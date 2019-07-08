Арктический амбиции России. Экипаж «Лошарика» героически погиб из-за кремлевских планов

Существует много версий из-за чего случилась трагедия с «Лашариком» повлекшая гибелть 14 моряков-подводников. Одна из них основана на Кремлевских амбициях на Арктику.

Россия не отказывается от своих амбиций по контролю Северного ледовитого океана. Трагедия с «Лошариком» и гибелью подводником являются свидетельством этих амбиций, пишет в своей новой статье на страницах «Информационного Сопротивления» военно-политический обозреватель издания «Одесский Курьер» Александр Коваленко

«Как-то раз, президент России Владимир Путин сказал, что у России границы нигде не заканчиваются, и это фраза стала своеобразным описанием той реваншистской доктрины, которой Кремль придерживается уже шестой год. Причем доктрина эта не только охватывает близлежащие страны, такие как Украина, Молдова, Грузия, и прочие, но и простирается вплоть до Южной Америки, поглощая Венесуэлу, Колумбию и т.д.», – пишет обозреватель

В свою очередь, мало кто акцентирует внимание на том, что у России не меньшие по амбициозности виды на Арктику, нежели на Украину или любую другу страну, которая в планах Кремля должна стать его собственностью в той или иной форме. И Россия не стоит в этом вопросе на месте, наращивая потенциал своих арктических войск, строя базы, налаживая военную инфраструктуру в регионе, создавая технику и вооружения, способные исправно функционировать в условиях низких температур.

«И, что самое интересное, произошедшая 1 июля трагедия на сверхсекретной подводной лодке АС-12 «Лошарик», может сигнализировать именно о планах Москвы расширить свой контроль не только в арктической зоне, но и нести прямую угрозу таким странам, как Великобритания и Норвегия», – подчеркивает Коваленко.

Так, 6 июля, в условиях повышенной секретности в Санкт-Петербурге были похоронены погибшие на АС-12 офицеры. При этом, именно в ходе траурной церемонии заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что подводники, дословно: “Ценою своей жизни спасли своих товарищей, не допустили катастрофы планетарного масштаба”. А ряд СМИ РФ отметили, что экипаж “Лошарика” спас мир от второй “Фукусимы”.

«Возможно, имелось ввиду то, что офицеры отдали жизни, борясь с пожаром и предотвратив его распространение до ядерной установки. А возможно, попросту запутываются следы и создается информационный шум, ведь под аккомпанемент похорон в Санкт-Петербурге российский политолог Станислав Белковский отметил, что Минобороны выделило $3 млн на компанию в СМИ по сокрытию истинных причин гибели АС-12 и цели ее пребывания в Баренцевом море», – отмечает обозреватель.

В частности, речь может идти, в том числе и о проведении диверсионных работ/операции или же подготовки к оным. Ведь тот информационный шум, который сейчас имеет место быть в российских СМИ, так или иначе, но имеет под особой основание быть частью правды.

«Например, если перечислить версии последовательно, мог ли «Лошарик» отрабатывать взаимодействие с различными системами оружия, имитируя пока еще не существующее оружие «судного дня» – проект «Посейдон» с его носителями АПЛ БС-136 «Оренбург» или БС-64 «Подмосковье» – конечно же, мог!», – особо подчеркивает Коваленко.

Мог ли «Лошарик» отрабатывать нарушение целостности и осуществление прослушки подводных гражданских и зарубежных военных кабелей связи или отработку размещения элементов российской позиционной системы подводного наблюдения «Гармония» (аналог SOSUS) и размещение на морском дне изделий, предназначенных для борьбы с американской гидроакустической противолодочной системой SOSUS? Конечно же, мог!

«И самое главное, могла ли АС-12 отрабатывать минирование морской инфраструктуры вероятного противника? Разумеется, особенно с учетом того, что на фоне трагедии с АПЛ, вспомнили немало историй, особенно из недавнего российского прошлого, например, как в 1991 году было проведено минирование объектов нефтяной инфраструктуры Норвегии», – отмечает обозреватель.

«И вот тут, как не вспомнить историю, которая буквально в апреле облетела все СМИ с ноткой юмора, хотя на самом деле, представляла собой крайне настораживающий и серьезный маркер происходящего в Баренцевом море. Напомню, что норвежские рыболовы обнаружили в районе Финнмарк кита-белуху с ременной обвязкой и закрепленной на ней камерой типа GoPro. Примечательно, что белухи, идеально приспособленные к жизни в Арктике, излюбленный объект для проведения экспериментов ГУГИ (Главного управления глубоководных исследований) ВМФ. Того самого, к которому были приписаны погибшие на АС-12 офицеры», – добавил он.

Коваленко пишет далее, что «надо же, какое совпадение!» Но, не меньшее совпадение и то, что белух, дельфинов, тюленей и касаток, как при СССР, так, похоже и до сих пор, РФ использует для проведения диверсионных операций, в частности, минирования важных объектов и инфраструктуры.

А потому, ЧП на АС-12 – это не только маркер удручающего технического состояния флота РФ, но и сигнал того, что Россия продолжает реализацию своих агрессивных планов не только по отношению к странам – членам Арктического совета, но и всем граничащим с РФ в морской зоне, а возможно и дальше.