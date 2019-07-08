Разведенная Станица Луганская. Оккупанты пытаются переиграть всех с отведением вооружений

Прошедшая неделя на Донбассе прошла весьма напряженно, при этом очевидно, что оккупационные власти и Россия получили некий карт-бланш и сейчас пытаются вовсю его использовать.

Речь идет об отводе ВСУ и вооруженных формирований в районе Станицы Луганской и создание «демилитаризованной зоны». С одной стороны, наши военные стараются представить общественности внутри страны этот шаг как «улучшение позиций». Хотя это у них получается не очень хорошо, так как отступление оно и есть отступление, в какую обертку его не оборачивай, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

С другой стороны, оккупационные власти представили это отступление как свою большую победу. И, по всей видимости, они имеют основания так говорить, так как свою часть договоренностей выполнять не собираются. Причем делается это довольно циничным образом – оставшиеся в районе разведения люди с оружием просто надели повязки фейковой структуры СЦКК. Сделано это настолько цинично и откровенно, что даже ОБСЕ, которая старается соблюдать нейтральность, была вынуждена отметить этот факт в своем отчете.

«Днем 4 июля на участке разведения команда миссии видела до шести членов вооруженных формирований (у всех были синие нарукавные повязки с надписью СЦКК), которые стояли между блокпостом вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской и бывшей передовой позицией вооруженных формирований к югу от деревянных конструкций над разрушенной частью моста. На бывшей передовой позиции вооруженных формирований наблюдатели также видели члена вооруженных формирований в камуфляжной одежде».

Стоит напомнить, что Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) – это структура, созданная 26 сентября 2014 г. Россией, Украиной и ОБСЕ в рамках реализации Минских соглашений.

Штаб-квартира центра изначально находилась в Соледаре Донецкой области, потом была перемещена в Дебальцево, а в начале 2015 г. вновь вернулась в Соледар из-за ухудшения ситуации в Дебальцево.

В состав центра входили по 75 российских и украинских офицеров, которые сменяли друг друга каждые три месяца. Однако 18 декабря 2017 г. министерство иностранных дел РФ сообщило о прекращении работы российских военных в СЦКК. Причиной этого стали якобы действия украинской стороны, которые ограничивали российским военным доступ к линии соприкосновения.

Фактически на этом деятельность центра закончилась, однако в конце 2017 г. тогдашний «глава республики» Захарченко заявил о создании «группы «ДНР» в СЦКК». Но никаких полномочий ни от ОБСЕ, ни от РФ, ни от Украины эта структура не имеет. Зато стала прекрасной ширмой для невыполнения договоренностей.

Как видится, именно такой сценарий с перекрашиванием «корпусов Народной милиции республик» в миротворческий контингент готовится и на будущее. Ведь недаром паспорта граждан Российской Федерации выдают в первую очередь именно «военнослужащим».

И что касается зоны отведения под Станицей Луганский, есть и еще один тревожный звоночек возможного наступления боевиков на этом направлении. Дело в том, что отведение войск и даже демонтаж оборонительных сооружений (о чем, например, заявляет наш президент) не решает вопроса создания плацдарма. Начиная с 2014 г. вся эта территория буквально усеяна минно-взрывными заграждениями. Причем хаотически, без всяческих карт минных полей. И разминирование может занять не одну неделю, что серьезно может сдерживать темпы наступления. Да и украинская сторона на такой очевидный шаг пойти не сможет.

Поэтому этот вопрос решили крайне изящно – всю эту территорию линии разведения просто подожгли. Под воздействием высоких температур все начало взрываться и гореть, таким образом расчищая плацдарм для боевиков.

А то, что при этом страдает экология и местные жители, для оккупационных властей совершенно не важно. И первые жертвы уже есть. Так, 3 июля в Станично-Луганском районе при ликвидации пожара на «неустановленном взрывном устройстве» подорвался трактор и пострадал 34-летний тракторист государственного предприятия «Станично-Луганское опытное лесоохотничье хозяйство». Мужчину с минно-взрывными травмами госпитализировали в больницу.

Таким образом, можно уверенно говорить, что выполнять свою часть договоренностей боевики не собираются и своей задачей они видят исключительно восстановление моста, способного выдержать бронетехнику и захват плацдарма на другом берегу реки Северский Донец. И, увы, если говорить объективно, то в этом им активно помогает наше новое военно-политическое руководство.

На этом фоне вполне адекватно выглядят действия США, которые последовательно продолжают политику противостояния с Россией в Черноморско-Азовском регионе, укрепляя свои позиции.

В этом году идут довольно активные работы по модернизации Очаковской военно-морской базы. Тут американская сторона финансирует укрепление и модернизацию существующих пирсов, строительство нового плавучего дока, ограждения вокруг базы, судоремонтные объекты. Однако главное – это строительство двух совершенно новых центров морских операций для координации усилий ВМСУ и НАТО. Причем строительство выполняется силами исключительно американских вооруженных сил, без привлечения Украины.

После модернизации Очаков сможет стать полноценной базой НАТО, ближайшей к оккупированному Крыму.

Еще одним важным моментом укрепления позиций США на Черном море стало усиление румынских вооруженных сил. На днях стало известно, что Бухарест купит дополнительную партию истребителей F-16.

Мало того, серьезно увеличивается и американский контингент в этой стране, которая находится всего в 150 морских милях от Крыма. 3 июля стало известно, что американское подразделение (52nd Expeditionary Operations Group Det. 2), которое вооружено стратегическими беспилотниками MQ-9 Reaper, перебрасывается с польской базы Мирославец на румынскую авиабазу Campia Turzii. И это в дополнение к 12 F-16 и 250 военнослужащим, переброшенным сюда в мае.

Переброска этих самых современных на сегодня дронов может свидетельствовать об изменении стратегии НАТО и США в Европе. Ведь до этого основной точкой приложения усилий была Балтика, теперь, судя по всему, это Черное море. Ведь Вашингтон по-прежнему продолжает политику поддержки как Украины, так и Грузии, которые напрямую столкнулись с агрессией России за последние годы.

Мало того, укрепление позиций США в Румынии и в Украине является прямым ответом на наращивание военной мощи России в Крыму. С момента аннексии полуострова в 2014 г. Москва отправила на полуостров довольно внушительные силы, включая пять дивизионов ЗРК С-400, как минимум десять военных кораблей, шесть подводных лодок и новейшие истребители.

Таким образом, хотя общие тенденции развития ситуации на линии соприкосновения на Донбассе на данный момент являются неутешительными, однако поддержка страны со стороны основного союзника – США – остается неизменной, что в какой-то мере может нивелировать усилия России по окончанию конфликта на Донбассе в обмен на признание Украиной тем или иным способом принадлежности Крыма России.