Волчья стая Кремля. Российская агентурная сеть в Боснии и Черногории

Церковный раскол в Украине, в котором переплелись клерикальные и политические мотивы, стимулировал интерес европейцев к роли христианских церквей в формировании будущего их стран, пишет корреспондент «Новой Газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян.

Необычный аспект этой картины исследовал Пражский институт по изучению проблем безопасности (PSSI). Он касается того, какими путями Русская православная церковь (РПЦ) продвигает в западнобалканских странах постулаты панславянского самосознания, стремясь противодействовать прозападным тенденциям в этом регионе.

На первый взгляд, отмечается в исследовании PSSI, речь идет о таких безобидных проектах, как восстановление религиозных объектов или сооружение религиозных и культурных центров.

Но если присмотреться поближе, можно увидеть попытки прямой поддержки местных националистических кругов. Это несет в себе угрозу разжигания новых конфликтов там, где еще не зажили шрамы от недавних войн.

В качестве инструмента используется, в частности, российское байкерское движение «Ночные волки», которое выпячивает свои связи с РПЦ и Кремлем.

Уже к 2016 году у «Волков» было свыше пятидесяти отделений по всей Европе, от Чечни до Сербии, которые занимаются, отмечается в исследовании, не только формированием патриотического сознания, но и имеют прямые коммерческие интересы.

С «Ночными волками» аффилирована через сербский филиал «Волков» во главе с неким Сашей Савичем из крайне правой организации «Сербская честь». В январе прошлого года сараевское сетевое издание Žurnal сообщало, что активисты «Сербской чести» якобы проходили тренировку в Российско-сербском гуманитарном центре в Нише и находятся в процессе создания военизированной группировки.

Она будет использоваться против оппонентов лидера боснийских сербов Милорада Додика, политика которого направлена на дезинтеграцию боснийского государства и подрыв евроатлантического вектора.

Издание утверждало, что лидер «Сербской чести»​ Боян Стойкович – бывший сербский десантник и что он «прошел тренировку в Москве». Показательным стал профинансированный российскими властями девятидневный пробег «Волков» по Балканам вскоре после инцидента со Скрипалями.

Во время посещения полумятежной Республики Сербской (РС), составной части Боснии и Герцеговины, члены группировки постоянно говорили о «духовных узах» русских и сербов, что прочитывалось как «послание Москвы».

Впрочем, в административном центре РС Банья-Луке прикатившие туда не на мотоциклах в клубах дыма, а в микроавтобусе «пузатые татуированные» «волки», по свидетельству корреспондента «Нью-Йорк таймс», были встречены достаточно скептически.

«Лучше бы балет прислали», – писала одна из местных газет.

В Банья-Луке осуществляется и вполне амбициозный проект. В сентябре 2018 года представители РПЦ присутствовали здесь при закладке «русcко-сербского храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев», который будет располагаться в одном из новых районов города.

Разработкой проекта храма занимались специалисты ведущего российского архитектурного института – МАРХИ.

Если говорить о Черногории, то одна из ключевых фигур неудавшегося антигосударственного заговора в 2016 году, Саша Синджелич, воевавший, кстати говоря, в Донбассе на стороне «ДНР», был сооснователем отделения «Ночных волков» в Сербии.

Хотя Сербскую православную церковь в участии в подготовке переворота никто не обвинял, появлялись сведения о том, что некоторые его участники ночевали накануне этого события в сербском православном монастыре Острог в 40 км от столицы Черногории Подгорицы.

В Черногории целевой аудиторией РПЦ являются те 72% населения страны, которые относятся к православным христианам, но разделены между Черногорско-Приморской митрополией Сербской православной церкви (ЧПМ СПЦ) и Черногорской православной церковью, основанной в 1993 году.

Последняя объявила себя автокефальной, но ее самостоятельность не признана ни одной из канонических православных церквей. Черногорские сторонники автокефалии пытаются распространить на себя украинский принцип: «Независимому государству – независимая церковь». Константинопольский патриарх Варфоломей, однако, просьбу непризнанной церкви о признании отклоняет.

Митрополит Черногорско-Приморской митрополии СПЦ Амфилохий, как и патриарх Сербской православной церкви Иреней, занимают весьма определенные политические позиции, последовательно отстаивая прорусские интересы и противодействуя западным. Соответственно, президент Черногории Мило Джуканович заявил на предвыборной конференции Партии демократических социалистов (ПДС), которую возглавляет:

«Мы исправим большую несправедливость, постигшую Черногорию в начале ХХ века – восстановим черногорскую автокефальную церковь. История пограничных епархий СПЦ, вопреки основным принципам организации православия во всем мире, служит для сохранения инфраструктуры Великой Сербии, в которую они верят.

Мы не будем жить под диктатом религиозной организации, которая представляет собой пережиток прошлого и не может понять, что ее время давно прошло, а все страны Западных Балкан имеют право на европейское будущее».

Патриарх Сербский Иреней пригрозил Джукановичу анафемой…