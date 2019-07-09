Провокация телемостом. Итог информационной атаки против Украины

Намерение провести телемост с российскими пропагандистами телеканала Виктора Медведчука это в первую очередь провокация, а уже во вторую – попытка интеграции украинских ресурсов, купленных на деньги Кремля, в единое пропагандистское пространство, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Что же, дамы и господа, как говорят, понедельник день тяжелый, но если твой враг Россия, то каждый день как понедельник. И события последних суток об этом крайне красноречиво напоминают», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

По сути, Кремль в эти дни разыграл коварную и продуманную партию, причем охватив информационное пространство одновременно и Украины и Грузии. И хотя, о подобном развитии событий говорилось и писалось неоднократно, готовность к ним для многих оказалась нулевой. Но, итог таков, что нам приходится подводить черту по проделанной спецслужбами РФ работе.

Разумеется, как и ожидалось, через своего ставленника №1 в Украине, Виктора Медведчука, Кремлем была предпринята первая, достаточно серьезная попытка хаотизировать обстановку в стране, а именно, анонс телемоста украинского телеканала «NewsOne» с российскими пропагандистами. Данная акция была проведена для того, чтобы вызвать негативную реакцию патриотической части общества, а так же подтолкнуть ее к радикальным действиям.

«Итак, более основательно относительно так называемого телемоста с Россией, который анонсировали на «NewsOne». Тем более что глава СБУ по этому поводу призвал созвать внеочередное заседание СНБО. Что будет СНБО предпринимать по данному телемосту – покажут ближайшие часы, но отмечу, что у Украины имеется пятилетний опыт в этом вопросе, когда ни один подобный телемост просто был невозможен. Надеюсь, именно им и воспользуются, даже не смотря на одностороннюю отмену телемоста», – отмечает Коваленко.

Но, даже не об этом речь, а о том, что новоиспеченная медиа-империя Виктора Медведчука, которая была сформировано буквально на днях, уже начинает работать. Причем работать не только в формате распространения антиукраинской пропаганды и мнения из-за «поребирка», но и создавая провокационных ситуаций, с целью хаотизации ситуации в Украине и создания общественного взрыва. Например, как в Грузии. Ведь там, что не день, то с недавних пор протест. Причем все протесты вызваны, в первую очередь провокациями, то в парламенте, то на телевидении.

«Параллельно с анонсом телемоста, в Грузии, где уже достаточно давно проводится хаотизация социально-общественной обстановки, запустили скандальный ролик на Рустави-2 и сразу же вели его в информационное поле Украины. И если для Грузии это был очередной повод для создания протестных настроений, то подтекстом для Украины была аргументация сторонникам «зрады», что грузинские телевизионщики открыто Путина унижают, а в Украине телемосты делают!», – подчеркнул Коваленко.

Причем источником такого нарратива было «Настоящее время», в лице Ирины Ромалийской, уже не в первый раз набрасывающей двусмысленную информацию, с сомнительными целями.

«Стоит отметить, что на фоне создания именно такого информационного фона очень своевременно вынырнул Михаил Саакашвили со своими антипутинскими заявлениями, который, как известно, напрямую связан с Рустави-2», – отмечает Коваленко.

Но, если Грузия для Кремля на сегодняшний это не более чем испытательный полигон для методик, то Украина – первоочередная цель.

О том, как Кремль намерен хаотизировать ситуацию в Украине накануне и после выборов, я уже писал в предыдущих заметкам и в принципе, неизменной личностью во всех этих упоминаниях был, есть и будет Виктор Медведчук. Будет, если, конечно, на данного персонажа не найдется таки управа.

«К слову сказать, Андрей Билецкий, рекордсмен по игнорированию заседаний Верховной Ради, а ныне кандидат в народные депутаты от ВО «Свобода» (видимо прогуливать работу понравилось), которая частенько своими заявлениями создает инфоповоды для российской пропаганды и дискредитации Украины в глазах западных партнеров, уже пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматумом», – подчеркнул Коваленко.

«И вот тут, честно скажу, такому «опытному» парламентарию как Билецкому следовало бы знать, что не президент решает вопрос телевизионных эфиров, и уж если кому и ставить ультиматум, то не ему, а непосредственно куму Путина и его медаимперии, или же Нацраде, которая по странным обстоятельствам, вдруг, не может запретить эфир с оккупантами», – добавил он.

Но, на Медведчука, по странному обстоятельству, у Билецкого рот не открывается. Кто знает, возможно, потому как подобного рода радикальные заявления в адрес Банковой очень даже на пользу куму Путина.

«Таким образом, проводится в движение не только патриотическая часть населения, которую возмущают подобные явления, но и провоцирующие псевдо-патриоты, на деле являющиеся не более чем проплачиваемыми «консервами», находящимися в ждущем режиме», – отмечает Коваленко.

И возможно, Украину бы ждали акции протеста, с файерами, горящими шинами и столкновения с полицией, в ходе которых были бы пострадавшие с обеих сторон, что очень складно бы ложилось в концепцию российской пропаганды о радикальных настроениях в Украине, особенно накануне инициированного РФ заседания Совбеза ООН. Но, реакция на телемост со стороны, как СНБО, СБУ так и президента Украины, внесли свои коррективы не только в информационное поле, но и пропагандистскую повестку дня.

«Таким образом, красивой картинки с погромами в центре Киева руками обезумевших радикалов не получилось, но это не означает, что все старания пятой колонны в Украине были напрасны. Ведь телемост после реакции властей сразу же отменяется, правда с оговоркой, что это из-за угрозы жизни журналистам и погромов телеканала. То есть, нота радикализма сохраняется и уверен, мы еще не раз услышим это приторное «русофобия» и «фашизм», – пишет Коваленко.

Причем, не удивлюсь, если именно этот срыв телемоста послужит, например, причиной для срыва «Минска». Но, то, что эту тему использует кремлевская клика в ходе заседания Совбеза ООН – несомненно!

«Таким образом, мы получаем полный комплекс проводимой многоуровневой провокации, от решений судов, по декомунизации и допуска к выборам сомнительных личностей пророссийской ориентации, таких как Шарий и Клюев, до откровенных прямых эфиров с кремлевскими пропагандистами. И как в этом случае не возмутиться патриотам, не выйти на улицы, не устроить, если не очередной Майдан, то протест с файерами, горящими шинами и разрывами взрывпакетов, где-нибудь под окнами Банковой», – отмечает Коваленко.

И вне зависимости от того, насколько серьезный будет этот протест, его будут преподносить с нужными акцентами не только внутри Украины для соответствующей группы потребителей информационного фаст-фуда, но и за рубежом.

«Мы с вами входим в очень сложный период, когда информационная война ведется, не столько явно, а завуалировано и любой вброс под собой имеет сразу несколько целей. Не достигая одной, будет достигнута, зачастую от обратного, другая или третья. Наш враг научился манипулировать эмоциями и пользоваться мировоззрением, давить на слабые точки», – подчеркнул Коваленко.

«А чему научились мы? Вестись за популистскими призывами и горячими головами», – задает вопросы Коваленко.

Украина живет в эпоху новой Холодной войны и реагировать на подобные провокации следует, держа голову в холодильной камере. Ведь их с каждым днем будет все больше и больше.