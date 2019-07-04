Зона «русского мира»

Принуждение Украины к миру на Донбассе. Путин требует от Зеленского начать переговоры с Пушилиным

Кремль пытается реализовать в Украине сценарии, ранее осуществленные в Молдове и Грузии, в первую очередь переводя вопрос о российской агрессии на Донбассе в русло «внутриукраинского конфликта».

Нацлидер России Владимир Путин подталкивает нового президента Украины Владимира Зеленского к началу прямых переговоров с оккупационными администрациями «ЛДНР». Журналист Виталий Портников на страницах «Espreso.TV» рассматривает сценарий развития таких событий на примере Молдовы и Грузии.

«Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами», – заявил российский президент Владимир Путин в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».

Собственно, назвать это условие чем-то новым я бы тоже затруднился. К прямым переговорам с руководителями оккупационных администраций российское руководство подвигало и предшественника Зеленского Петра Порошенко, и даже временное украинское руководство, которое было сформировано после Майдана.

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Но самое главное – модель переговоров с оккупационными властями это именно та модель, которую Кремль навязывает руководителям бывших советских республик начиная с 90-х годов. В 1992 году Москва усадила за стол переговоров президента Республики Молдова Мирчу Снегура и главу марионеточного режима оккупированного Приднестровья Игоря Смирнова.

Именно с ним, а не с командующим российской армии в регионе, Снегур договаривался о мире при «посредничестве» президента страны-оккупанта Бориса Ельцина. Затем Ельцин и Путин годами «посредничали» в организации контактов руководителей Грузии и оккупированных Москвой автономий этой страны – вплоть до их окончательной аннексии в 2008 году – начиная от рукопожатия президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и главы Абхазии Владислава Ардзинба в том же 1992 году.

Хочется поинтересоваться, может обе страны восстановили свою территориальную целостность при российском посредничестве? Добились впечатляющих успехов в интеграции и примирении? Не очень как-то заметно.

Даже экономические достижения Грузии не приблизили, а только отдалили возможность возвращения территорий. И об этом должны подумать те, кто до сих пор верит в лозунги о том, что вначале Украина должна добиться успеха, а потом «они сами попросятся». Не попросятся! Не нужно лгать.

Самое главное, чего Россия добилась этими прямыми переговорами законных властей и своих марионеток – так это посадила и Молдову, и Грузию на крючок, с которого обеим странам не удалось сорваться все эти 27 лет – чтобы они не предпринимали, за кого бы не голосовали. И Молдова, и Грузия остаются странами, которые не контролируют свои собственные внешние и внутренние границы.

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Странами, за власть в которых пророссийские силы конкурируют с олигархическими группировками. Странами, в которых только протест населения может защитить государство от унижения – никаких других рычагов просто нет.

Сейчас на такой же крючок Кремль хочет с помощью Зеленского подсадить Украину. Хочет заставить Зеленского начать общаться с Пушилиным и Пасечником – ну чтобы просто перестать стрелять. А там в качестве награды устроит и встречу с Путиным, и даже временное прекращение обстрелов.

Почему и нет, если рыбалка окажется удачной?

Автор Виталий Портников
Источник Espreso.TV
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