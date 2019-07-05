Как справится с Путиным? Якутский шаман пообещал изгнать это порождение темных сил

На фоне крутого поворота Европы от Украины к России, заговорили даже о снятии санкций, в самой России нашелся человек готовый изгнать «порождение темных сил» Путина из страны.

Сегодня пришло сразу несколько важных новостей об отношениях между Россией, Украиной и Европой в свете конфликта на Донбассе, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

«Первая новость такая: Владимир Путин потребовал от Украины полностью восстановить экономические отношения с Донбассом. Я в который раз уже хочу подчеркнуть: Кремль не хочет аннексировать ОРДЛО и забирать себе живущих там людей», – пишет журналист.

Как раз наоборот — они его бесят, он ненавидит и население, и территорию, и связанные с ними санкции. Он хочет как можно скорее на своих условиях перебросить ответственность за них на Украину.

«Подтверждение тому — история с «упрощенной раздачей российских паспортов», которая оказалась блефом — паспорта эти дали лишь боевикам, простые люди ничего не получили. Я считаю, этим надо пользоваться и выдвигать свои условия реинтеграции ОРДЛО в Украину», – отмечает Яковина.

Например, полный вывод российских войск, выплата компенсаций и тому подобное. Надо прямо дать понять Путину, что Украина не будет спешить с реинтеграцией, пока не будут выполнены ее условия.

В то же время, постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба объявил, что эпоха, когда страны Запада стояли плечом к плечу с Украиной в противостоянии с Россией, заканчивается. Видимо, западные европейцы сильно разочаровались в том, как Киев проводил реформы и чего добился за последние пять лет.

«Теперь они решили заняться восстановлением отношений с Россией. Кулеба также отметил, что возвращение России в ПАСЕ может быть интерпретировано европейцами как своего рода прецедент, который упростит выход стран ЕС из экономических санкций, введенных против РФ», – пишет Яковина, пересказывая мнения Кулебы.

Италия, например, уже начала работать над снятием санкций с России.

«Состоящее из популистов итальянское правительство уже давно примерялось к возможности восстановления торговли с РФ, от которой Италия получала горы денег», – отмечает журналист.

Теперь же, после решения ПАСЕ, такая опция стала чуть более реальной. Кстати, о подвижках в этом вопросе итальянский премьер Конти заявил на встрече с Владимиром Путиным, который, конечно, очень доволен происходящим.

«Впрочем, есть один человек, который способен пошатнуть радость Путина и ввести его в уныние. Зовут его Александр Габышев, он шаман из Якутии», – пишет журналист.

По словам этого джентльмена, российский президент является порождением темных сил, с которыми может справиться лишь человек, обладающий шамаскими способномями. Чтобы исполнить эту историческую миссию, Габышев пешком направился из Якутии в Москву.

«Он идет уже четыре месяца, проповедует свои идеи, люди с восторгом встречают его по всему пути. В 2021 году шаман планирует добраться до Москвы и специальным ритуалом уничтожить Путина.

Дальнейшее будущее своей страны он видит так: «Главное победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее сечиных и медведевых, найдутся умнее их. Другие партии воспрянут, пусть Жириновский идёт, Зюганов, Навальный — вперёд. Главное, что они люди, пусть идут во власть, а народ там разберётся, кого выбрать».

Тут очень важно понимать, что Путин в такие штуки верит. Он очень религиозный, ходит к старцам замаливать грехи, поклоняется мощам, приносит в жертву животных и страшно боится магии.

«Если смелый шаман и не прикончит его своими заклинаниями, то точно страшно напугает. Кстати, в Украине полно всяких православных святынь, которые тоже можно было бы использовать в религиозной войне против Путина. Да, нам это смешно, но он верит в это и сходит с ума, поэтому почему бы и нет? А шаману Габышеву я шлю лучи добра и (хотя я неверующий) помолюсь за успех его миссии», – пишет Яковина в заключеении.