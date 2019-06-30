Бес попутал патриарха Московского. На шикарной яхте РПЦ катаются девушки в купальниках

Московский патриарх давно замечен в сребролюбие, несовместимым с его монашеским саном. Но оказалось, что на его яхте в Москве загорают девушки в купальниках.

На яхте патриарха Московского Кирилла, проплывающей по Москве реке, были замечены девушки в купальниках. Как сообщает главный редактор портала «AltGazeta.Ru» Андрей Трофимов, на страницах топового издания Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, он заметил это в районе Лужников, катаясь на речном трамвайчике.

«Вчера, катаясь на речном трамвайчике по Москве-реке в районе Лужников, заметил плывущую со стороны храма Христа Спасителя красивую яхту «Паллада», – пишет главный редактор.

По данным СМИ, она была построена по заказу управления делами президента России к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году. В 2005 году яхта была выкуплена компанией «Лукойл», которая подарила ее Валаамскому монастырю, после чего тот, в свою очередь, передал «Палладу» в распоряжение Московской патриархии.

«Естественно, яхту стал использовать руководитель русской православной церкви Владимир Гундяев (ака патриарх Кирилл).», – отмечает главный редактор.

«Паллада» – эксклюзивное судно класса люкс, его описание можно найти в каталогах самых известных яхт. Построено оно на верфях голландско-российского консорциума Timmerman Yachts по проекту голландского архитектора Гвидо де Грота. Длина судна – 32 м, ширина – 7,45 м. Крейсерская скорость – 12,5 узла, а запас хода – 2500 морских миль. Судно сделано из стали и алюминиево-магниевого сплава. Вмещает до 8 гостей в 4 каютах, не считая двух кают для 4 членов экипажа.

Из интервью с епископом Панкратием, игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря:

– Говорят, Путин подарил монастырю суперсовременную яхту «Паллада» стоимостью 1,5 млн. евро. А зачем она вам?

– Внесу ясность. «Паллада» – подарок не президента, а «ЛУКОЙЛа». И к тому же дар не Валаамскому монастырю, а всей Православной церкви. Это подчеркнули сами нефтяники. Яхта, как и резиденция, служит для представительских целей. Мы исходим из убеждения: самим можно жить в кельях, но гостей следует принять достойно.

Девушки на яхте патриарха. Девушки на яхте патриарха. Девушки на яхте патриарха. Девушки на яхте патриарха. Пред 1 из 4 След

Название «Паллада» (языческое имя) в РПЦ обещали заменить на «Всецарица», в честь иконы Божьей Матери. Однако за 14 лет владения яхтой так этого и не сделали. В 2011 году стоимость яхты оценивали в 4 000 000 долларов.

«Признаюсь, я был немного удивлен тому, что на судне РПЦ катаются девушки в купальниках. Нет, я не против, т.к. все мы люди, даже патриарх, который, наверняка, тоже любит позагорать. Просто, для меня это была не совсем привычная картина – девушки в купальниках на судне патриархии. Точнее, совсем не привычная, как и для многих», – подчеркнул главный редактор.

Впрочем, как напоминает главный редактор «AltGazeta.Ru», еще неделю назад эти многие не верили, что патриарх летает на вертолете стоимостью более миллиарда рублей, а сейчас видео читателя портала с этим моментом собрало на YouTube уже более 635 тысяч просмотров.

«Да, я уже много раз писал о том, на каких вертолетах к нам в город прилетают молиться попы и чиновники (1, 2, 3, 4, 5), включая руководителя РПЦ Владимира Гундяева (ака патриарх Кирилл). Но, сегодня читателю «AltGazeta.Ru» Филиппу Логачеву удалось заснять на видео то, чего не удалось за все эти годы мне – посадку в сам вертолет за миллиард рублей патриарха Кирилла. То есть, раньше, как, например, в случае с губернатором Подмосковья, пресюки или заступники могли отмахнуться от упрека в использовании столь дорого средства передвижения. А теперь… Это уже история», – подчеркнул главный редактор.

На сайте Троице-Сергиевой лавры, в которую и прилетал сегодня Гундяев, есть инфа о цели его визита.

«И это делает (тратит деньги на покупку или аренду данного воздушного судна) руководитель церкви в стране, где, только по официальным данным, более двух десятков миллионов граждан живут за чертой бедности», – пишет редактор.

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев так прокомментировал эту новость «AltGazeta.Ru» у себя в блоге:

«Не по миссионерски это! Зачем???», – цитирует главный редактор Кураева.

Кураев отмечает, что для человека, который движется с мигалкой и полицейским сопровождением по перекрытым дорогам выигрыш во времени не так уж и велик. Так что аргумент про экономию драгоценного патриаршего времени не проходит. Это чистейшая развлекуха.

«При этом на ролике видно, что патриарх подъезжает к вертолету с суперкортежем. Так что его машины из Москвы в Посад порожняком все равно гнали и дороги перекрывали», – подчеркнул другую цитату Кураева главный редактор.

Апологеты Патриарха объяснят, что ничего такого тут нет. Вертолет просто на денек предоставлен кем-то из почитателей Святейшего (и так сто раз подряд). Это подарок. Ни одна церковная копейка не пострадала. И по наследству своим родственникам Святейший все равно его не передаст.

«Но что же эти апологеты столь робки? Если это не грех, а, наоборот, знак высокого и заслуженного уважения к нашему Предстоятелю – зачем это делать в кустах? Надо бы приземляться и взлетать на площади самой Лавры. Тогда хоть детишкам радость будет! И это можно будет подать как миссионерскую акцию», – подчеркнул еще одну цитату главный редактор.

Кстати, и обращаться к пастве можно не с балкона митрополичьих покоев, а прямо с вертолета.