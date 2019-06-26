Кремлевские взгляды на Украину. Как Путин собирается использовать Зеленского

Чтобы понять, как в Кремле относятся к Зеленскому, нужно понимать одну важную вещь, а именно – чего на самом деле добивается Путин?

Как сложатся отношения Путина и Зеленского? Полагаю, сейчас их нет вовсе. Путин становится все более капризным, Зеленский только нащупывает себя – пытается понять, как руководить этой большой страной с большим количеством интересов. Ему сейчас, в общем, и не до Путина, пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

Во всяком случае перед тем, как они будут встречаться – а рано или поздно, наверное, будут – Путин сделает все, чтобы продавить позицию с Европой и США. Потому что как человек из КГБ он совершенно искренне убежден: все в мире определяется игроками высшего уровня. Это его несгибаемая логика: в Кремле не хотят или не верят в такое понятие как суверенитет. И это проскакивает везде.

Нет суверенитета у Германии – ею руководит Америка, нет суверенитета у Франции – ею манипулирует Америка, а тем более нет суверенитета у Украины. А потому и говорить об отношениях Зеленского и Путина можно не раньше встречи российского президента с Трампом на саммите G20. Там, и это уже заявлено, Украина в списке тем.

Чтобы понять, как в Кремле относятся к Зеленскому, нужно понимать одну важную вещь. Дело в том, что у современного Кремля позитивной повестки дня нет вообще. Например, вмешиваясь в американские выборы, задача была не продвинуть Дональда Трампа в президенты, а максимально испортить жизнь Хилари Клинтон.

На украинских выборах аналогично: не поддержать Зеленского, потому что он якобы пророссийский, а испортить жизнь Порошенко, потому что при всех своих неизбежных на постсоветском пространстве недостатках, он сумел довольно жестко сопротивляться путинской агрессии, что бы там ни говорили.

Цели достигнуты, и Зеленский воспринимался как победа. Точно так же, как и Трамп. А что будет дальше – неважно, долгосрочного плана нет. Стратегия заключается лишь в том, чтобы подложить как можно больше свиней: вмешаться в выборы, дискредитировать, а если речь идет об Украине – лишить газового транзита.

Не как-то выстроить, кого-то поменять, или что-то сделать повыгоднее для России – а просто отомстить. Просто сквитаться.

Эта логика становится все очевиднее на примере Грузии. В конце концов, что за идиотское решение – отменять авиарейсы? Понятно, что это прежде всего удар по экономике Грузии. Но ведь и по российским гражданам, которые планировали туда ехать, тоже.

Но неважно – мы дали им всем понять, кто они такие, мы нанесли удар. А в пользу или во благо это России – не суть, главное, чтобы Путин чувствовал себя отомщенным.

Это измельчание во внешней политике очень чувствуется. Поэтому о том, антироссийский или пророссийский Зеленский, даже не думают. Порошенко кинули, а дальше посмотрим. Да и какая разница, какой президент, главное – договориться с Америкой. И как она скажет, так Украина себя и поведет.

Да, по-хамски. Но именно эта позиция доминирует. А потому никто особо не озабочен тем, кто такой Зеленский, и как с ним строить отношения. Кто-то, конечно, что-то там себе и думает, но главная логика такая – у нас атомная бомба, а вы выбирайте.

Будете делать более-менее по-нашему, или мы громыхнем и в раю окажемся, а где уже вы – вопрос. И такая стилистика, весь этот шантаж и блеф, до каких-то пределов работает, а до каких-то уже и нет.

Будет ли Кремль вести себя наглее после возвращения в ПАСЕ? Да куда уже наглее.

Морской арбитраж – послали, ПАСЕ вроде тоже как бы послали, ведь Россия оттуда с шумом вышла, а теперь как будто с шумом возвращается. Ну да, вернулись, вроде как победили, но денег платить не будем, пока нас не вернут в полном праве.

И снова начинается распальцовка. Конечно, для Путина это победа – такая, дипломатическо-пропагандистская. Но что с нее взять? Россия все равно будет там в меньшинстве, и все равно будет против решений Европейского суда, и все равно получит неприятности из-за игнорирования арбитража, и все равно не избежать суда по Боингу.

Когда встречаешься с представителями Франции и Германии, невольно сладывается ощущение, что там очень заинтересованы вернуться к состоянию business as usual, и вообще-то с удовольствием закрыли бы глаза на Крым.

А потому расчет Путина в этом плане был справедлив: покричат и успокоятся. Как покричали с Грузией и Чечней. Вот только есть еще Донбасс, и родственники погибших на Боинге все не перестают давить на правительство.