Стратегическая импотенция Кремля. Путина держат в информационном коконе

Никто из окружения Путин не заинтересован, что бы нацлидер России получал точную информацию о состоянии дел в стране.

Выступление Набиуллиной на Финансовом форуме в Питере с констатацией исчерпанности экономической модели всего лишь слабое отражение настроений в верхах. Настроения эти почти панические, пишет на своей странице в Facebook российский политолог Валерий Соловей.

«Ситуация характеризуется словами «катастрофа» и русским аналогом выражения «полное фиаско», – пишет политолог.

Это то что отмечается в первую очередь.

Во-вторых, тревога вызвана разрушением государственного управления и «отсутствием капитана на мостике», вследствие чего его полномочия приватизированы кланами.

«Главной потенциальной угрозой считается острый социальный конфликт. Его считают запрограммированным и разногласия касаются лишь сроков», – подчеркивает Соловей.

Оптимисты говорят, что в запасе имеется пара-тройка лет. Пессимисты говорят о месяцах.

В-третьих, президент находится в информационном коконе. В его мире Россия успешно преодолевает спад и справляется со всеми проблемами, а потому нет нужды что-либо менять.

«Путин сосредоточен на внешней политике. Встреча с Трампом вызвала в Кремле позитивные ожидания», – отмечает политолог.

В-четвертых, ни силовики, ни технократы-прагматики не заинтересованы в нарушении информационной изоляции президента. Они укрепляют свои позиции в преддверии решающих схваток.

«Силовики оказывают решающее влияние на принятие решений, что вызвано тем, что Путин больше доверяет «своим», – отмечает Соловей.

Стратегическая импотенция Выступление Набиуллиной на Финансовом форуме в Питере с констатацией исчерпанности… Geplaatst door Valery Solovei op Zondag 7 juli 2019

Причем в самой группе силовиков Колокольцев и Чайка скорее инструменты, а не самостоятельные игроки. В этом смысле последние аресты офицеров ФСБ не схватка двух ведомств, а схватка внутри одного ведомства.