Зона «русского мира»

«Всем кому должен – прощаю». Россияне не возвращают взятых кредитов

В России наблюдается кризис неплатежей по кредитам взятым населением у банков. Общая задолженность перед кредиторами привесила аналогичные показатели банковского кризиса 2008 – 2009 года.

В России объем невозвратных кредитов превысил 10 триллионов рублей, став худшим показателем, нежели в кризисном 2009-м, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«И грех не вспомнить про банковский кризис в РФ, тем более что вчера международное рейтинговое агентство S&P опубликовало интересное исследование относительно ситуации с кредитованием в России. Казалось бы, причем здесь банковский кризис к кредитованию, но обо всем по порядку», – пишет обозреватель «Одесского Курьера»

Так, согласно данным S&P на сегодняшний день в РФ в активе проблемных кредитов, то есть, тех, что не возвращаются в течение 90 и более дней, находится сумма в 10,2 триллиона рублей. И это худший показатель в истории РФ, по невозвратным кредитам, нежели даже в кризисном 2009-м. Иными словами, население России сейчас находится в финансовом положении значительно худшем, чем даже в эпоху глобального экономического кризиса.

«Выходит, санкции, как бы, вовсе не на пользу, ведь если наоборот, то зачем населению набирать столько кредитов и не иметь возможности их погашать?», – подчеркивает Коваленко.

Но, что самое главное, этот балласт, объемом уже более 10 триллионов рублей, необходимо погашать и компенсировать уже не населению, а государству. Ведь как не крути, а проблемы банков это проблемы Центробанка, а проблемы Центробанка, это проблемы всего населения России, с которого Центробанк и взыскивает на затыкание «черных дыр».

«К слову сказать, с 2013 года Центробанк на спасение банков РФ выделил 5,2 триллиона рублей. Правда, получается у него все равно «не очень», ведь если на конец 2013 года в РФ работало 897 банков, то на начало 2019 их насчитывалось уже 440. И вправду, что триллионы, что банки – все уходит в «черную дыру», – отмечает Коваленко.

Собственно, вот такой фатальный замкнутый круг банковской системы РФ и ее клиентов.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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