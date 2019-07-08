Хроники российского краха. Большие разборки российских спецслужб

Происходящие в России события, это не просто следствие деградации государственной и общественной системы, но свидетельство острого конфликта между спецслужбами, ведущими друг с другом борьбу не на жизнь, а насмерть.

События последних дней демонстрируют значительное противостояние не только между ГРУ и ФСБ, но и внутри структуры «федералов», пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«За последние несколько лет я написал довольно много статей посвященных противостоянию ГРУ и ФСБ, за сферы влияния и финансирование», – пишет обозреватель «Одесского Курьера».

Противостояние, которое по мере усугубления в РФ экономического кризиса, сжатия бюджета и санкционного давления, становится все более ожесточенным. И выплескивается оно не только в формате информационной утрамбовки противника, как это было, например, при взломе почты Владислава Суркова или откровенной подставы за пределами РФ, как это было в Сирии с ликвидацией двух сотен «вагнеровцев» или ГРУшных журналистов в ЦАР, но и уже выливается в жесткое противостояние внутри самой России.

Только за последнюю неделю у наших восточных соседей произошло сразу несколько знаковых событий, которые явно сигнализируют – накал страстей между двух силовых структур доведен до предела и не только между ними, но и внутри них.

«Прежде всего, я имею ввиду проведенное в четверг, 4 июля, задержание шести сотрудников ФСБ России, среди которых было трое сотрудников спецподразделения «Альфа», один сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два сотрудника управления «К», относящегося к банковскому отделу ФСБ России. Задержание проведено было по подозрению данных сотрудников в хищении от 140 до 170 млн рублей», – подчеркивает Коваленко.

Конечно, звучит это смешно и выглядит еще смешнее, когда ФСБ демонстративно выносит сор из избы, но в данном случае явный конфликт интересов внутри самой службы, где очередной деребан без дележа с определенными чинами, был воспринят настолько болезненно.

В данном контексте весьма уместным будет напомнить еще один эпизод, а именно, когда через мэрию Москвы были в открытый доступ слиты адреса ведомственных квартир кадровых сотрудников СВР. Этот слив так же проводился с подачи ФСБ, которая с СВР находится в очень тесной завязке, особенно в комплексе соперничества с ГРУ, но пути их в этом году резко разошлись.

«С другой стороны, отчетливо просматривается, что внутренние конфликты, точащиеся между силовыми структурами, приводят к тому, что репутация оных на мировой арене падает с каждым днем все ниже и ниже», – подчеркивает Коваленко.

Сложно не вспомнить все тот же слив хакерской группой «Шалтай-болтай» данных на кадровиков ГРУ работающих при посольствах РФ за рубежом и переписку Владислава Суркова в 2014-м, провал операции по отравлению Скрипалей в Солсбери и даже всплывший брюхом вверх «Лошарик» тоже является частью этой цепочки фиаско, о чем я более подробно напишу завтра.

«И дело даже не в том, что спецслужбы РФ деградировали. Элита, «голубая кровь», уже не та как при СССР, когда был проведен блестящий штурм дворца Амина спецназом «Альфа» или «Вымпел», державший в страхе весь арабский мир. Вывод на передний план коммерческих и меркантильных интересов также густо замешан на брожениях внутри самих силовых структур, недовольных происходящими в стране изменениями и курсом Кремля», – отмечает Коваленко.

Таким образом, от местного междусобойчика до серьезного внутреннего конфликта, остался всего один шаг, а от туда и до свержения режима не так уж и далеко.

«Но, следует осознавать, что до того как пауки в банке окончательно вцепятся смертельной хваткой в глотки друг друга, им нужно будет завершить дела за пределами РФ. В частности, речь идет и об Украине, где полным ходом развивается реваншистский сценарий, авторства Суркова, но значительно улучшенный ФСБ в лице трио Беседа-Козак-Бабич», – отмечает Коваленко.

И по мере того как внутреннее противостояние обостряется и близок взрыв, тем лихорадочнее и отчаяннее они будут ускорять процессы в Украине.

«Ведь в эпоху смуты и распределения секторов влияния, им уже будет не до Украины, а обеспечить ее аки козырем в рукаве ох как хочется, что «рыжим» на Лубянке, что «паукам» на Гризодубовой», – подчеркивает Коваленко в заключении.