Что Путин приготовил для Украины? Судьба Донбасса и Крыма в «системе ценностей» Кремля

Можно ли в ближайшее время ожидать решений по поводу Донбасса и Крыма, выгодных Украине?

Со стороны Путина в идеале – втюхать Донбасс Украине назад. То есть сделать так, чтобы она сама заплатила за разбитую посуду, а вместе с тем получила примерно 3−4 миллиона избирателей, которые всегда – по крайней мере в ближайшие годы или десятилетия – будут по указке Москвы голосовать против Киева, пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

Это максимально усложнит ситуацию для столицы Украины: территории формально станут украинскими, а неформально ими будет руководить Кремль.

Что же касается Крыма, то пока Путин жив, на эту тему никто никогда не станет говорить. А если кто-то из российской стороны и откроет рот, он тут же будет изгнан из коридоров власти и лишен других перспектив. Обольщаться не стоит.

И, в общем, позиция Европы здесь не особо отличается. Мол, что делать – есть крокодил, у него довольно много нефти и газа, а значит, нужно договариваться. Так или иначе долгосрочный расчет Путина в геополитическом плане себя оправдал.

Впрочем, для самой России проблема в другом. А именно в систематической потере эффективности менеджмента: в экономическом, территориальном, и даже экологическом и городском плане стает все хуже и хуже. Они не справляются.

Модель нынешней власти построена на супердецентрализации, изъятии ресурсов и их направлении на решение державных задач.

А державные задачи какие? Победить в Чечне – победили. Цена удовольствия – миллиард долларов в год, которые платятся Кадырову.

Прирезать Крым – прирезали. Цена удовольствия – два миллиарда долларов в год, потому что нужно поддерживать полуостров на плаву так, чтобы у людей не возникало ощущения, что живется хуже, чем при Украине.

Наказать Грузию – наказали, и отрезали от нее два маленьких куска, которые тоже нужно содержать. Дело не в том, что это довольно дорого.

Просто ради возможности все это оплачивать Кремль тормозит территориальное развитие своих регионов. Они должны быть бедные, но послушные.

А эти территории и далее будут деградировать, или в лучшем случае – топтаться на месте. Быстрых изменений ждать не приходится, но динамика знакомая: мы катастрофически отстали, необходим рывок, началась перестройка.

Отставание с большими потерями догнали, новые технологии – мобильную связь и компьютеры – внедрили, а после этого опять начался застой. Ведь как только почувствовалось, что стало нормально, деньги в казну капают, а, значит, можно себе позволить досыта кормить силовиков – политическая модель тут же начала съезжать к варианту, от которого 10 лет назад отрывалась.

И сейчас, как видим, в России восстанавливают советскую вертикаль, плохо понимая, что вместе с ней покупают и модель застоя.

Дмитрий Орешкин считает, что неудовольствие граждан давит на Путина, по крайней мере, пока. Динамика есть, рейтинг падает, но это некритично. Ведь российского президента больше всего волнуют показатели не среди населения, а среди бюрократии и силовиков.

И задача следующая – повышать уровень жизни силовиков так, чтобы в нужный момент они не сомневались, выкатывая пулеметы, и, в разе чего – расстреливали обывателей.

Когда-то СССР и Конго содержал, и Вьетнам, и другие страны народной демократии, а в наших магазинах купить было нечего. И ничего – еще жили.

Так и сейчас: черт с ним, что население недоедает – против пулеметов все равно не пойдет. А, значит, ситуация под контролем.

Так можно ли в ближайшее время ожидать решений по поводу Донбасса и Крыма, выгодных Украине? Мой тезис такой: на Владимира Владимировича хватит и денег, и времени.