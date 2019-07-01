Аншлюс Беларуси Россией. Путин играет с Лукашенко в геополитические «кошки-мышки»

Итак, то, о чем долго и упорно говорили члены современного московского «политбюро» или, более современным языком, «башен Кремля» и лично товарищ «генсек», он же президент РФ Владимир Путин, свершилось, пишет на страницах «UDF.by» Василий Лемешко.

А именно, 15 числа месяца июня, года 2019-го, министром экономического развития РФ Михаил Орешкиным, было торжественно объявлено про то, что «интеграция» с Беларусью или Белоруссией, состоялась «на 90 процентов». Если быть точнее, официально было заявлено «про окончательное согласование документов про интеграцию Беларуси в едином союзном государстве с РФ», что, фактически, одно и то же.

Оставшиеся 10 процентов, очевидно, будут осилены ударными темпами. Возможно, полный перечень условий погружения Беларуси на дно «русского мира» будет подготовлен до 21 июня этого года, аккурат к визиту премьер-министра России Д.Медведева в Беларусь для официального согласования положений белорусской интеграции-капитуляции. Итоговые же результаты по согласованной «интеграции» должны быть представлены В.Путину уже 25 июня. Ускорение, однако!

И в этом контексте интересны два момента. Первое, никто не озвучивает условия и содержание положений условий российского «аншлюса» Беларуси, прикрываясь тайной дипломатических переговоров. С другой стороны, высшие чиновники Беларуси и лично Александр Лукашенко, как бесконечную мантру, постоянно озвучивают для народа скупую официальную информацию про «незыблемость» беларуской независимости. Хотя упрямые факты свидетельствуют прямо о противоположном.

Второе, очевидно, что для Лукашенко главным направлением политических усилий является не абстрактная «независимость» Беларуси и светлое будущее ее населения, а личные позиции во власти, будь-то на собственной подконтрольной суверенной территории, либо в иерархии так называемого «союзного государства» с РФ.

Собственно говоря, за теплое «место под Солнцем» и идет ожесточенная борьба с конкурирующими путинскими чиновниками. Будущие выборы президента Беларуси как политтехнология, таким образом являются лишь одним из вариантов сохранения собственных властных позиций Лукашенко и необязательно основным.

Самое время перевести дыхание и трезвым критическим взглядом оценить это событие в комплексе с другими подобными событиями на предмет геополитических последствий этого, фактически российского аншлюса территории Беларуси.

Безусловно, главным последствием этого трагического факта будет закрепление очередного геополитического раскола непосредственно в Европе, кроме того, в условиях крайне опасной и нестабильной военно-политической ситуации на этом континенте. Впервые, после окончания Второй мировой войны, народам Европы грозит жесткая военная конфронтация, которая может привести не только к многочисленным жертвам и разрушениям, а в случае резкой эскалации – деградации или даже полного уничтожения европейской цивилизации.

Осознание этого объективного и одновременно страшного по сути факта, похоже, начинает проясняться даже в умах традиционно соглашательских и узкокорыстных бюргерских кругов правящей элиты Западной Европы. В первую очередь, это касается Германии и Франции, потому что Польша и страны Балтии давно буквально бьют в набат на всех возможных политических форумах и площадках, взывая западную элиту сплотиться для противодействия реваншистской России.

Стратегический характер изменений требует научного анализа именно по критериям геополитики. Истоком такого анализа, очевидно, следует считать реваншистские по сути заявления раннего В.Путина в начале 2000-х, когда на его заявления про начало реанимации проекта «СССР-2» мало кто обращал внимание на Западе как явно «несерьезные».

Причиной этому была или недальновидность хваленых теоретиков и практиков западного мира, в том числе очевидная чванливость только что «победивших» в холодной войне представителей правящих кругов США и ЕС, высшего командования стран НАТО, или непонимание реальных процессов, которые происходили на территории канувшего в лету СССР во главе с генсеком, первым и последним президентом СССР М.Горбачевым.

Почему-то на Западе решили, что высший партийный функционер КПСС Михаил Горбачев, он же для них милый демократизатор «Горби», окончательно похоронил многовековую стержневую суть существования российской империи под разными личинами и готов строить демократию западного типа.

В то время как со времен Золотой Орды, Московия и дальнейшие ее реинкарнации способом своей жизни видели только удержание и расширение своих владений, захват и освоение чужих богатств, покорение народов. К этому следует добавить и полное отсутствие интереса к развитию уже захваченных колоний, часто примитивный экстенсивный способ хозяйствования и насильственный, силовой политико-экономический процесс ассимиляции захваченных народов.

При этом, в России всегда существовала узкая социальная прослойка привилегированного правящего класса – от царского двора до аппаратчиков политбюро и нынешних «неодворян» родом из спецслужб и выходцев с подворотен Питера. Остальная масса российских людей, не граждан, а именно населения, были лишь биоресурсом для бездумной эксплуатации, такой же по сути, как и углеводородные и другие природные ископаемые. И именно это и составляет суть самого существования нынешней России и его глубинного, фсбшного и опричного по сути, государства.

Миру пора осознать, что не было никакой победы Запада в холодной войне в 1991 году. Просто имперский проект СССР объективно, по вселенским законам сгнил изнутри и рухнул в одночасье неожиданно для всех, приведя в изумление даже лучших аналитиков ЦРУ.

Более того, следует признать, что почивший безвременно СССР вполне устраивал Запад в качестве убогого, хотя и ядерного пугала, которое реально было колоссом на глиняных ногах. СССР продавал в огромных количествах на Запад нефть и газ, массово закупал за границей продукцию передового машиностроения, продукты питания и даже зерно, при этом буквально клепал в сумасшедших количествах образцы вооружений, которые в реальных боевых столкновениях быстро превращались в груду металлолома.

Гонка вооружений обескровила СССР, его народы крайне и запредельно обнищали, а груды вооружений сыграли свою зловещую роль не в мифической «классовой войне» против «ненавистного» Запада, а в кровавых конфликтах в республиках бывшего СССР на горе простым людям. Таким образом, что президент Горбачев, что его последователи просто не смогли удержать ситуацию под контролем в огромной стране и были вынуждены играть до поры до времени в неестественную для России «демократию».

Все поменялось с приходом на правление спецслужбиста Путина. Жирные годы доходов с экспорта газа и нефти позволили ему аккумулировать гигантские доходы в своих руках, минуя былых партийных паразитов. Эти ресурсы позволили не только организовать единоличную вертикаль власти, но и приступить к последующему этапу пожизненного закрепления во власти – старту неоимперского проекта «собирания земель» в форме СССР-2, где он будет, вполне возможно, таким себе пожизненным генсеком или, если угодно, неофюрером.

На внешнем фронте, в так называемом дальнем зарубежье, доходы также позволили возродить и приумножить практику советского КГБ по коррумпированию представителей западной элиты, что в корне подрывает идеологические устои Запада и демократии как таковой.

Но все же наиболее значительным этапом проекта СССР-2 является российская экспансия, вплоть до банального поглощения, на территории бывших союзных республик. Так как ставки высоки, с затратами, финансовыми и людскими потерями в Кремле не считаются. Прямая война в сочетании с подлыми спецслужбистскими гибридными операциями в Молдове, Грузии и Украине направлены именно на эти цели.

Другой вопрос, что на территории Украины российский агрессор и коллаборанты на российском содержании получили мощный, явно неожиданный для Кремля и поистине всенародный отпор. Дальнейшая вооруженная эскалация и прямая масштабная агрессия требует от гнилой российской феодальной власти и полудохлой экономики РФ определенного времени для тотальной мобилизации на пару с такой же пропагандистской накачкой российского населения.

Не факт, что режим Путина отказался от завоевания Украины, просто необходима перегруппировка и наращивание сил, очевидно, есть определенные надежды и на «пятую колонну».

Другие территории для российской «интеграции» тоже в деле. Однако Казахстан играет под руководством опытного аппаратчика Нурсултан Назарбаева явно в свою игру. Ситуация для РФ там осложняется прямым присутствием в Казахстане интересов российского «старшего партнера» Китая, который, в отличие от Запада, уже готов силовыми методами защитить свои казахские интересы и, что важно, абсолютно не стесняется говорить прямо про это Москве.

Очевидно поэтому, внимание Кремля переключилось на лакомую, и на взгляд Москвы, более «легкую жертву» – Беларусь. Надо признать, что на это есть определенные основания. Многолетняя власть президента Александр Лукашенко превратилась, по сути, в абсолютную монархию, где белорусский президент не только назначает и увольняет всех мало-мальски важных чиновников, лично инспектирует объекты страны вплоть до коровников и может даже разогнать метеоцентр за плохие прогнозы погоды и жару. Проблема не в этом.

Народ может это все это с юмором и пониманием принимать при хорошей экономической ситуации в стране. Однако при падающей экономике, растущей инфляции и безработице президент стает объектом нападок со стороны политических оппонентов, которые, кстати, получают явную и скрытую мощную поддержку из Москвы.

Расчет РФ простой, при ухудшении ситуации в Беларуси, на фоне приближающихся президентских выборов, отсутствии международной финансовой помощи, Лукашенко будет объективно вынужден умерить свои амбиции и гордость и просить помощи у России.

При этом далекий Китай, не говоря уже про коллективный Запад, явно не готовы противостоять здесь РФ. Ситуация для современной беларуской власти напоминает российскую ловушку времен президента-беглеца Януковича, который выпрашивал российские миллиардные кредиты в обмен на неизбежно трагическую судьбу Украины.

Про серьезность ситуации в пока еще суверенной Беларуси свидетельствует классическая операция российских послов на беларуской территории. По сути, нам продемонстрировали хотя и циничную по форме, но классическую игру в «плохого» и «хорошего» полицейского или, вернее – в сермяжных российских городовых. В роли объекта воздействия – президент Лукашенко, который хочет сохранить максимально возможную власть в Беларуси, борется за свое и наследников имущество и будущее.

«Плохой городовой» это, безусловно, господин Михаил Бабич. Своими бесцеремонными поступками он довел «бацьку» буквально до белого накала, в чем собственно и состояла его главная роль. Многочисленные, прямо хозяйские поездки по беларуской территории, прямое общение с чиновниками в обход официальных структур вертикали Лукашенко, бесцеремонные и грубые оценки местной власти, обвинения в иждивенчестве за счет российского бюджета привели в ступор администрацию местного президента и других чиновников помельче рангом, вызвали сомнения в единоначалии Александра Лукашенко.

Отсюда верно просчитанная заранее Москвой реакция президента Беларуси, озвученная вначале гневными речами, в том числе устами второстепенных уполномоченных белорусских чиновников, затем и смиренная просьба сменить посла, а реально – гнев на милость Москвы. Призыв был «правильно услышан» и в Минск отправлен вместо возмутителя спокойствия «добрый городовой» – господин Дмитрий Мезенцев.

Однако, в реальности ситуация для Лукашенко только усложнилась. Вместо явно грубого «плохого городового» прибыл признанный профи по управлению конфликтными политическими процессами и, одновременно, специалист по президентским кампаниям на пространствах СНГ.

Хорошо взбаламученная Михаилом Бабичем Беларусь готова к дальнейшим операциям политтехнолога высшего разряда, кандидата психологических наук и просто «доброго городового» Дмитрия Мезенцева. Таким образом, ход и самое главное результаты президентской кампании Лукашенко в самом деле будут эффективно управляться и определяться из российского посольства в Минске и далее по вертикали власти – прямо из Кремля.

Кстати, судьба злодейка, ненавистный «злой городовой» так и не сгинул с беларуского горизонта. Опыт Михаила Бабича по прямому удушению «партнеров» в Беларуси признан в Кремле успешным и рекомендуется теперь для всего СНГ. Как результат, Бабич получил весомое повышение и назначен заместителем министра экономического развития РФ с полномочиями контроля экономических взаимоотношений РФ уже со всеми странами СНГ, и теперь будет курировать интеграционные вопросы, в том числе и в «любимой» Беларуси.

В нынешних условиях это равносильно руководству специальными операциями экономического давления на так называемых «партнеров». Так что, привет белорусскому «бацьке», «злой городовой» маячит за спиной «доброго» с приготовленной увесистой дубиной «убеждения». Логично, что теперь нет никаких оснований для того, чтобы Лукашенко сорвался каким-либо образом с российского крючка.

Кстати, уже бывший, но до сих пор влиятельный в своей специфической среде министр внутренних дел Беларуси И. Шуневич, в период нахождения на должности довольно правильно, можно сказать на уровне инстинкта, распознал ситуацию и быстренько воздвиг памятник именно российскому имперскому городовому прямо возле входа в министерство внутренних дел в Минске.

Что трагикомичнее, он обеспечил тщательную, пуще ока своего, круглосуточную охрану городового-истукана от многочисленных злокозненных действий белорусских несознательных граждан! Это уже даже не политический акт, а самый настоящий диагноз – чиновничество Беларуси сплошь и рядом является поклонниками российских городовых, хотя внешне пока и сохраняют мнимую лояльность власти Лукашенко.

Надо признать, что президент Беларуси еще со всех сил борется с этим явлением, регулярно «перетряхивая» и тасуя кадровые позиции, что напоминает известную борьбу с ветряными мельницами. Про это свидетельствуют судорожные попытки контролировать ситуацию сменой явных поклонников городовых на еще не проявленных оных. Так, 11 июня, среди прочих были назначены новые силовики – заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александр Рахманов и министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

Последний, надо сказать, является большим знатоком и почитателем борьбы с внутренними беспорядками по российским стандартам. Интересно, что оба не являются местными по рождению, а также имеют теснейшие связи с коллегами в России. Так что городовых на охране президентской кампании прибыло. Выводы делайте сами.

Сложность политической ситуации усугубляют растущие проблемы в белорусской экономике. Эти сложности напрямую связаны с экономическим давлением РФ в стиле «а-ля Бабич», «ультиматумов Медведева» и «предложений Путина», в том числе отсутствием кредитования, скидок на энергоресурсы, дискриминации экспортных поставок в Россию, а также похожие на диверсию действия российских поставщиков нефти.

Чего только стоят огромные материальные потери белорусских предприятий от непонятных российских акций с порчею на нефтепроводе с игривым названием «Дружба». От этих «дружеских» действий Беларусь до сих пор лихорадит.

На другом, широко разрекламированном направлении – строительстве Белорусской атомной станции (АЭС) неожиданно появилась так же явно «дружеская неопределенность» окончательной цены российских услуг. Она до сих пор колеблется между заявленной Лукашенко 7 млрд. дол. США и 10 млрд. дол. США по мнению российских официальных лиц. При этом Александр Лукашенко даже не устает удивляться тому, что «Россия решилась на строительство этой станции». Наверное, он бы удивился еще более, если бы узнал реальные планы РФ по получению собственной прибыли с эксплуатации этой АЭС.

Известно, что Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 в Островце Гродненской области и уже вызвала массовые протесты Литвы по причине использования опасных российских технологий и близости к литовской столице. Скандалы, которые периодически возникают во время строительных работ, справедливо вызывают у соседних государств опасения в безопасности работы АЭС. Чего только стоят сообщения про нарушения технологий и хищений в особо крупных размерах во время строительства АЭС

Социальная ситуация при падающей экономике также не способствует проведению успешных выборов. Вся надежда Лукашенко на силовиков, беларуских судей и все же на возможную значительную, очередную поддержку России. Однако, как мы видим, поддержка РФ обусловлена только окончательным погружением в «союзное государство» с центральным руководством из Москвы.

Таким образом, с геополитической точки зрения, независимо от результата выборов беларуского президента, максимум с 2020 года Беларусь можно считать или «интегрированной» в РФ территорией в виде политкорректной оболочки СССР-2, либо просто «подмандатной» РФ территорией, однако точно не суверенным государством. То есть, все важные, формально беларуские решения будут реально приниматься в Кремле и представлять интересы исключительно РФ.

С точки зрения военно-политической ситуации в Европе возникает серьезная силовая напряженность не только вдоль российских границ, но и по внешнему контуру западных, северных и южных границ Беларуси. Российский военный потенциал не только укрепляется беларуским, но и выходит на новые стартовые географические позиции непосредственно у границ Украины, Польши и Балтийских стран.

Однако, если угроза против стран НАТО в регионе имеет хотя и крайне опасный, но пока еще потенциальный характер, то Украина сталкивается с непосредственной угрозой с уязвимого северного направления в том числе против столицы страны, многомиллионного Киева и с этим надо срочно что-то делать. Потому что беларусов уже никто спрашивать не будет, да они особенно и не упираются.

Как бы подтверждая это, местная беларуская пресса просто пестрит сообщениями про общую военную доктрину с РФ, планы действий совместной группировки войск в регионе, а также многочисленные совместные учения. Кстати, совсем скоро будут проведены масштабные сентябрьские военные учения «Щит Союза-2019», в которых общая российско-беларуская группировка будет опять громить каких-то непонятных «террористов» в регионе, причем с применением полновесных общевойсковых соединений, авиации, частей и подразделений десантных войск и специального назначения. По всем канонам военной науки такие действия характерны не для обороны, а для внезапного нападения.

При этом просто умиляют наигранно фальшиво-наивные официальные заявления беларуских чиновников «про опасность» явно вынужденных ответных действий НАТО с целью превентивного сдерживания российской агрессии в регионе.

Так, глава белорусского МИД Владимир Макей, прекрасно понимая истинные причины возрастания военно-политической напряженности в регионе после начала российской агрессии на территории Украины, почему-то притворно-простовато заявляет: «Мы считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с нами государств, в первую очередь – на территории Польши. Оно нарушит равновесие сил в регионе. Нам непонятно, в чем его цель. В отражении угрозы?».

Тут же Макей противоречит сам себе и показывает направление истинной угрозы: «Меньше всего это нужно нам, белорусам. Но в то же время у нас есть вполне конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. И мы, конечно, будем их соблюдать».

Поясним суть этой словесной эквилибристики с элементами подтасовки причинно-следственных явлений. То есть, реваншистская Россия напирает, а мы не причем, но будем соблюдать свои обязательства перед ней.

Хотелось бы знать эти конкретные обязательства в случае внезапного агрессивного блицкрига российских войск против Украины и других соседей. Это особенно актуально после озвучивания министром обороны РФ С.Шойгу своих очередных гениальных озарений, похоже, прямо позаимствованных с плана «Барбаросса» гитлеровской Германии про необходимость разработки и реализации новой военной доктрины России. По его мнению, современные войны скоротечны и с «совокупностью классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы».

Возможно, одну из таких пугающих «асимметрий» уже и отрабатывали во время июньских российских военных учений на Смоленской АЭС с участием концерна «Росэнергоатом», подразделений радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, войсковой ПВО Западного военного округа, Росгвардии, МВД, МЧС, а также Федерального медико-биологического агентства России.

Надо признать, что в других регионах Европы даже страны НАТО не особенно расслабятся. Потому что все большую активность проявляют новоявленные региональные европейские российско-беларуские союзники из Сербии. Представители вооруженных сил Сербии регулярно участвуют в российских и белорусских совместных учениях, просят и получают вооружение из РФ.

Прекрасно подтверждают новый характер угроз очередные российско-беларуско-сербские июньские военные учения «Славянское братство-2019» на территории Сербии, проводящиеся на фоне роста явно намеренно спровоцированной напряженности в Косово. Не удивительно, что пока еще в полтона, но официальный Белград уже начинает угрожать властям Косово, не оглядываясь на свои предыдущие поражения и развернутые в регионе международные миссии.

Таким образом, Беларусь фактически уже втянута в такой себе военный «тройственный союз» из «братских» осколков поверженных тоталитарных империй, которые до сих пор мечтают о реванше. И это то, что надо беларускому народу?

Символично, что для участия в параде 3 июля 2019 года именно в честь Дня независимости Беларуси из метрополии на беларускую территорию уже отправлены военнослужащие элитной придворной Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. Якобы на парад, на расстояние более 1000 км, по железной дороге перебрасывается персонал и техника российской ракетной бригады из Западного военного округа.

В воздухе планируется демонстрация силы над Минском российскими боевыми самолетами, разведывательно-ударными и многоцелевыми вертолетами. Зная коварство и скрытность военного планирования россиян, этот «парад» может завершиться по самым разным сценариям, в том числе и для самих беларусов.

Возникает классический, причем не только русский, вопрос – что делать?

Прежде всего, осознать, как бы это было и некомфортно, предельную опасность существующей ситуации.

Народ Беларуси должен осознать себя ответственным за свое будущее, независимо от внешних влияний и корыстных пожеланий собственного чиновничества. Коллективный Запад должен понять, что это вопрос экзистенциональный, как говорил герой Уильяма Шекспира принц Гамлет – «Быть или не быть!»

Потому что Путину и его «неодворянам» похоже некуда сдавать назад. Слишком много уже крови на руках и преступлений, в том числе и международных военных, которые могут привести их, причем в лучшем случае, прямо в суд Гааги в компанию к получившим справедливое возмездие сербских диктаторов Милошевича, Караджича и их подельников.

Вывод простой – необходимо максимальное коалиционное противостояние демократических сил против путинской агрессии по всем фронтам до полной победы с предельным напряжением сил и воли, потому что слишком высоки ставки.

Глубину мирового геополитического кризиса, кстати, понимает и нынешний Кремль, который явно заигрался в «Игры престолов». Отсюда откровенные угрозы Путина всему миру оставшимся со времен СССР ржавеющим ядерным козырем, при этом его абсолютно не волнует судьба российского населения, «союзных» белорусских и прочих подневольных «друзей».

Формула шантажиста и циника очень проста: «нет Путина – нет России», поэтому, зачем сохранять мир и даже жизнь людей на планете Земля? Однако, правда и в том, что это лишь частная позиция лично диктатора Путина и его подельников, даже не российского народа, который дезориентирован, крайне запуган и все больше погружается в полную нищету. Похоже, что в эту дыру цепляющийся за власть Лукашенко тянет и беларуский народ.

Отсюда следующий вывод – необходимо предельно эффективно и быстро изолировать и обезоружить власть Путина, которая занимается преступным и предельно опасным ракетно-ядерным шантажом всего мира. Действенные пути этого должны быть немедленно выработаны и обязательно экстренно осуществлены на международном уровне.

И еще, настало время действительно поставить надежный заслон идеологии российского реваншизма и милитаризма на века – по аналогу Нюрнбергского трибунала провести международный трибунал и осудить виновных в преступлениях коммунизма-сталинизма и его современной формы путинизма.