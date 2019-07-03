Зона «русского мира»

Потерянный ГЛОНАСС. Когда ожидать массово заблудившихся российских военных?

Расчетный срок службы спутника ГЛОНАСС составляет всего семь лет, и уже сейчас у российских военных появляются серьезные проблемы с охватом сигналом.

После того как в 2014 г. Кабинет Министров Украины приостановил действие межправительственного договора с РФ о кооперации между предприятиями оборонной промышленности, подписанный еще в ноябре 1993 г., в России стартовала целая федеральная программа импортозамещения, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

При этом заменить изделия украинского военно-промышленного комплекса планировалось очень быстро. Причем сразу по нескольким весьма важным направлениям: прежде всего это стратегические ракетные комплексы. Тот же РС-20 (он же по натовской классификации SS-18 «Сатана») разработан в днепропетровском КБ «Южное» и производится там же в Днепре – на «Южмаше». Кстати, на фоне избавления от советских и российских наименований (чего стоит, например один Kyiv, а не Kiev) их названия выглядят как минимум дико, но вполне в русле понимания процессов красными директорами, которые и ныне у власти.

Весьма важным элементом боеготовности российского «ракетного щита» являются системы управления от харьковского «Хартрона». Еще с советских времен предприятие является разработчиком и поставщиком подобных элементов для межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н и всего гражданского парка российских ракет. Если касаться ракетной темы, то можно добавить, что система прицеливания для ракетного стратегического комплекса «Тополь-М» разработана на киевском заводе «Арсенал».

Поистине критической является зависимость российских кораблестроителей от николаевского научно-производственного комплекса газотурбостроения «Зоря-Машпроект», а также вертолетных двигателей и комплектующих, производимых запорожским концерном «Мотор Сич».

Понятно, что за пять лет удалось кое-как заместить некоторые позиции – где-то путем закупок в той же Украине по серым схемам через ряд стран (это касается, в частности, запорожских двигателей), где-то реальной разработкой компонентов и агрегатов.

Но на разрыв военно-технических связей с Украиной наложилось и еще одно – западные санкции, введенные за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Вот тут это уже не поддержание в строю отдельных образцов вооружения, а конкретные перспективные наработки, благодаря которым Россия пытается зацепиться за пул сверхдержав.

И здесь все гораздо хуже. По крайней мере, если внимательно почитать западные и российские издания. Так, буквально на днях американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC сообщил, что Россия столкнулась с нехваткой углеродного волокна для производства гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард».

По данным CNBC, углеволокно российского производства неспособно выдержать экстремально высоких температур гиперзвукового полета, поэтому минобороны ищет поставщика сырья за пределами страны.

И именно поэтому объемы их возможного производства будут сокращены. Ссылаясь на отчет американской разведки, журналисты канала утверждают, что фактически сейчас план производства ракет к этому комплексу снижен до 60 единиц.

Стоит напомнить, что «Авангард» является одним из линейки «чудо-оружия», обладание которым, по мнению президента Путина, позволит России иметь перевес перед коллективным Западом. Так, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о начале серийного производства комплексов – планируется, что первый будет готов в 2020 г., а первые 12 комплексов должны быть приняты на вооружение в 2027 г.

И еще. Собственные комплексы гиперзвуковых ракет США планируют поставить на вооружение уже в 2023 г. Сейчас активно идут испытания нового оружия, и американцы вполне уверены, что поставленные сроки реальны. Что, впрочем, и неудивительно – на фоне схлопывания российской экономики вливания в американский военно-промышленный комплекс в последние годы выросли довольно значительно.

Или, например, ситуация с системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Запущенная еще в СССР в 1982 г., ныне система, даже по словам российских военных экспертов, находится в плачевном состоянии. Это зафиксировали и российские законодатели. Так, 18 июня приняли необходимые поправки в финансирование систем ГЛОНАСС-К2. Как оказалось, из-за резкой нехватки импортных комплектующих производство спутников будет приостановлено, а выделенные средства пойдут на импортозамещение целого ряда деталей и агрегатов.

По словам специалистов, проблема российских спутников ГЛОНАСС – в электронике. Дело в том, что на 2014 г. доля иностранной электроники в российских спутниках связи достигала 70%. До того, как Запад наложил санкции, ее достаточно свободно покупали в США, но с 2014 г. такие поставки прекратились, потому что теперь на них требуется получение лицензии Государственного департамента.

В 2018 г. руководство АО «Информационные спутниковые системы» получило огромные средства и пообещало к 2021 г. разработать спутник ГЛОНАСС-К2 на отечественных комплектующих. Теперь же, судя по решению Госдумы, эта дата откладывается на неопределенное время. Дело в том, что полностью избавиться от иностранных компонентов не удалось и даже сейчас они составляют 40%.

А тем временем расчетный срок службы спутника ГЛОНАСС составляет всего семь лет, и уже сейчас у российских военных (основного, так сказать, потребителя) появляются серьезные проблемы с охватом сигналом. А как только спутники начнут массово падать, россияне вообще могут оказаться без военного космоса и будут вынуждены пользоваться американским GPS.

И да – несмотря на, то что российские СМИ на каждом углу говорят о превосходстве над американцами, американские спутники GPS работают намного дольше – некоторые уже отработали на орбите по 25 лет.

А что такое проблемы с ГЛОНАСС в военной сфере? Под эту систему заточены буквально все более или менее современное вооружение российской армии – от беспилотников до корректируемых ракет и снарядов. И любой сбой приведет к тому, что резко ухудшится точность попадания, которая и так была невысокой. Так, точность определения координат у ГЛОНАСС ниже, чем у GPS: 3–6 м погрешности против 2–4 м.

А еще есть спутниковая связь и навигация, которая широко используется как в ходе интервенции в Сирии, так и на Донбассе. На фоне резкого усиления возможностей украинской армии за счет поставок из США высокотехнологических новинок типа радиостанций «Харрис», РЛС, систем спутниковой навигации такие проблемы с ГЛОНАСС явно повышают общие возможности наших вооруженных сил.

Автор Михаил Жирохов
Источник Деловая Столица
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