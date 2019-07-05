«Сталин лучше, чем Путин». Общественные настроения в России вызываю шок

Когнитивный диссонанс – именно так, по моему мнению, можно назвать все то, что происходит сейчас в России. Postdependence, что переводится как зависимость от предыдущей траектории.

В 90-х же как было? Русский – а по сути советский – человек был убежден, что все беды случились от того, что нас поработил Запад. А потому надо от него освободиться, пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Какие-то международные договоры, Будапештский меморандум – все эти навязанные США нормы и доллары. Международный морской арбитраж, говорите? Европейский международный суд по права человека?», – пишет политолог комментируя последние события.

Российское народонаселение искренне не понимает, зачем соблюдать все эти их решения.

«И международную торговлю мы развивать не должны, потому что у нас есть все свое, и нужно только жить этим своим отдельным миром. И то, что присоединили Крым – совершенно правильно и замечательно», – отмечает Орешкин.

И не потому, что Крым уж так хорош, «наша чудесная здравница, а деды там воевали и кров поливали» – самое главное, что таким образом Россия послала Запад «в задницу». Россияне вообще всех послали, у них свой собственный взгляд на мировые проблемы, «а вы хоть там тресните».

«Мы – молодцы. Такое ощущение восторга сидело в головах российской публики. Но вот только прошло 3−4 года, и все вдруг начали понимать – Крым присоединили, от эксплуататоров освободились, но богаче почему-то не стали», – подчеркивает Орешкин.

Российское народонаселение просто не может поверить: для того, чтобы развивался бизнес, и росла экономика, нужно соблюдать правила. Не отбирать у людей собственность, не нарушать демонстративно законы, не менять налоги, не отбирать одни куски у Ходорковского, раздавая их другим.

«Нет же, богатая страна – это та, которая всех нагибает. Чечню, Украину, Грузию. А то, что за все это нужно постоянно и много платить, россияне не понимают. Как и то, что механизм, который предусматривает централизацию, вертикализацию и ручное управление, способствует развитию не экономики, а консервации», – подчеркнул Орешкин.

Люди не понимают. Цены растут, доходы падают, экономического роста нет вообще, а около 3 миллионов россиян среднего класса ежегодно переходят в класс бедных. Они просто почему-то стали беднее, хотя поднялись с колен. Так начинаются мучительные размышления.

Россияне делают для себя вывод – в правительстве пятая колонна. Там спрятались враги и вредители, губернаторы воруют, олигархи откуда-то взявшиеся – странно, ведь Владимир Владимирович с ними уже 20 лет как воюет – не дают восторжествовать справедливости. Отсюда и дикая популярность товарища Сталина, запрос не жесткую политику.

Все это абсолютная ментальная болезнь, и никуда от нее не деться. А раз так, то Путина начинают критиковать не за то, что он оторвал Россию от Запада, развернул на Восток и превратил страну в большую Чечню, а за то, что был недостаточно решителен.

«Они говорят, что Путин слабак по сравнению со Сталиным. У народонаселения в головах живет иллюзия великого, могучего и богатого советского Союза – они давно забыли, что на самом деле он был нищим, Верхней Вольтой с ракетами и ничем больше», – подчеркнул политолог.

И когда сегодня это патриотическое большинство говорит об «Л/ДНР», то в их представлении Путин эти территории слил. Наплевать на весь международный вой – их надо было присоединять, и тогда бы мы стали еще богаче.

«Хотя на самом деле мы бы стали еще беднее, потому что Путин как человек умный понимает, что это напрочь раздолбанная территория с никому не нужным углем, цены на который падают, и деклассированным, спившимся и криминализированным населением – такой подарок ему не нужен», – отмечает Орешкин.

Но народонаселение этого не понимает: да он же слил Донбасс, не смог добиться Новороссии. Плохо ли от этого Путину? На самом деле не очень – он искренне презирает это народонаселение. И знает, что стоит нарисовать на телеэкране другую картинку, и люди будут воспринимать все по-другому.

«А пока у него есть деньги платить за телевизор, а также силовикам и бюрократии – все в порядке и под контролем. И так оно и будет в ближайшее время – никаких революций не просматривается. Для этого нужно как минимум два необходимых условия – острое недовольство внизу и назревший политический раскол в верхах», – отметил Орешкин.

Когда вся эта склеенная соплями и кровью путинская вертикаль развалится, может, и Крым вернется. Но надеяться на то, что из пасти крокодила эту территорию вскоре вырвут, я оснований не вижу. Говорить обратное значит просто не понимать, как устроены крокодилы.

«И я не оправдываю действий Путина, а просто как естествоиспытатель наблюдаю. Захлопнув челюсти – пусть даже там несъедобная гантель – он просто не способен их открыть. Стоит надеяться только на то, что когда-то он эту гантель начнет глотать и захлебнется», – подчеркивает политолог.

Ведь по большому счету, Путин все равно проигрывает. Со стороны может казаться, что влиятельность России увеличивается, но ничего подобного.

«Кого за рубежом еще интересует этот Путин? Соседи, понятное дело, боятся, как бы танки не ввели, но для американцев Россия – это уже 3 или 5 категория проблем», – подчеркнул Орешкин.

Сначала нужно решить проблему с Китаем, и не хотелось бы, чтобы в Иране было ядерное оружие, ну, а худшее, что только может сделать Россия – это испортить жизнь кому-то из ближайших соседей. И это вряд ли – ведь там уже все готовы. И Украина, и Прибалтика, и даже Грузия.