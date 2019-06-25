«Россия, в ружье!». Зачем Путин привел армию в боевую готовность?

Лето – горячая пора не только для аграриев, но и для военных: кто-то проводит военные учения, а кто-то под прикрытием таких учений готовится к чему-то более серьезному.

В Украине продолжают отслеживать ситуацию вокруг войны на Донбассе. Вчера украинский (да и российский тоже) интернет переполошился из-за сообщения о якобы приведении Вооруженных сил Российской Федерации в полную боевую готовность, пишет журналист и военный эксперт Руслан Рудомский на страницах «Depo.Весь мир».

Собственно, часть правды в этой информации действительно была – российскую армию по приказу Путина в 6 утра начали проверять на боеготовность. Проверять на боеготовность, а не приводить в боеготовность, что не совсем одно и то же.

«По замыслу внезапной проверки с 6:00 (мск) в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в важнейшем будущем учебном мероприятии этого года – стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», – говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Тем не менее, это сообщение чуть ли не повлекло за собой настоящую панику. В частности, российский военный журналист Александр Сладков в своем канале Telegram безапелляционно заявил, что настоящей целью этого «подъема по тревоге» является агрессия против Грузии и Украины. В качестве аргументов в поддержку своей версии он привел те обстоятельства, что ситуация именно в этих двух странах касается России и в этих двух странах ранее уже было российское военное вмешательство.

В то же время журналист и основатель международного волонтерского разведывательного сообщества «InformNapalm» Роман Бурко выразил мнение, что объектом агрессии может стать Беларусь, с которой у России в последнее время отношения не очень клеятся из-за слишком агрессивных ухаживаний «старшего брата».

«Не будем забывать, что одна из групп российских военных вместе с авиацией и ОТРК «Искандер» направилась под прикрытием участия в параде в Беларусь», – написал он в Facebook.

Дивно, російський пропагандон Сладков годину тому чогось написав панічний пост, типу війська ЗС РФ приведені у БГ не… Geplaatst door Roman Burko op Maandag 24 juni 2019

И действительно, несколько дней назад СМИ сообщали, что подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа Вооруженных сил РФ прибывают на территорию Беларуси. Так, активисты Движения Солидарности «Вместе» вечером 20 июня зафиксировали в Орше эшелон с российской военной техникой.

По официальным сообщениям оборонных ведомств России и Беларуси, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Для этого в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ. Настоящая цель их пребывания в соседнем государстве неизвестна.

Как бы там ни было, Украине расслабляться также не стоит, ведь даже если следующей жертвой Путин выбрал Беларусь, то это лишь отсрочит потенциальную угрозу для Украины, одновременно расширив ее возможные масштабы, ведь тогда общая граница с государством-агрессором увеличится на 1084 км.

Также не стоит закрывать глаза на информацию из оккупированного Крыма, где 18 июня Российская авиация и системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность «в рамках плановых учений».

«Впервые соединения ПВО, дислоцированные в Ростовской области и в Крыму, проведут компьютерные учения по отражению ракетных ударов. Для выполнения практических действий в разыгрывании тактических эпизодов будут задействованы более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО», – говорится в официальном заявлении пресс-службы ПВО России.

Вместе с тем, россияне нагнали в Крым достаточно серьезное вооружение, предназначенное совсем не для обороны и не для «отражения ударов».

Кроме этого, с Донбасса сообщают, что командование противника продолжает поддерживать артиллерийские расчеты со склада специально выделенных подразделений («дежурные силы») в состоянии постоянной готовности к нанесению огневых ударов по позициям частей и подразделений из состава Объединенных сил. То есть, оккупанты на Донбассе целенаправленно держат свою артиллерию в постоянной боевой готовности.

Что это: игра мускулами с целью запугать противника накануне очередного раунда переговоров в Минске, или подготовка к чему-то более серьезному? Традиционно, ответ на этот вопрос даст только время.