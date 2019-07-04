Парад зависимости Минска от Москвы. В Беларуси гибнут люди из-за амбиций Путина

3 июля в столице Беларуси отпраздновали «День независимости». Эта дата сама по себе спорная, а на фоне российского аншлюса страны выглядит, как кривая усмешка, да и закончилось все печально….

В эти дни Александр Лукашенко говорит о ценности независимости, пожалуй, чаще, чем за 25 лет своего правления. Но у Москвы свои планы – там уверенно «додавливают» проект по включению Беларуси в состав РФ, пишет Денис Лавникевич на страницах «Деловой Столицы»

Российские танки на улицах Минска

Огромные автомобильные трейлеры с газовыми плитами и унитазами, солдаты, марширующие по летнему асфальту на лыжах, ряды российских военнослужащих, принимающий этот странный парад одиннадцатилетний мальчик Коля в форме маршала, – это не только сон больного разума, но и картина парада в день Дня независимости, проходящего в Минске 3 июля. Впрочем, описанная картина – четырехлетней давности.

В этом году по улицам Минска унитазы уже не возили. А младший сын Александра Лукашенко не принимал парад вместе с отцом. И то и другое в прошлые разы выглядело слишком смешным, чтобы длиться долго. Однако остался главный элемент – торжественное прохождение российских войск по улицам Минска.

Белорусский День независимости – сам по себе странный праздник. С обретением независимости он никак не связан: после прихода к власти Лукашенко просто приказал праздновать главный государственный праздник в день освобождения Минска от немцев – 3 июля 1944-го.

И пофиг, что в законах прописано совсем другое. А потом и учебники истории переписали: мой 14-летний племянник уверен, что белорусское государство появилось именно в 1944-м, а независимым стало в 1994-м, когда был избран Александр Лукашенко.

Нынешний день независимости Беларуси праздновался в, так скажем, стремной ситуации: Россия все сильнее давит, настаивая на исполнении договора о Союзном государстве от 1999 г. – то есть по факту присоединения РБ к РФ. «Глубинный» белорусский народ, что печально, ничего против не имеет. Лукашенко мечется, стараясь избежать «братских объятий», но ему это дается все тяжелее.

Так недавно приехавший 21 июня подписывать интеграционные соглашения, Дмитрий Медведев был отправлен белорусами восвояси. В Минске ему заявили, что «дорожные карты» по 10 направлениям экономической интеграции будут готовы только в ноябре – мол, тогда и поговорим. И то, если компенсируете нам потери от налогового маневра.

Но 30 июня все опять поменялось: в Минск приехал Путин, переговорил с Лукашенко, после чего публично заявил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с белорусским президентом по вопросу «развития тесных интеграционных связей РФ и Беларуси». А в кремлевской администрации прозрачно намекнули, что рассчитывают на подписание реальных договоренностей – и никаких «дорожных карт» в ноябре.

В это время по Беларуси уже ездили и летали российские войска, прибывшие для участия в параде на День независимости, 3 июля. Намек был очень ясный: «мы уже тут». Собственно, Россия каждый год навязывает белорусам участие в параде своих войск – мол, деды вместе воевали, да и это мы освобождали в 1944-м Минск от немцев (а заодно от зданий, но об этом вспоминать не принято).

В этом году, правда, уже не появились в Минске псковские десантники, чьи подразделения участвовали в агрессии на Донбассе. Зато прибыли гвардейцы Кантемировской танковой дивизии из Подмосковья. В том числе – подразделение из состава 275-го самоходно-артиллерийского полка (275 САП) 4-й танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. Военные именно этого подразделения в 2014 г. обстреливали Мариуполь.

Российская авиация на минском параде выглядела более чем внушительно: боевые вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 (стратегический «Белый лебедь»). Все эти бомбардировщики способны нести ядерное оружие.

По минским улицам впервые проехали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которыми московские стратеги то и дело пугают европейцев, – и месседж получается более чем выразительный. Кремль показывает: отсель грозить мы будем НАТО.

В общем, российский ударный кулак на параде в честь белорусского Дня независимости смотрится двусмысленно. Добавляя козырей тем политикам, экспертам, стратегам на Западе и в Украине, которые справедливо трактуют белорусскую армию как часть российской военной машины.

Действительно, на фоне грозных «Искандеров» и зловещего «Белого лебедя» восточной соседки как-то блекнут заверения белорусского руководителя и МИДа о том, какие мы самостоятельные, ситуационно нейтральные, какие расчудесные миротворцы и доноры стабильности в регионе.

Прижатый интеграцией

Еще в декабре 2018-го Александр Лукашенко, говоря об интеграции с РФ, заявил публично: «Я понимаю эти намеки. Можно проще сказать: слушайте, получите нефть, но вы давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России». Так белорусский президент расшифровал суть московских предложений, упакованных в красивую обертку «союзного строительства».

Теперь, полгода спустя, в своем выступлении накануне праздника Александр Лукашенко всячески старался подчеркнуть, что задача белорусской армии – уберечь Беларусь от присоединения к России и НАТО.

Про отношения с Россией Лукашенко сказал: «Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться.

Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом, – саркастически заметил глава Беларуси. – Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу». А вот касательно НАТО: «Один из вариантов – обратиться за защитой в НАТО. Если мы сильно попросим, они нам ее пообещают».

По сути, Лукашенко сказал, что если белорусская армия не будет справляться с некоей ситуацией – ввод российских войск и ввод войск НАТО являются равнозначными опциями. Ввод российских войск Лукашенко приравнивает к утере независимости. Сильный плевок в руководство России, включая военное, учитывая присутствие ВС РФ на параде в честь 3 июля.

Фактически Лукашенко, намекая на возможность участия Беларуси в кампаниях НАТО, отрицает главный военно-политический союз на пространстве бывшего СССР – ОДКБ. Еще одним знаковым действием стал принятый в конце июня в Беларуси закон, ликвидирующий множество отсрочек от военной службы.

Если вспомнить недавние заявления Лукашенко о том, что «каждому гражданину дадим по автомату» (а также стремительное создание частей территориальной обороны), то со стороны все выглядит как подготовка к тотальной мобилизации и войне.

Вопрос только – с кем? И Лукашенко, и его генералы очень любят говорить о том, что «коварный монстр НАТО подползает к границам синеокой Беларуси», что «поляки вынашивают экспансионистские планы, у них уже карты готовы с польской границей под Минском» (реальные цитаты).

Вот только негласное сотрудничество Беларуси с НАТО процветает, а все учения подразделений территориальной обороны почему-то проводятся вдоль границ с Россией. Да и Военную доктрину РБ срочно переписали после 2014 г., с учетом опыта Крыма и ОРДЛО.

Официальный Минск отлично понимает, что реальная угроза независимости страны исходит с Востока. С другой стороны, без риторики про братские народы и интеграцию, про то, как вместе громили фашистов и готовы громить натовцев – российских субсидий и дешевых углеводородов совсем не станет. Вот и крутится Лукашенко, как уж на сковородке…

Пока же парад закончился печально: ночью 4 июля в Минске во время праздничного салюта одна из ракет сдетонировала при запуске. Очевидцы сообщают о стеклах, выбитых взрывной волной в спортивном комплексе «Динамо» и в жилых домах.

Пострадало как минимум четыре человека, от осколочного ранения шеи скончалась женщина, врачи реанимации не смогли ей помочь. Фейерверк в честь Дня независимости Беларуси в интернете уже окрестили «кровавым салютом».

Тем более что похожие инциденты произошли еще в нескольких белорусских городах. Пока известно, что во всех случаях нештатно сработали пиротехнические заряды российского производства, но китайского происхождения.