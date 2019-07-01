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Отмолить грехи людоеда. Зачем Путину «Православный Ватикан»?

В России, по инициативе Путина, хотят построить так называемый «Православный Ватикан». Видимо грехи людоеда спать спокойно мешают?

У главы светского государства нацлидера России Владимира Путина последнее время наблюдается повышенный интерес к церковным вопросам. Все помнят, как он комментировал получение Томоса Православной церковью Украины. Но недавно Путин и распутный патриарх Московский Кирилл загорелись новой идеей, рассказывает Иван Яковина в своем видеоблоге на страницах «Нового Времени»

«Недавно уже рассказывал о том, как российское государство, включая и Владимира Путина, скатывается в пучину религиозного мракобесия, суеверий и колдовства. Но на этой неделе они там взяли очередную высоту или, если угодно, пробили очередное дно», – сквазал Яковина.

По информации российских СМИ, местная православная церковь обратилась к правительству с просьбой выделить ей более двух миллиардов долларов на строительство так называемого «Православного Ватикана».

«План такой: переделать подмосковный город Сергиев Посад, где находится лавра, в центр мирового православия. Город хотят разделить на две части. В одной оставить Лавру, а также построить православную библиотеку, церковный суд, музей, молодежный центр и другие религиозные здания», – отмечает Яковина.

Во вторую часть Сергиева Посада они хотят перенести все административные здания, а также дома местных жителей. Всего церковники собираются перестроить 400 гектаров города. Судя по всему, деньги выделят, и проект начнет реализовываться. Как Яковина рассказывал ранее, российская власть дико набожная и религиозная. Они понимают, что очень много грешат и мечтают о снятии с себя грехов.

«Для этого они живьем сжигают жертвенных верблюдов, режут глотки баранам и коровам, строят церкви, мечети, датсаны и языческие капища, изгоняют демонов и джиннов, а также поклоняются мощам и старцам», – подчеркнул Яковина.

По мысли Владимира Путина и Кирилла Гундяева, строительство гигантского «Православного Ватикана» должно полностью обнулить их грехи и десятки тысяч убитых, и миллионы сломанных жизней, и оболванивание сотен миллионов людей, и беспрецедентный, колоссальный грабеж, которым они заняты уже 20 лет.

«Если честно, то я очень сильно в этом сомневаюсь — ведь строительство они снова будут вести не на свои деньги, а на украденные — то есть взятые из госбюджета. Созданный новодел, который они хотят сравнить с Ватиканом, Иерусалимом и Меккой, конечно же, будет содержать в себе примерно ноль божественной благодати, если она вообще существует», – высказал журналист свое мнение насчет реализации проекта «Православного Ватикана».

Конечно, подчеркивает Яковина, при строительстве две трети денег они обязательно украдут, так как иначе они просто не умеют.

«Но и главное — если бог, страшный суд и всякое такое действительно существуют, то нет ни малейшего шанса, что Путина и Гундяева простят за все их преступления. Если в религиях есть хоть какая-то правда, то оба они, конечно, попадут в ад. Думаю, что вполне заслуженно», – сказал Яковина в заключении.

Автор Иван Яковина
Источник Новое Время
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