиции Китая, который уже давно облюбовал Беларусь для своих стратегических планов. Причем «китайские доллары» Беларуси нужны не столько для решения своих финансовых проблем, по выплатам долгов и процентов, сколько для затягивания Китая в финансовую заинтересованность в неприкосновенности РБ и сохранения взявшего обязательства политического режима», – отмечает Коваленко.

А потому, многоходовчка Лукашенко, более чем очевидна. Нежилая быть утянутым трясиной «союзного государства» он старательно налаживает многополярные контакты, которые, если не воспрепятствуют гибридному объединению РБ и РФ, то хотя бы станут гарантией его приюта и более-менее спокойной пенсии, за пределами страны с высоким риском смертности от радиоактивных элементов из таблицы Менделеева.