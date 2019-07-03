Зона «русского мира»

Гаагский список кремлевских «небожителей». Как можно обрубить «крылья» российской пропаганде

Кремлевские «небожители» должны рано или поздно за все свои преступления ответить в Гааге.

Нацлидер России Владимир Путин плюет на любые международные законы и правила, не стесняясь ни перед чем, и никто ничего не может с этим поделать. Одним из главных орудий нанесения российских гибридных ударов ударов является пропаганда и вот тут возникает возможность осложнить, как жизнь самих пропагандистов так и всего кремлевского «бомонда», задается вопросами в своем блоге на страницах сайта радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Киселев.

«Могут ли существующие практически во всех демократических странах законы о свободе слова защищать откровенную пропаганду? Как противостоять, в том числе с помощью государственного правового регулирования, попыткам Кремля обрабатывать в нужном для себя духе общественное мнение в странах Запада – и при этом не нарушать принципы свободы слова и свободы печати?», – задает вопросы журналист.

Этим проблемам была посвящена состоявшаяся на днях в Гааге представительная международная конференция.

«И я, как говорится, там был, и мед пил, и по усам текло. И в рот ни капли не попало», – отмечает Киселев.

К сожалению, некоторые участники – а там были и действующие международные дипломаты, и бывшие высокопоставленные сотрудники внешнеполитических ведомств стран Европы и Америки, и ученые, профессионально изучающие современные медиа, в том числе, российские пропагандистские каналы, и журналисты, и сотрудники разных неправительственных организаций – грешили в своих вступлениях откровенной схоластикой.

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«А за ней проглядывали растерянность и отсутствие политической воли. Когда на одном из заседаний слово досталось мне, я позволил себе не совсем политкорректно заметить: а вы знаете, почему Путин выигрывает? Потому что он с первых дней своего президентства, почти 20 лет назад, поставил себе задачу взять под контроль наиболее влиятельные СМИ России», – подчеркнул журналист.

Взял – и теперь ими пользуется на всю катушку. Пользуется весьма эффективно, – иначе мы бы с вами здесь не сидели и не вели всех этих разговоров.

«При этом Путин совершенно не заморачивается тем, что его будут упрекать в неуважении к свободе слова», – подчеркнул Киселев.

Под конец один из выступавших совершенно справедливо заметил, что бороться с кремлевской пропагандой прямыми, лобовыми, ответными контрпропагандистскими методами – значит обрекать себя на поражение. У Кремля неограниченные финансовые ресурсы – патронов там, как говорится, жалеть не будут. А западные правительства и неправительственные организации привыкли считать каждую копейку.

«У кремлевских пропагандистов нет ни стыда, ни совести – даже если их то и дело будут ловить за руку, уличать в мелких подтасовках и большой лжи – они даже не покраснеют. И, наконец, они будут защищаться теми самыми законами и ценностями, о которых мы с вами здесь столько говорим», – отмечает Киселев.

Нужны асимметричные ответы. Например, санкции против крупных западных компаний-рекламодателей, которые приносят огромные деньги в бюджеты российских правительственных и проправительственных СМИ.

Вот этот разговор про асимметричные ответы, который зашел в Гааге под самый конец встречи, заметно оживил дискуссию. И тут прозвучала, возможно, самое дельное предложение:

«Послушайте, список людей, которые возглавляют российские пропагандистские СМИ и управляют ими, давно известен. Он не такой уж длинный – 20−30, максимум 50 человек. Это очень богатые люди.

У них есть счета в западных банках, у них есть недвижимость в Европе и Америке, квартиры в Париже, Лондоне, Майями, виллы и яхты на Лазурном берегу, на Сардинии, на озере Комо. Там часто постоянно живут их семьи. Их дети и внуки учатся в самых лучших, дорогих западных школах и университетах.

Они лечатся в самых дорогих швейцарских клиниках. Некоторые любят охоту в Африке и в Южной Америке, некоторые – рыбалку на Аляске или в норвежских фьордах. Они, наконец, летают частными самолетами».

А по международным авиационным законам имена, фамилии, номера документов пассажиров бизнес-джетов фиксируются точно также, как и пассажиров обычных коммерческих рейсов

«Иными словами, западные правительства при желании могут очень многое узнать об этих людях, которых объединяет одно – то, что по-английски называется unexplained wealth – необъяснимое богатство. Этот термин, кстати, все чаще звучит из уст высокопоставленных политиков и чиновников стран Запада», – подчеркивает журналист.

Дематюкация языка: почему эта идея правильная и своевременная?

Помните, как американский сенатор Роджер Уикер несколько лет назад начал задавать вопросы министерству юстиции США и требовать от него расследовать происхождение нескольких дорогих особняков в Лос-Анджелесе, принадлежавших тогда еще пребывавшему в добром здравии бывшему министру печати Михаилу Лесину, и как он занервничал, засуетился, подал в отставку, уехал в Америку, и там, не исключено, согласился сотрудничать с американскими властями – что, возможно, стоило ему жизни?

Западные правительства на самом деле отлично знают, как выяснять происхождение труднообъяснимых богатств. И как создавать серьезные проблемы людям, у которых есть такие богатства. Способы и методы сотрудникам западных правоохранительных органов давно известны.

«Нужно только одно – политическая воля. А для начала нужен хотя бы список – подобный тому списку близких к Путину олигархов, что был недавно составлен и опубликован в Америке. Напомню, там были только фамилии – никаких обвинений. Но одно его появление произвело эффект разорвавшейся бомбы», – особо подчеркивает Киселев.

Нужен точно такой же список людей из медийной сферы. Назовем его «Гаагским» – список тех, кто несет личную ответственность за то, что большинство российских СМИ превратились в средства массовой агитации и пропаганды, лжи и клеветы, запугивания несогласных, беспардонного манипулирования российским и международным общественным мнением. Они тоже должны рано или поздно за все это ответить – в Гааге.

Автор Евгений Киселев
Источник Эхо Москвы
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