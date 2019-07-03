Недороссияне ОРДЛО. Паспорта полученные жителями Донбасса не будут признавать в мире
Получающие российские паспорта жители оккупированных территорий не смогут получить визы для выезда за рубеж.
Раздача нацлидером России Владимиром Путиным паспортов жителям оккупированной части Донбасса создает, на самом деле, дополнительные проблемы для этих граждан Украины. Ряд стран заявили о непризнание паспортов выдаваемых в соответствии последними указами российского нацлидера, пишет в своей новой статье на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.
«Честно говоря, не понимаю и вряд ли пойму, на что надеялись те жители непризнанных республик, которые сначала решили обменять украинские паспорта на никчемные блокнотики с разрисовкой так называемых Л-ДНР, а после отправились во все тяжкие за российскими паспортами», – пишет Коваленко.
Следует отметить, что отказываясь от украинского паспорта в пользу непризнанного или российского, жители ОРДЛО не столько решают свои проблемы, сколько их усугубляют.
И первой ласточкой данного догмата стало заявление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, официально подтвердившей, что Канада не признает данные документы и в получение виз этой страны, владельцам подобных документов, будет отказано.
«То есть, это тот самый случай, когда так называемый паспорт «Л/ДНР» не котируется ни в одной цивилизованной стране мира, а поменяв его на российский, и этот документ так же нивелирует свое значение. Конечно, уважение и рейтинг паспорта РФ для Кремля не так важны, как амбиции и реваншизм, но как сами люди, получающие данную целлюлозу, этого не понимают?», – подчеркнул Корваленко.
Между тем, речь идет не только о Канаде, данные паспорта не будут котироваться и в других странах мира, куда с украинским паспортом можно попасть даже без визы. Тем самым, что на оккупированных украинских территориях, что в самой России, возникает особая прослойка, которую иначе как «не гражданами» и не назвать.
«Собственно, переиграли, ага – Камчатка ваш Куршавель!», – написал Коваленко в заключении.