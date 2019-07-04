Зона «русского мира»

Вымирание России. Страна не может обойтись без притока мигрантов

Россия, потеряв привлекательность эмигрантов, резко стала терять население.

Решение демографической проблемы было одним из наиболее регулярных обещаний президента РФ Владимира Путина с момента его прихода к власти. И, последнюю пару десятилетий, эта проблема таки явно решалась, ведь сокращение населения замедлилось, а после и вовсе стало идти «в плюс», пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Но, если не явно, то процесс этот был обусловлен не естественным приростом населения, а именно, из-за сытой жизни рожают по десятку на семью, а благодаря миграционным процессам», – пишет Коваленко.

Из стран бывшего СССР в РФ съезжались за лучшей жизнью, ведь в отличие об большинства постсоветских стран, зарплаты там были выше и… и, в принципе все. Но, было это до 2014 года, пока против РФ не ввели санкции за вторжение в Украину, экономика отправилась в пике, а уровень жизни в крае молочных рек и кисельных берегов ежемесячно стал пробивать дно.

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«В итоге, с 2018 года сокращение население в РФ стало явным, а 2019-й и вовсе заложит фундамент для неизменного тренда на годы вперед», – подчеркивает Коваленко.

Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа заявила, что за I-й квартал 2019 естественная убыль населения РФ составила 149 тыс человек, а скорость роста вымирания населения по состоянию на начало апреля составила 22%.

«При этом в 82 субъектах РФ из 85, приток мигрантов не покрывает смертность. Это, в свою очередь говорит о том, что ехать на заработки или ПМЖ в Россию уже не так соблазнительно, как до 2014», – отмечает Коваленко.

Что же, падение уровня жизни, лишающее самих же россиян, достойно проживать и заботится о своем здоровье, например и отсутствие финансовой привлекательности для потенциальных эмигрантов, делают своё дело, похлеще любой пандемии.

«И ещё годков 10 и не удивлюсь, если Украина вдруг станет граничить на Востоке не с РФ, а с Китаем», – особо подчеркнул Коваленко.

Ну, а, в самом деле, столько свободной территории будет пустовать. Надо будет, что-то решать.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер
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