«Принуждение к миру» Зеленского. Оккупационное командование России готовит провокацию на Донбассе

Сил для серьезного наступления у двух корпусов гибридных войск на Донбассе явно недостаточно.

Последние события на линии соприкосновения – резкое увеличение количества обстрелов, применение противником артиллерии калибров 122 и 152 мм – позволяют предположить, что в ближайшие недели может начаться локальное обострение, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Такое развитие событий вполне укладывается в тактику российского руководства: понимая, что сил для серьезного наступления у двух корпусов гибридных войск на Донбассе явно недостаточно, им как воздух необходимо провести небольшую, но максимально кровавую локальную операцию.

На фоне достаточно большого количества погибших и раненых – как военнослужащих, так и гражданских – должна активизироваться внутренняя пятая колонна. Ее задача – организовать митинги и «давление на власть», для того чтобы как минимум принудить нового президента сесть за стол переговоров с «лидерами молодых республик», а как максимум – закончить войну на Донбассе на условиях России.

В этом плане крайне важно понять, где чисто теоретически можно ждать в ближайшее время обострения. Как ни странно, но таких мест не так много.

Из-за особенностей рельефа примерно 70% линии соприкосновения проходит по берегу двух рек: Северский Донец на Луганщине и Кальмиус в Донецкой области. Поэтому если не брать во внимание фантастический вариант с форсированием водных преград под огнем противника, чего «гибриды» чисто физически не смогут осуществить, то направлений возможных атак всего пять: Светлодарская дуга, марьинское, авдеевское, докучаевское и приазовское[/embed].

Если внимательно проанализировать последние события на фронте, то стоит отметить, что наиболее интенсивные бои, более похожие на разведку боем, мы можем увидеть под Мариуполем (на линии Талаковка–Водяное–Широкино) и под Докучаевском (по условной линии Березовое–Тарамчук–Славное).

Необходимо отметить, что наши позиции под Мариуполем в значительной степени улучшились после того, как нашим морпехам удалось взять под контроль опорный пункт боевиков на ключевой высоте южнее Водяного. Это так называемая «высота 73 метра» (у нас известная как курган Дерзкий, у боевиков – просто «Высота»).

Отсюда постоянно велись обстрелы Водяного, а также осуществлялись диверсионные вылазки. В этом плане для российско-террористического командования эта позиция была стратегически важной.

Однако ее снабжение представляло постоянную головную боль, поскольку она находилась в нескольких километрах от основной линии обороны, а значит, пару километров приходилось проходить по простреливаемой дороге. Когда количество человеческих потерь превысило все возможные нормативы и уже просто не нашлось добровольцев, которые бы сменили гарнизон опорного пункта, его просто бросили. Чем, конечно же, воспользовались наши военные.

А вот ситуация под Докучаевском не так однозначна и прежде всего потому, что информации оттуда поступает гораздо меньше. Собственно, по Минским соглашениям образца сентября 2014-го этот важный промышленный узел (тут находится важный промышленный актив ахметовского «Метинвеста» – ЧАО «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат») должен находиться под украинским контролем, однако по разным причинам город был оставлен военными и фактически пустым был взят под контроль малочисленными на то время незаконными вооруженными формированиями.

До 2016-го фронт на этом направлении стабилизировался, и достаточно редкие серьезные боестолкновения происходили несколько южнее – в районе Староигнатьевки и Гранитного.

В то же время это направление в планах нашего командования всегда считалось танкоопасным: уже осенью 2015-го военные эксперты заговорили о возможном ударе отрядов боевиков в направлении Бердянска из Докучаевска через Волноваху. Поэтому в районе Новотроицкого и западнее были обустроены две достаточно мощные в инженерном отношении линии обороны. Выдвинута и необходимая для парирования возможной атаки артиллерия.

Докучаевское направление стало горячим весной 2016-го, когда бойцы 72-й бригады взяли под контроль высоты напротив города (так называемая позиция «Эверест»), что позволило контролировать перемещения противника практически в условиях прямой видимости.

С тех пор и непосредственно на подступах к Докучаевску, и на флангах продолжается «бодание», которое время от времени приводит к серьезным потерям с обеих сторон. Из недавних событий – гибель 22 июня бойца 24-й механизированной бригады Анатолия Сорочинского. Во время выполнения боевого задания в районе Еленовки он подорвался на противопехотной мине.

По всей видимости, трагедия произошла на нейтральной полосе, поскольку первоначально появились официальные сообщения от пресс-служб разного уровня о том, что из-за огня боевиков эвакуировать тело не представляется возможным. Тем не менее впоследствии подключили ОБСЕ, согласовали трехдневный режим тишины и эвакуировали тело погибшего.

И еще. Буквально на днях в социальных сетях появилось достаточно интересное видео – поражение противотанковой управляемой ракетой сразу трех опорных пунктов противника. Судя по описанию, произошло это в районе Докучаевска – утверждается, что в результате было ликвидировано 10 боевиков и еще 13 ранено.

Пока подтверждения такой информации – как официально, так и неофициально – нигде нет.

Что может быть связано как с общей информационной закрытостью оккупированных территорий, так и с попыткой сыграть на поле пропаганды.

Тем не менее стоит сказать, что однозначно на докучаевском направлении идут достаточно серьезные столкновения. И будут идти еще достаточно долго – пока, например, командование ВСУ не решится на решительный шаг. Скажем, освободить Докучаевск или продвинуться настолько, чтобы взять под огневой контроль одну из ключевых трасс Донецкой области: Донецк–Волноваха–Мариуполь.

В то же время для командования оккупационного «1-го корпуса» критически важно отбросить наши позиции как можно дальше, чтобы как минимум обезопасить свои позиции от ответного огня ВСУ.