Кремлевская хаотизация Украины. Как Путин планирует использовать украинские суды?
В Украине через недобросовестную судебную систему запускают процессы хаотизации населения.
Не так давно декоммунизация широко ступала по Украине, валились памятники Ленину, менялись названия улиц с именами персон-идолов советской эпохи с сомнительными заслугами перед человечеством и человечностью в принципе, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.
«И помню как мой друг, Алексей Куринной, тогда регулярно слал мне карту Украины с отметками поваленных бюстов Ленина… Ох, знал бы он в каких реалиях мы оказались сегодня», – пишет Коваленко.
Как известно, решением Окружного административного суда Киева проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича буду возвращены названия оккупационной советской эпохи. Причем, это не первое судебное решение, которое не только попахивает тленом реваншизма, но и подрывает целостность и безопасность в стране.
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«Дело в том, что подобного рода решения, так или иначе, но приводят к недовольствам в среде патриотически настроенных граждан. А таковые делятся на три типа: пассивные патриоты, которые болеют за родину сидя на диване; активные, принимающие участие в акциях недовольства и протестах; а так же псевдопатриоты, которые используются в интересах врага», – подчеркнул Коваленко.
При этом следует понимать, что в новом формате реванша Кремля имеют место два сценария: мягкой силы и создания как контролируемого, так и неконтролируемого хаоса. Причем в обоих сценариях учтено участие патриотических сил.
«Например, в Молдове мы стали свидетелями реализации мягкого реванша, когда на фоне политического кризиса прокремлевские «додоновцы» буквально поглотили проевропейскую ACUM. В Грузии, вызвав волну недовольства в патриотической среде провокацией в парламенте, проходила репетиция хаоса. Но если в Грузии была репетиция, где же пройдет основное действо?», – задает вопрос обозреватель.
Судя по событиям в Украине, то, как продажные суды играют на нервах патриотов, то, как одиозные персоны становятся неотъемлемой частью медиаэфира и предвыборной гонки, явно апогей намечен – у нас.
«К слову сказать, эпицентром взрыва может стать Харьков, где после «жуковского вопроса» продолжает выливаться гнев на пророссийскую власть города и засилье неугодной пророссийской партийной символики. Причем, порою, гнев активных патриотов, без труда может быть размыт псевдопатриотизмом, используемым для провокаций и повышения накала, что лишь на руку хаотизации ситуации», – предупреждает Коваленко.
Например, отмечает обозреватель «Одесского Курьера», в Харькове неизвестные разбили вход в офис политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и облили фасад здания зеленкой. Что интересно, это могло быть сделано как одними из представителей патриотических сил, так и пророссийскими шестерками, работающими на повышение градуса напряженности.
«К слову сказать, Россия подобный сценарий впервые испробовала не на Молдове или Грузии, а на США в ходе президентских выборов. Ведь Кремль делал вид, что «подыгрывает» Трампу не потому, что он весь в доску «пророссийский», а потому, что Трамп это тот эпицентр противоречий, который должен был расколоть двухпартийное общество с ориентиром на хаос и внутриполитическое противостояние», – отмечает обозреватель «Одесского Курьера».
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Полностью реализовать этот план не удалось, но определённый паралич системы создать подобными действиями на время получилось.
«Продолжение темы хаотизации некоторое время спустя мы могли видеть во Франции, где российские спецслужбы в полной мере отшлифовали свои методы», – отмечает Коваленко.
В Украине же цели более глобальные, хаотизация и раскол, с демонстрацией этих процессов в глобальном медиапространстве, с ориентиром на абстрагирование от нашей страны наших немногих преданных европейских партнеров. Одновременно с этим, Кремль планирует поглотить Украину, общество в которой будет разрознено и неготовое к сопротивлению.