Зона «русского мира»

Ужасная «мстя» Кремля. Путин усиливает давление на Украину и Грузию

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На дипломатическом фронте Москва не может предложить ничего конструктивного. А накал антиукраинской и антигрузинской пропаганды только возрастает.

В эти дни одновременно разразились два медиаскандала в отношениях России и сопредельных государств, коих Москва в свое время избавила от забот о части их собственной территории, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» сказал нечто совершенно гадкое о Владимире Путине и его родителях. Грузинское государство и общество немедленно отмежевались от этой мерзости, были сделаны все соответствующие заявления. Возмущенные граждане пикетируют здание, где размещается телеканал. Однако это отнюдь не удовлетворило отечественных чиновников и политиков, которые едва ли не требуют смыть кровью оскорбление солнцеликого.

Депутаты Госдумы требуют запретить импорт из Грузии вина и минеральной воды, а также запретить денежные переводы в эту страну. А еще, не больше не меньше, экстрадировать оскорбившего Путина телеведущего в Россию, где его, очевидно, должны подвергнуть колесованию.

Все это было озвучено спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который из последних сил пытался поймать имперский гнев в собственные паруса. При этом он совершенно не заморачивается тем, что «преступление» было совершено иностранным подданным на территории иностранного же государства. Ведь Путина оскорбили. Того и гляди, скоро в Тбилиси отправят в спецкомандировку «солсберецких» специалистов по использованию «Новичка». Само собой, в дело включился и Рамзан Кадыров. Он потребовал перекрыть все пути и тропинки, связывающие Россию с Грузией.

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В эти же дни в отношениях с Украиной обрушился телемост. Стоило известному своей объективностью и неподкупностью телеведущему, а также информначальнику Дмитрию Киселеву сообщить о новой задумке агитпропа – организовать телеобщение простых россиян и украинцев, – как в Киеве разразился скандал.

Проигнорировав добрую волю российских пропагандистов, намеревавшихся повторить опыт советско-американских телемостов эпохи перестройки, украинцы почему-то посчитали инициативу каналов «Россия» и «NewsOne» провокацией. Более того, начали расследование в отношении украинских партнеров «России», обвинив их в госизмене.

Надо отдать должное украинскому общественному мнению. В Киеве мгновенно поняли смысл московской двухходовки. Любой «гражданский» диалог работает на легитимизацию действий России. Как вполне справедливо заметил журналист и депутат Рады Мустафа Найем, это был бы диалог насильника и его жертвы. Но отечественные пропагандисты не проиграли и тут. Теперь ближайшие полгода они будут заламывать руки в показной истерике: о Боже, Украина отказывается от диалога.

Надо сказать, что в этой непростой ситуации в очередной раз безошибочно сыграл Владимир Зеленский. Однозначно осудив лицемерную идею «телемоста», он предложил Владимиру Путину прямые переговоры под международным контролем: «Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе… Компанию для разговора предлагаю следующую – я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске».

Зеленский подчеркнул, что это предложение не означает отказа украинской стороны от существующих форматов переговоров: «Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо поговорить, правда?»

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Однако Путину нечего сказать на этих переговорах. В защиту аннексии Крыма нет аргументов, кроме ссылок на референдум, проведенный под автоматами «вежливых людей». «Секретную войну» на Донбассе можно успешно отрицать только в бесконечных заявлениях Марии Захаровой. На дипломатическом фронте Москва не может предложить ничего конструктивного.

В самом деле, что можно предложить тем, у кого силой отняли значительные территории. Остается уповать на «стерпится-слюбится», на то, что, подвергшись агрессии со стороны ядерной державы, которую никто не может заставить соблюдать международное право с помощью силы, пострадавшие будут обречены смириться. Как готовы смириться некоторые европейские государства. Ведь именно так трактуют в Кремле возвращение в ПАСЕ российской делегации.

Однако в отношении Грузии и Украины это не работает. Именно поэтому с такой неадекватной злобой Москва ответила на грузинские протесты. При этом накал антиукраинской и антигрузинской пропаганды только возрастает.

Подозреваю, отечественные власти чувствуют необходимым вкалывать российскому населению все более сильнодействующие средства: «Ах, они самого Путина оскорбили», «Эх, они с нами даже разговаривать не хотят…» Просто для того, чтобы народ, очнувшись, не задал себе простого вопроса: господи, что же мы натворили?..

Автор Александр Гольц
Источник Ежедневный Журнал
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