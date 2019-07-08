Информационная многоходовка. Российская спецоперация накануне заседания Совбеза ООН

Россия не оставляет попыток дискредитировать позиции Украины на международной арене. В ход идут все мыслимые и немыслимые приемы. Одним из направлений является создание негативного имиджа, о чем свидетельствует новый российский фейковый вброс в информпространство Украины, пишет на своей странице в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

«На самом деле, я неоднократно повторял, что в ГРУ и ФСБ работают совершенно обычные люди. Так, среди них есть талантливые враги, но в основном – это тот самый «мусоровоз», который и на Донбасс привез отдельных бурят и псковских десантников, которых никому не жалко…», – пишет замминистра.

И вот, в очередной раз мы видим, как Громовский Telegram-канал Незыгарь «ссыт в глаза» всем поголовно.

«Ставлю бутылку хорошего виски, что новость о Лаврентьева, презентованую Незыгарем сегодня «втащут» в украинском инфопространство хоть кто-нибудь из журналистов…», – подчеркивает Золотухин.

Далее замминистра указывает, на то обстоятельство, что в идеале это должен быть зарубежный источник, который вызывает большее доверие у украинцев. В качестве такого источника могут выступить информационные агентства имеющие собственные русские или украинские информационные службы.

«В идеале – это будет кто-то из-за границы… Из пражского офиса «Настоящего времени» или «Радио Свободы». Потому, когда они говорят о несостоятельность украинской СБУ – то им сразу верят. Спасибо, но – нет … Это тоже та же #сеча_в_очі, но с другой стороны», – подчеркивает он.

Теперь – рассмотрим, как это предлагает сделать Золотухин, детали:

«22 июня коллеги из #ЧерговийПоКраїні отмониторили и опубликовали фейк, первоисточником которого был телеграмм канал Незыгарь» – пишет Золотухин.

Громівсько-ковальчуківський НЕЗИГАРЬ опублікував невимушений і тупорилий фейк про вбивство в Києві Олександра… Geplaatst door UA Черговий op Zaterdag 22 juni 2019

С помощью этого фейка был произведен вброс информации о якобы имевшем место убийстве в Киеве Александра Лаврентьева, который, по данным СБУ, готовил для Пушилина «окончательное решение проблемы Захарченко», то есть – покушение на убийство.

Фейк был настолько детским и непринужденным, что на него и особого внимания никто не обратил. В опубликованном в Telegram сообщение обращали на себя внимание разве только, что прицепленные к нему слишком кричащие фотографии: когда в Киеве было под 35 градусов жары, на фотографиях люди ходили в куртках и пиджаках, на фоне деревьев без листьев…

«Ну, нормальный такой киевский июня», – комментирует Золотухин.

Сегодня фейк получил продолжение и перерос в спецоперацию, в рамках которой были обнародованы два имени, якобы, офицеров СБУ, которые проводили встречу с Лаврентьевим.

Через Незыгаря Лаврентьев распространил и свое заявление:

«Объяснить такие действия нууууу, ооочень просто», – отмечает Золотухин.

Уже определенный срок мы ожидаем встречных операций Владислава Суркова, которые должны стать ответом на усиление статуса Виктора Медведчука на украинском направлении.

Золотухин писал об этом ранее.

Операция по ликвидации Захарченко, с целью замены его на Пушилина, целиком и полностью контролировалась Владиславом Сурковым. Сейчас, разворачивается многоэтапная спецоперация по дискредитации украинской переговорной позиции перед заседанием Совета Безопасности ООН по вопросам российско-украинского конфликта, который состоится уже 16 июля.

Имена сбушников, обнародованные Лаврентьевим легко нагуглиты. А собрать по ним информацию – еще легче. Вот здесь, например, сообщение о награждении майора СБУ Адаха Ивана Викторовича, о котором говорится во вбросе.

«Интересным фактом является то, что, по моему убеждению, утверждение провокаций и по «телемоста», и по Лаврентьеву происходило у первого заместителя АП РФ, бывшего сотрудника сецслужб, Алексея Громова. Под контролем которого также и находится телеграмм-канал», – отмечает Золотухин.

«Все это стало настолько очевидным и читается очень легко. Жаль мало кто может поддержать публичную профессиональную беседу об этих вещах», – добавил он.

Насправді, я неодноразово повторював, що в ГРУ та ФСБ працюють абсолютно звичайні люди. Так, серед них є талановиті… Geplaatst door Dmytro Zolotukhin op Maandag 8 juli 2019

В конце своего поста замминистра Дмитрий Золотухин просит пользователей помочь в распространение его сообщения и обещает продолжение.