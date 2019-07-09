Долговая яма Кремля. Гражданам предлагают оплатить долги «Роснефти» и ВПК России

В России растет задолженность различных отраслей экономики. Только весь ВПК России аккумулировал долгов на сумму в половину бюджета страны, но в первую очередь Кремль бросился спасать «Роснефть», за счет пенсионеров.

В Кремле приняли очередное судьбоносное решение – корпорацию друга нацлидера Владимира Путина Игоря Сечина будут спасать за счет российских пенсионеров. Следует отметить, что «Роснефть» не единственный «флагман» экономики России терпящий бедствие, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

Стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса имеют долгов по кредитам на более чем 2 триллиона рублей.

«Не так давно я писал о том, что терпящий финансовое бедствие «Амурский судостроительный завод» имеющиеся у него на строительстве корветы проекта 20380 и судно снабжения №365 достраивает за взятые кредиты, поскольку финансирования государства оказалось недостаточно», – пишет Коваленко.

И в принципе, о том, что российские предприятия ВПК находятся практически все как одно на кредитной игле, из-за скудного финансирования, было прекрасно известно давно и выполнение многих госзаказов идет в счет кредитов. Но конкретных сумм не называлось и не афишировалось. До недавних пор.

«Так, намедни в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге вице-премьер РФ Юрий Борисов, видимо решив устроить немного, так сказать, «перемоги», заявил, что предприятиям ВПК будут списывать их кредиты. Ну, как будут, по крайней мере, планируют, но вот будут ли ещё вопрос. И списать намерены от 600 до 700 млрд рублей», – отмечает Коваленко.

В общем-то, вроде, как и вправду это можно назвать «перемогой по-российски», но вот интересный момент, озвученные суммы не являются полной картиной закредитованности российского ВПК. А полная картина, это ни много ни мало, а как оказалось, более 2 трлн рублей. И опять же, именно «более», без конкретики.

«То есть, по сути, долговые обязательства ВПК РФ составляют практически 50% от бюджета российской оборонки на 2019-й год? По сути – да», – подчеркивает Коваленко.

Конечно, строить танки и корветы в долг, радоваться очередной спущенной подводной лодке с нулевой прибылью предприятия и запускать ракеты, которые и так одна через одну падают, это весьма ура-патриотично. Но россиянам стоит задуматься о том, что и так переживающие падение уровня жизни сегодня, они уже завтра могут столкнуться с тем, что их тщедушное существование будет обременено и выплатой долгов их любимого ВПК. Стоит лишь принять соответствующий тоталитарный указ, чем нынешняя власть в РФ только и занимается последние года.

«Сегодня утром, когда я писал про триллионную закредитованность российских предприятий ВПК я в конце статьи намекнул россиянам, что в один прекрасный (или не особо прекрасный) день, им придется кредиты этих предприятий выплачивать из своего кармана, хотят они того или нет. И знаете, если с предприятиями ВПК это пока лишь прогноз, то с кормилицей россиюшки, монополией «Роснефть» – это уже реальность!», – отмечает Коваленко

Так, стало известно, что вчера, впервые за весь 2019-й, «Роснефть» вышла на российский долговой рынок для продажи своих облигаций, которые были скуплены на 40 млрд руб.

«И, казалось бы, все прекрасно – облигации российской монополии на рынке ценных бумаг оказались востребованы и их расхватали аки горячие пирожки», – саркастически подметил Коваленко.

Но тут есть как минимум два неприятных для освещения момента.

Первый – скупкой облигаций занимались российские пенсионные фонды, а вовсе не крупные корпорации или иностранные инвесторы. Причем, именно за счет пенсионных фондов создается круговорот наличности на рынке РФ при скупке и облигаций федерального займа.

А второе – «Роснефть» на фоне этой продажи, по сути, ничего не заработала, ведь деньги от продажи облигаций пойдут на погашение процентов по долгам на 19,7 млрд руб, а так же на дофинансирование проектов.

«Кстати, о долгах. Тут тоже очень интересный момент, ведь долговые обязательства «Роснефти» уже превышают 4,4 трлн рублей и по мере того как компания должна реализовывать свои проекты, долги растут, но не уменьшаются», – отмечает Коваленко.

А потому, подчеркивает обозреватель «Одесского Курьера», – тенденции очень даже показательные.

«Как я частенько говорю, не газ или нефть основной ресурс РФ, а пенсионеры, за счет которых и новую АПЛ спустят на воду и ракету в космос запустят», – подчеркнул Коваленко.

В целом, картина становится более-менее понятной, население России станет второй «нефтью», за счет которой Путин и его окружение будут решать все навалившиеся по их вине на эту страну беды.

«С поднятием с колен!», – пишет Коваленко в заключении.