Гибридная капитуляция. Путин подталкивает Зеленского к «особому статусу» Донбасса

Украину подталкивают к гибридной капитуляции перед Россией. В ход пустили глав российских оккупационных администраций на Донбассе, которые заявляют о своем желание вернутся в Украину, но на «особых условиях».

Предложение главарей непризнанных республик «ЛНР» и «ДНР» войти в состав Украины с «особым статусом» ничто иное, как реализация плана Кремля по интеграции метастаз в нашу страну, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Что же, как бы хотелось ошибаться, но, увы, процесс актуализации темы про автономию оккупированных территорий в составе Украины набирает обороты», – пишет обозреватель «Одесского курьера».

Так, некие персоны, называющие себя главами неких образований «ЛНР» и «ДНР», Леонид Пасечник и Денис Пушилин, синхронно, буквально в унисон, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением предоставить Донбассу некий «особый статус». При этом раскрутка этого предложения началась не только в формате сепаратистского «голубого экрана», но даже был запущен в социальных сетях флешмоб «#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса».

«Реакция Банковой в данном контексте будет крайне интересна, но напомню, что под аккомпанемент парламентских выборов и планировалось поднимать вопрос об автономии «ЛНР» и «ДНР» в составе Украины, поскольку этот план не только является частью концепции «мягкой силы» Владислава Суркова, но и вытесняющего его с кураторства оккупированными территориями трио Беседа-Козак-Бабич», – подчеркивает Коваленко.

Далее автор предлагает проследить, насколько быстро к этому процессу подключится пророссийская «тяжелая артиллерия» в Украинской политики, в частности медиа-империя кума Путина Виктора Медведчку. Не секрет, что Медведчук имеет самую широкую финансовую и медийную поддержку со стороны ФСБ, СВР и других спецслужб России.

«А теперь, давайте засечем время и проследим, как скоро данное предложение станет темой №1 в эфире телеканалов, не так давно купленных Виктором Медведчуком», – подчеркнул обозреватель «Одесского курьера».

Собственно, как отмечает Коваленко, все идет по плану. Причем, стоит признать, продуманному и взвешенному, запущенному в реализацию именно тогда, когда власть в Киеве ослаблена как формированием себя самой, так и предвыборным ажиотажем.