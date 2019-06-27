Кремлевская хаотизация Украины. Как Путин планирует использовать украинские суды?

Не так давно декоммунизация широко ступала по Украине, валились памятники Ленину, менялись названия улиц с именами персон-идолов советской эпохи с сомнительными заслугами перед человечеством и человечностью в принципе, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

«И помню как мой друг, Алексей Куринной, тогда регулярно слал мне карту Украины с отметками поваленных бюстов Ленина… Ох, знал бы он в каких реалиях мы оказались сегодня», – пишет Коваленко.

Как известно, решением Окружного административного суда Киева проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича буду возвращены названия оккупационной советской эпохи. Причем, это не первое судебное решение, которое не только попахивает тленом реваншизма, но и подрывает целостность и безопасность в стране.

«Дело в том, что подобного рода решения, так или иначе, но приводят к недовольствам в среде патриотически настроенных граждан. А таковые делятся на три типа: пассивные патриоты, которые болеют за родину сидя на диване; активные, принимающие участие в акциях недовольства и протестах; а так же псевдопатриоты, которые используются в интересах врага», – подчеркнул Коваленко.

При этом следует понимать, что в новом формате реванша Кремля имеют место два сценария: мягкой силы и создания как контролируемого, так и неконтролируемого хаоса. Причем в обоих сценариях учтено участие патриотических сил.

«Например, в Молдове мы стали свидетелями реализации мягкого реванша, когда на фоне политического кризиса прокремлевские «додоновцы» буквально поглотили проевропейскую ACUM. В Грузии, вызвав волну недовольства в патриотической среде провокацией в парламенте, проходила репетиция хаоса. Но если в Грузии была репетиция, где же пройдет основное действо?», – задает вопрос обозреватель.

Судя по событиям в Украине, то, как продажные суды играют на нервах патриотов, то, как одиозные персоны становятся неотъемлемой частью медиаэфира и предвыборной гонки, явно апогей намечен – у нас.

«К слову сказать, эпицентром взрыва может стать Харьков, где после «жуковского вопроса» продолжает выливаться гнев на пророссийскую власть города и засилье неугодной пророссийской партийной символики. Причем, порою, гнев активных патриотов, без труда может быть размыт псевдопатриотизмом, используемым для провокаций и повышения накала, что лишь на руку хаотизации ситуации», – предупреждает Коваленко.

Например, отмечает обозреватель «Одесского Курьера», в Харькове неизвестные разбили вход в офис политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и облили фасад здания зеленкой. Что интересно, это могло быть сделано как одними из представителей патриотических сил, так и пророссийскими шестерками, работающими на повышение градуса напряженности.

«К слову сказать, Россия подобный сценарий впервые испробовала не на Молдове или Грузии, а на США в ходе президентских выборов. Ведь Кремль делал вид, что «подыгрывает» Трампу не потому, что он весь в доску «пророссийский», а потому, что Трамп это тот эпицентр противоречий, который должен был расколоть двухпартийное общество с ориентиром на хаос и внутриполитическое противостояние», – отмечает обозреватель «Одесского Курьера».

Полностью реализовать этот план не удалось, но определённый паралич системы создать подобными действиями на время получилось.

«Продолжение темы хаотизации некоторое время спустя мы могли видеть во Франции, где российские спецслужбы в полной мере отшлифовали свои методы», – отмечает Коваленко.

В Украине же цели более глобальные, хаотизация и раскол, с демонстрацией этих процессов в глобальном медиапространстве, с ориентиром на абстрагирование от нашей страны наших немногих преданных европейских партнеров. Одновременно с этим, Кремль планирует поглотить Украину, общество в которой будет разрознено и неготовое к сопротивлению.