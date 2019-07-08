Снять санкции с России. Как Кремль и Европа пытаются договорится по катастрофе рейса МН17

За последнюю неделю по ЕС прокатилась давно нам известная информационная волна посвященная снятию с РФ санкций. То об этом вспомнил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, то в парламент Словакии намерены внести на рассмотрение резолюцию об отмене антироссийских санкций, в поддержку чего высказался председатель парламента страны Андрей Данко, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«И все бы ничего и все это привычно слышать, с понимаем, что за последние года эффект от таких призывов был нулевой, но сие действо происходит на фоне возвращения РФ в ПАСЕ, при полном игнорировании ассамблеи выводов расследования по МН-17», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

И вот тут, тема МН-17 стоит как нельзя остро. Ведь именно после трагедии в украинском небе 2014 года, Европа по другому взглянула на войну в нашей стране и активизировал свои действия по усилению ограничений в отношении РФ. Но, то ли время лечит, то ли память подводит многих политиков в ЕС, особенно новой волны, где сплошь радикалы и популисты, щедро спонсируемые российскими фондами, все чаще говорящие о нормализации отношений с Москвой.

«Тем не менее, просто так взять и отменить санкции невозможно, для этого нужны весомые причины. И таковыми может оказаться как создание видимости нормализации ситуации на Востоке Украины, так и разрешение вопроса МН-17», – отмечает Коваленко.

И стоит отметить, что в обоих направлениях Кремль сейчас ведет весьма упорную работу, причем тема МН-17 должна стать фундаментом будущей отмены санкций, как в своё время трагедия стала фундаментом для введения наиболее болезненных экономических и политических ограничений.

«При этом скупка особого мнения ряда политиков, по вопросу МН-17 идет полным ходом. Ведь в то время как следственная группа признала полную причастность российских военных к уничтожению авиалайнера малазийских авиалиний, ряд малазийских политиков, таких как премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад и бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб, поддали сомнениям выводы следователей, чем вызвали гнев многих своих международных коллег, но при этом точку зрения не изменили, изменив лишь нормам чести и морали», – отмечает обозреватель «Одесского Курьера».

Между тем, в информационное пространств уже поступают данные о том, что Кремль принимает попытки тайно договориться с Нидерландами и другими заинтересованными сторонами по делу об МН-17. В частности, речь идет о солидной денежной компенсации семьям погибших «от доброты побуждений», при этом без какого либо последующего юридического преследования РФ.

«В какой-то степени, такой ход будет признанием вины РФ, но, уже без ответственности за содеянное кого либо. И, по сути, это послужит стартом для поднятия вопроса о снятии, как минимум, части, если не всех санкций», – подчеркнул Коваленко.

Но следует понимать, что для того, чтобы европейскому обществу, привыкшему к тому, что за преступлением всегда следует наказание, пояснить, почему в случае с РФ, убившей сотни граждан ЕС, это не действует, для России будут создавать предварительный имидж. Или, скажем так, будут возвращать лицо в европейском медиапространстве. А без содействия политических сил провести такую компанию будет невозможно.

«Вот и не удивлюсь, если не очень приятных и удручающих новостей из Европы будет приходить с каждым днём все больше и больше. Сезон оптовой скупки индульгенций открыт! Равно как и создания соответствующих инфоповодов «под аккомпанемент» как в самой РФ, так и на Западе», – подчеркивает обозреватель «Одесского Курьера».

«Так что ждем, следующего хода Москвы…», – отмечает Коваленко в заключении.