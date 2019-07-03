Недороссияне ОРДЛО. Паспорта полученные жителями Донбасса не будут признавать в мире

Раздача нацлидером России Владимиром Путиным паспортов жителям оккупированной части Донбасса создает, на самом деле, дополнительные проблемы для этих граждан Украины. Ряд стран заявили о непризнание паспортов выдаваемых в соответствии последними указами российского нацлидера, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Честно говоря, не понимаю и вряд ли пойму, на что надеялись те жители непризнанных республик, которые сначала решили обменять украинские паспорта на никчемные блокнотики с разрисовкой так называемых Л-ДНР, а после отправились во все тяжкие за российскими паспортами», – пишет Коваленко.

Следует отметить, что отказываясь от украинского паспорта в пользу непризнанного или российского, жители ОРДЛО не столько решают свои проблемы, сколько их усугубляют.

И первой ласточкой данного догмата стало заявление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, официально подтвердившей, что Канада не признает данные документы и в получение виз этой страны, владельцам подобных документов, будет отказано.

«То есть, это тот самый случай, когда так называемый паспорт «Л/ДНР» не котируется ни в одной цивилизованной стране мира, а поменяв его на российский, и этот документ так же нивелирует свое значение. Конечно, уважение и рейтинг паспорта РФ для Кремля не так важны, как амбиции и реваншизм, но как сами люди, получающие данную целлюлозу, этого не понимают?», – подчеркнул Корваленко.

Между тем, речь идет не только о Канаде, данные паспорта не будут котироваться и в других странах мира, куда с украинским паспортом можно попасть даже без визы. Тем самым, что на оккупированных украинских территориях, что в самой России, возникает особая прослойка, которую иначе как «не гражданами» и не назвать.

«Собственно, переиграли, ага – Камчатка ваш Куршавель!», – написал Коваленко в заключении.