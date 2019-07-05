День освобождения Славянска. Детали операции против боевиков Гиркина

Пять лет назад украинским силам удалось освободить Славянск, вынудив боевиков Гиркина покинуть город. Это стало результатом хорошо спланированной и филигранно выполненной боевой операции.

Сегодня дата освобождения Славянска от российской оккупации в 2014 году. Пять лет назад в этот день город было освобожден украинскими силами от захвативших его незаконных вооруженных формирований по общим командованием российского террориста, офицера ФСБ Игоря Гиркина, более известного под псевдонимом «Стрелков», пишет на своей странице в Facebook подполковник милиции и партизан-доброволец Сергей Приймачук, участвовавший в освобождение города.

«В этот жаркий душный день в 2014 году был освобожден город Славянск от российских оккупантов, которые желали захватить почти всю страну», – пишет партизан-доброволец.

Стоит отметить, что разжигать протестные настроения среди населения в городе Славянске стали еще за два года до оккупации. Пророссийские силы консолидировались в отряд «борцов за экологию» под лозунгом сопротивления добыче сланцевого газа на наших землях. Уже тогда было очевидно, что за этим стоят российские спецслужбы.

Среди «борцов» были и казаки Донской паланки, и дорогостоящие местные адвокаты, а возглавили движение коммунисты. Городской парторг Славянска Анатолий Хмелевой, у которого денег даже на приличный костюм не хватало, вдруг стал издавать газеты и брошюры, очевидно что это делалось на средства «из-за поребрика».

Все эти «борцы» с добычей сланцевого газа, а также «за права русскоязычных» и «против олигархов» подготовили почву для оккупации севера Донетчины.

«Те кто пишет и тиражирует версии о том, что оккупанты и их приспешники ушли сами или глубоко заблуждается или сознательно старается умолить роль защитника государства Украина!», – подчеркивает Приймачук.

Партизан-доброволец так же высказался насчет тех «авторов», кто весьма вольно жонглирует фактами, а зачастую откровенно перевирает все события того времени.

«Интересно где эти писаки были в то время под пулями и снарядами, минами и ракетами?», – пишет Приймачук.

Освобождение Славянска. Освобождение Дзержинска. Его освобождала группой в которую входил Сергей Приймачук и подразделение «морских котиков». Овобождение заложников. Реалии войны. Командование. Пред 1 из 5 След

«Пили ли они воду из луж? Видели ли они кровь и смерть товарища?Многие в это время наживались на беженцах и переселенцах, а некоторые из них кормили и поили бандитов-сепаратистов! Так было в Святогорске, Славянске и даже в Изюме!», – добавил он.

Далее, Приймачук рассказал о роли в освобождении Славянска генерала-лейтенанта Владислав Бухарева, нынешнего главу Службы внешней разведки Украины. Бухарев был одним из организаторов операции, требовавшего от своих подчиненных ответственности и дисциплины в условиях секретности выполнения операций.

«Прочел статью в Facebook Валерия Малюты и хочу кое-что уточнить. Во-первых, все действия нашей ДРГ были четко спланированы, указания и задание которые мы получили осуществлялись под руководством генерала Бухарева. Без дисциплины, без высочайшей ответственности, задачи военного характера в условиях скрытности и секретности выполнить не возможно», – уточняет партизан-доброволец.

Приймачук так же подчеркивает, что никакой «самодеятельности» план освобождения города не допускал, хотя и подразумевал инициативу по его выполнению в зависимости от тактической обстановки.

«В ходе выполнения задач допускалась инициатива, но вольности не было и не могло быть, так-как руководитель был высочайши специалистом, а для нас непререкаемым авторитетом. О той операции по освобождению заложников и пленных в ночь на 5 июля распространятся не буду, но скажу одно : нами был завербован боевик, который открыл камеру и отвел пленных в общежитие АИЗа по улицу Королева, где они были приняты и переправлены в войска», – рассказывает Приймачук.

«Есть фотографии трех человек из числа освобожденных у камер. Отзовитесь все кто был в застенках», – добавил он.

В этот жаркий душный день в 2014 году был освобожден г.Славянск от российских окупантов, которые желали захватить почти… Geplaatst door Сергей Приймачук op Vrijdag 5 juli 2019

Далее он подчеркивает, что военные операции по командованием генерала Бухарева были эффективными и после освобождения Славянска.

«Практически 4 месяца руководил нашей ДРГ генерал Бухарев. Его заслуги по ее формированию и организации боевых действий, позволила нам и после освобождения города Славянска действовать весьма эффективно», – подчеркивает партизан-доброволец.

В конце партизан-доброволец подчеркивает, что он единственный из всей группы был на легальном положении, именно поэтому может рассказать немного о тех событиях.

«Я один был легализован так как по возрасту был самый взрослый, да и позывной мой был «Дед», – пишет в заключении Приймачук.