Кремлевский кризисный менеджмент на Донбассе. Кто кого разводит в Станице Луганской?

Главная новость прошедшей недели, которая взбудоражила общество в Украине – начало разведения украинских и оккупационных сил в районе Станицы Луганской. В то же время, Медведчук реализует свои пиар акцию на заложниках и военнопленных при прямой поддержке ФСБ и своего кума Путина, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Станичанское разведение

Главное событие недели, причем как для оккупированной, так и для неоккупированной части Донбасса, стартовало 26 июня, когда в штабе ООС объявили об отводе украинских подразделений с передовых позиций перед КПВВ «Станица Луганская». Через некоторое время наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что на другом берегу Северского Донца также отошли кадровые российские «ихтамнеты», которые перед этим поголовно заменили всех местных ряженых «казаков».

Чтоб, так сказать, обошлось без дурацких сюрпризов. А в День украинской Конституции, 28 июня, сюда специально прибыл представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, дабы воочию убедиться в том, что станичанское разведение сил и средств таки состоялось: бойцы ООС отведены на 500 метров, а боевики 2-го армейского корпуса ВС РФ – на 1,5 километра.

Наконец, Кучма порадовал тех жителей ОРЛО, которые вынуждены регулярно переходить линию соприкосновения через пешеходный КПВВ в Станице Луганской. По его словам, при условии соблюдения перемирия, ремонт тамошнего моста через Донец может занять 1,5 – 3 месяца, на что уже выделил Международный Красный Крест 60 млн евро.

И хотя все это происходило во исполнение решения ТКГ о разведении сторон в трех пилотных демилитаризованных зонах (помимо Станицы Луганской, это Золотое Луганской области и Петровское Донецкой области), принятого в Минске еще в сентябре 2016 г., предположение о «сдаче Киевом Станицы» стало настолько массовым и понеслось отовсюду, что пришлось реагировать и штабу ООС, и МВД. В первом объяснили, что украинские армейцы как отошли со своих позиций, так и в случае необходимости оперативно туда вернуться, а во втором заявили, что в этом украинском поселке обеспечивать правопорядок, как и раньше, будет и Нацполиция, и Нацгвардия.

К тому же предыдущий раз создание зон безопасности в Петровском и Золотом осенью 2016-го закончилось полным провалом. Два года назад эту идею также продвигали наши западные партнеры по «нормандскому формату», но вся реализация уперлась в банальное несоблюдение режима прекращения огня российской оккупационной армией.

То есть и тогда, и теперь само понятие кризисного менеджмента в данной проблематике понимали и понимают в Европе и в Кремле совершенно по-разному. Если на Западе хотят использовать в вопросе Донбасса любой арсенал антикризисного управления, то коллективный Путин желает и дальше плодить искусственные кризисы, чтобы потом предлагать из них заранее подготовленные и выгодные исключительно России выходы.

А Украине опять приходится сидеть на шпагате между европейскими антикризисными хотелками и реальными путинскими угрозами продолжения агрессии. Между прочим, «режим тишины» в Станице Луганской абсолютно не снизил общую эскалацию на фронте – просто оккупанты на других его участках увеличили обстрелы, причем кое-где вообще в разы. И в том числе в планируемых ранее пилотных зонах безопасности, например, утром 27 июня боевики обстреляли Золотое-4, повредив жилой дом мирных жителей.

Пиар на заложниках Медведчука

Совершенно в кремлевском стиле кризисного менеджмента вновь действовал на уходящей неделе и Медведчук. На этот раз он использовал эти свои излюбленные умения в деле освобождения четырех украинцев из заточения в ОРДЛО. Вышло все совершенно бесхитростно.

Сначала медведчуковский кум Путин создал весь этот кризис, включая пленение российскими гебистами как украинских военных, так и гражданских. А теперь данный записной «миротворец» от пророссийской «Оппоплатформы – За жизнь» перед парламентскими выборами вдруг принялся поштучно вызволять их из нечеловеческих условий, в которых они удерживаются в оккупированных районах Донетчины и Луганщины. На что Медведчука, само собой, никто в Украине не уполномочил, а действовал он, говорит, «по личной инициативе».

Впрочем, условия для такой «инициативы» его кум создал ему просто шикарные – на подтанцовку к «гуманитарной миссии» привлекли в Минск не абы кого, а лично главарей российских оккупационных администраций в ОРДО и ОРЛО Пушилина и Пасечника, с которыми Медведчук тут же провел «успешные прямые переговоры». Что запечатлели все ведущие российские пропагандистские каналы, а также два украинских медведчуковских.

Тем самым, кстати, в очередной раз была подтверждена прозаическая истина: «власти» оккупированных Донецка и Луганска – послушные марионетки Кремля и готовы сыграть в его пропагандистских интересах буквально всякую роль и в любом формате.

Что же касается «плюшек» в этом всем для самого Путина, то его, похоже, киевский кум сумел убедить в том, что любая выгода для Медведчука прямо выгодна и кремлевскому хозяину.

В данной же истории с освобождением четверки украинцев из плена глава политсовета «Оппоплатформы» обеспечил себе, во-первых, предвыборный пиар, правда, в изрядно топорном его исполнении, что отнюдь не гарантирует получения требуемого результата.

А, во-вторых, подал сигнал президенту Владимиру Зеленскому, что в животрепещущем для всей страны вопросе украинских заложников, находящихся в России и на оккупированных территориях, он, Медведчук, – единственный эффективный переговорщик и настоящий дока. Хотя для всех очевидно, что он – не более чем отдельный инструмент в путинских руках.

Куда идет уголь из ОРДЛО

Тем временем на прошлой неделе стало известно, куда именно Россия отправляет тот уголь, который она крадет у Украины на оккупированной территории Донбасса. Так, в распоряжении журналистов LIGA.net оказалось исследование на этот счет одной из крупных украинских энергокомпаний (видимо, ее шахты пребывают в числе отжатых оккупантами), в котором с соответствующими конкретными цифрами указан весь список основных скупщиков краденого из 19-ти стран.

Ранее источники издания в ДТЭК утверждали, что на экспорт с шахт оккупированного Донбасса идет только половина угля, а вторая половина потребляется предприятиями в Ростовской области, прежде всего, Новочеркасской ГРЭС. Согласно ж последнему отчету, первое место среди потребителей антрацита происхождением из ОРДЛО после, собственно, российских занимает Турция – с марта 2017-го по декабрь 2018-го она купила почти 3 млн тонн такого топлива.

Второй по объемам оказалась Румыния – 1,02 млн тонн, третьей – Бельгия с около 877 тыс. тонн. За ними следуют Польша (333,1 тыс. тонн) и Болгария (129,2 тыс. тонн). Ну а далее в ТОП-10 также идут страны, весьма дружественные Украине на словах: Грузия (117 тыс. тонн), Индия (84,2 тыс. тонн), Египет (83,2 тыс. тонн), Молдова (73,8 тыс. тонн) и Италия (65,6 тыс. тонн). Как говорится, ничего личного, только бизнес.