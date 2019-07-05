Казусы российской «паспортизации» ОРДЛО. Менее четверти удовлетворенных просьб о пенсиях

Компания паспортизации ОРДЛО выявляет интересные тенденции, свидетельствующие о том, что большинство ходатайств о российском гражданстве будет отклонено.

Появились первые статистические данные по прохождению упрощенной процедуры получения гражданства жителями оккупированных территорий Донбасса. Анализ этих данных вскрывает ряд закономерных тенденций и позволяет сделать некоторые прогнозы, пишет на своей странице в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВОТ), экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука

«Праздник всей жизни» закончился, так и не начавшись», – пишет замминистра ВОТ.

С огромной неохотой оккупанты принимают документы от пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

«Большинство документов, которые были возвращены с отметкой «отказать», были от лиц старше 45-ти лет», – отмечает Тука.

Кроме того, «счастливчики», которые получили паспорт РФ, жалуются на действия пенсионного фонда России, работники которого отказываются оформлять пенсии новоиспеченным «соотечественникам».

«Из числа поданных документов, положительное решение принято в отношении… 22% заявителей», – подчеркивает замминистра ВОТ.

Такое «неуважительное» отношение возмущает «страждущих» и может повлечь бунт внутри ОРДЛО.

«К тому же, оккупационная администрация Луганщины решила «усилить контроль за выездом «государственных служащих «ЛНР» в Российскую Федерацию!», – отмечает Тука.

Про "паспортизацію" мешканців окупованої частини Донбасу."Праздник всей жизни" закінчився, так і не розпочавшись.З… Geplaatst door George Tuka op Donderdag 4 juli 2019

Кроме того, на временно оккупированных территориях наблюдаются следующие тенденции:

– увеличивается количество граждан, которые видят будущее в составе Украины;

– сохраняется тенденция к открытой самоидентификации населения как украинцев;

– возросло количество жителей ОРДЛО, открыто оценивающих ситуацию на Донбассе как «российско-украинский конфликт», а не как «гражданскую войну»;

– приобрела устойчивый характер тенденция информационного «вакуума» в отношении развития событий в Украине;

– растет количество населения, недовольного политикой местной оккупационной администрации.