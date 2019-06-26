ФСБ атакует СБУ: многоходовочка с «расследованием» убийства Захарченко в «ДНР»

Российские спецслужбы через аффилированные им структуры и завербованных персонажей продолжают информационную атаку на СБУ. Итак, как и ожидалось, многоходовочка оккупантов относительно убийства Захарченка и обвинения в этом СБУ, получила свое развитие.

Так, некое образование, именующее себя «пресс-службой МВД «ДНР» сообщило, что им известно, кто из сотрудников СБУ убил Александра Захарченко и, что эти люди работают в пятом департаменте контрразведки СБУ и втором отделе пятого управления департамента контрразведки СБУ. Следует особо акцентировать внимание на выдержке о том, что террористическое «министерство» отмечает, что данные структуры функционируют под управлением ЦРУ США, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Что же, нет ничего удивительного в этом сообщении. Оно ожидаемо было и весьма прогнозируемо. Тем более что некоторое время назад сообщалось о том, откуда об информации про СБУ растут ноги и с какой целью распространяется данный фейк.

Следует напомнить, что 21 июня в статье «Европейская агентура Кремля. Военные преступники в числе «друзей Путина» автор описывал то, как ветеран французских силовых структур Поль Барриль обвинил в устранении Александра Захарченко украинских силовиков.

Причем его безосновательные обвинения, российская пропаганда и сепаратистские СМИ преподносили как мнение французской разведки. Хотя Поль Барриль на сегодняшний день не имеет никакого отношения к французской разведке. Кроме того, данный фейк русские реанимировали из прошлого дав ему вторую жизнь в новой игре.

Более того, стоит отметить, что последнее десятилетие Поль Барриль буквально не выходит из залов судов. Ведь его обвиняют то в военных преступлениях и участии в геноциде в Руанде, то в отмывании денег через игровые клубы, то за оказание услуг криминальным авторитетам и преступным группам, занимающимся похищениями и убийствами и так далее. А потому, говорить о достоверности этого источника, для столь громких заявлений, было только себе во вред.

Тем не менее, можно смело говорить о том, что Поль Барриль, с учетом развития событий, в скором времени посетит так называемое «ДНР», где и сделает соответствующее «громкое» заявление. Возможно, с учетом перспективы дальнейших судебных тяжб, он там же получит так называемое «гражданство «ДНР» и останется жить в лепрозории до конца дней своих на постоянном довольствии от Кремля.

С учетом же того, что со здоровьем у него совсем плохо – это не особо серьезная по длительности будет трата для оккупантов. Но если дедок окажется живуч, но далее бесполезен, то его отправят в мир иной, опять же со ссылкой в эпитафии на множественные проблемы со здоровьем.

Но, еще до того как русские реанимировали голос этого неблагочестивого француза, утрамбовку плацдарма под данную тему произвел Виктор Медведчук, сразу после замыкания своей персоны на подчинение трио Беседа-Козак-Бабич, давший интервью ВВС, в котором прямым текстом сказал, что обмен пленными прекратился после смерти Захарченко. Под этим прямым текстом скрывался подтекст, а именно – в остановке обмена пленными виновата СБУ.

Что интересно, до Медведчука тему в данном окрасе поднимало так называемое «МГБ ДНР».

Таким образом, разыгрывается следующая многоходовочка. Сначала «МГБ «ДНР» вкидывает фейк про причастность СБУ к устранению Захарченко, затем Медведчук намекает на то, кто виноват в прекращении обмена пленными.

Ну, а после – некий французский разведчик, а на деле военный преступник и уголовник, что мало кого из аудитории поглощающей фейки особо интересует, обвиняет в ликвидации Захрченко все ту же СБУ. И спустя буквально несколько дней, помойка именуемая «пресс-службой МВД ДНР» делает еще один вброс, вторящий бреду предыдущих.

Таким образом, мы можем наблюдать за проводимой комплексно и, по сути, на международном уровне, информационной компанией. Причем, это еще даже не апогей представления. Следующий возможный акт – явления Барриля массам в «ДНР».

И именно к этому следует особо подготовиться, ведь наши тугодумные СМИ, падкие на разного рода второсортные и протухшие сенсации, уверен, окажут еще ту медвежью услугу, когда начнется этот самый апогей.