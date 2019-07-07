Манекены и марионетки. Когда Пасечник и Пушилин присоединятся к восковых Захарченко, Гиви и Моторолы?

Никакого лишнего повода для информационной активности российских оккупантов и их коллаборантов не требуется – многоликая пропагандистская машина постоянно искусственно плодит различные фейки и «акции» про запас и на всякий случай.

Главная новость прошедшей недели, стала информация о проведении в конце июня операции украинскими спецслужбами на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») и задержании бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. В то же время, в самом ОРДЛО очередной проходит очередной «паноптикум», пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Выставка кремлевских манекенов и марионеток

Минувшая неделя жителям захваченных «ихтамнетами» территорий Донетчины и Луганщины запомнилась постоянным появлением ничего не значащих заявлений либо главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина, либо главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника, либо и того, и другого одновременно.

При этом если ранее обе кремлевские марионетки привлекались хотя бы на подтанцовку в Минске к «гуманитарной миссии» путинского кума Медведчука, то теперь вообще никакого повода для громкого сотрясания воздуха не было.

Более того, последние переговоры в белорусской столице Трехсторонней контактной группы 2 июля закончились совершенно ничем. Кстати, в связи с позицией представительства России в ТКГ во главе с Грызловым. В итоге не удалось достичь даже минимального прогресса ни в вопросе введения «хлебного перемирия», ни в теме освобождения пленных, ни даже в деле демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской после тамошнего развода войск.

Впрочем, давно известно, что никакого лишнего повода для информационной активности российских оккупантов и их коллаборантов и не требуется – многоликая пропагандистская машина постоянно искусственно плодит различные фейки и «акции» про запас и на всякий случай.

Вот и сейчас пригодился заранее заготовленный «флешмоб» под названием «Выбор Донбасса», когда с видеообращением к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому сначала выступила некая девушка якобы из оккупированной Горловки, затем это поддержали луганские «блогеры», а на финише на авансцену вышли уже Пасечник с Пушилиным.

И торжественно заявили «от имени всего народа Донбасса»: «Таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь «особого статуса») и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией».

Толк, конечно, от таких спичей, как от любого шоу – можно его воспринять за чистую монету, премного воодушевившись, или, негодуя, развенчивать гнилую суть прозвучавшего. И особо акцентировать на элементах обыкновенной шизофрении – тут только «особый статус в Украине» и одновременно «интеграция с Россией» чего стоят. В принципе, эффект от увиденного тот же, как и после посещения ярких музейных экспозиций.

Как, например, это может произойти на выставке восковых фигур, открывшейся в Донецке. Там среди прочего представлены сидящие за одним столом фигуры ликвидированных Захарченко, Гиви и Моторолы. Правда, их «скульптор» либо так ненавидит боевиков, либо криворук настолько, что Моторола больше смахивает на Ленина в берете, чем на «ихтамнета» Павлова, Гиви – на героя фильма «Четыре танкиста и собака», а Захарченко – вылитый манекен из военторга.

Мастер-класс от украинских спецслужб

Зато новость уходящей недели от украинских спецназовцев не могла вызвать у украинцев никакой другой эмоции, кроме восторга, а у врагов – только зависть. Речь о том, как бойцы Сил спецопераций умело и вольготно действуют в глубоком тылу, о чем в Кремле узнают, что называется, «из прессы».

Ведь посреди белого дня без пыли и шума удалось вывезти для нужд СБУ ценного свидетеля в деле сбитого российским «Буком» малазийского «Боинга» МН17 – бывшего «командира ПВО» Цемаха.

И данная операция прошла в городе Снежное, который расположен, на минуточку, всего в 20 километрах от неконтролируемого Украиной участка украинско-российской границы и в 80 километрах от линии фронта.

Причем поражают даже детали: сначала спецслужбисты оглушают экс-«ополченца» вблизи его жилища, а потом спокойно вывозят того на его же машине через один из КПВВ.

Как справедливо отметил Гиркин-Стрелков (а этот уже официально подозреваемый международной Совместной следственной группой в крушении лайнера МН17 персонаж тут же опознал в вывезенном Цемахе своего старого знакомца «Борисыча»), такой мастер-класс от украинских спецслужб – «очередное свидетельство отвратительной постановки контрразведывательного обеспечения тыловой зоны «корпусов» и госбезопасности ДНР вообще».

Или, иными словами, Гиркин публично выставил совместный «неуд» для обеих донецких «главков» – и ГРУ, и ФСБ.

Асеев – в международном «экстренном списке»

Еще одно событие последних дней в очередной раз напомнило о том ужасном положении вещей в оккупации с журналистикой и журналистами, олицетворением чему является узник донецкого концлагеря «Изоляция» Станислав Асеев, писавший из Донецка до своего ареста два года назад под псевдонимом Стас Васин.

Так вот, авторитетная организация One Free Press Coalition, занимающаяся защитой прав журналистов во всем мире и куда входят ведущие мировые СМИ, внесла его в актуальный «экстренный список» из десяти журналистов, которые были убиты или чья судьба находится в опасности.

One Free Press Coalition отметила, что журналист-фрилансер Асеев находится в тюрьме, контакт с ним ограниченный и существуют серьезные опасения относительно здоровья Станислава в заключении. А также международное журналистское объединение еще раз указало мировому сообществу, что Асеева незаконно задержали, а, точнее, выкрали в 2017 году боевики в оккупированной части Донецкой области и вынудили в эфире российского ТВ признаться в шпионаже.

Как известно, «шпионил» Станислав преимущественно на кладбище и в магазинах, где слушал разговоры местных и записывал цены на продукты, что, безусловно, является настоящей военной тайной.

Примечательно также, что в данный «экстренный список» попали журналисты из Ирана, Индии, Китая, Саудовской Аравии, ряда африканских стран и Мальты. Некоторые из них были убиты (например, саудовский журналист Джамаль Хашоги или мексиканка Норма Сарабия), другие же арестованы или пропали без вести.