Фосфорные страшилки в ОРДЛО. К чему Россия готовит Донбасс?

Очередная неделя на Донбассе прошла под знаком если не серьезного обострения, то, по крайней мере, в его ожидании.

И, к большому сожалению, вынуждены констатировать, что командование оккупационных корпусов готовит, по крайней мере, локальную операцию. Причем на самое ближайшее время, о чем свидетельствует огромное количество фактов, которые, если свести вместе, и дают такой неутешительный результат, пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Итак, прежде всего кардинальным образом увеличилось количество обстрелов наших позиций. Если не так давно, согласно официальным сводкам штаба ООС, их было семь-восемь в сутки, то сейчас их 20–25, а 23 июня вообще был своеобразный антирекорд за последние дни – 31 обстрел!

Конечно, до показателей серьезного обострения еще очень далеко, однако количество идет явно по возрастающей. Причем в ход идут уже 120-мм минометы, 122-мм и 152-мм орудия и даже реактивная артиллерия (по некоторым данным, «Грады» и поделки местных «оружейников»).

Горячие точки все те же – Марьинка, мариупольское и горловское направления. При этом нельзя не отметить, что несколько тише на луганском направлении, но это и понятно – слишком уж «луганским» нужно пропихнуть отведение наших войск в направлении Станицы Луганской с последующим восстановлением полноценного моста, пригодного для проезда бронированной техники.

Наши потери от таких постоянных обстрелов, увы, каждый день растут. Так, 19 июня от множественных осколочных ранений при обстреле позиций 35-й бригады морской пехоты под Новотроицким погиб 24-летний наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок.

А буквально вечером 22 июня погиб боец 24-й механизированной бригады им. короля Даниила Галицкого. Причем по состоянию на середину дня воскресенья его тело все еще находилось на нейтральной полосе и из-за огня противника эвакуировать возможности не было.

Продолжают страдать от войны и местные жители – участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных оккупантами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Примерно в эти же дни боевик на бронетранспортере, двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом во временно оккупированной Успенке, в результате чего два человека получили тяжелые травмы.

На этом фоне оккупационным властям ничего не остается, как для контроля над местным населением «доставать из пыльного угла» страшилки и методички времен летней кампании 2014 г. И «возрождение» одной из них происходит буквально на наших глазах.

На днях СМИ, близкие к оккупационным властям части Донецкой области, снова запустили в информационное пространство «утку» про якобы обстрел населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной территории, фосфорными боеприпасами.

На этот раз это якобы полк НГУ «Азов» и пригороды Горловки. «Говорящая голова» боевиков, выпускник Донецкого военно-политического училища им. генерал Епишева некто Басурин, заявил буквально следующее: «После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором… Положение найденного боеприпаса указывало на то, что он был выпущен с позиций подразделения полка «Азов».

С его подачи эта «информация» была растиражирована рядом СМИ, причем, увы, и украинскими. Однако при ближайшем рассмотрении следует признать, что показанные Басуриным осколки 120-мм мины указывают на то, что белым фосфором там и не пахнет.

Отметим также, что боеприпасы с белым фосфором реально есть на вооружении некоторых армий НАТО, но нет на вооружении украинской армии. И Европа, которая с 2014 г. строго придерживается эмбарго на поставку вооружений и боеприпасов – некоторые штучные образцы не в счет, – уж точно не могла их поставить. То есть как можно использовать того, чего нет на вооружении, решительно непонятно.

Однако разбираться в таких тонкостях обыватель на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и тем более России не будет. Зато заголовки репортажей получаются весьма кровожадные и выставляют наших военных в соответствующем крайне черном свете.

Тем временем есть еще пара тревожных маркеров возможного ухудшения военно-политической ситуации, причем не только на Донбассе. Так, 20 июня европейские наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Причем 8 БМ-21 «Град» находятся на полигоне возле населенного пункта Миусинск и еще 22 – недалеко от Хрустального (до 2016 г. – Красный Луч).

Подливают масла в огонь и россияне. Так, под маркой участия в параде в Минске 3 июля в Беларусь с середины июня перебрасывается довольно мощная группировка российской армии. Уже сегодня активисты зафиксировали переброску военнослужащих и техники из состава недавно созданной в Подмосковье 1-й танковой армии ВС РФ.

Переброшен и серьезный авиационный компонент в виде боевых вертолетов Ка-52, истребителей Су-30, истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также многоцелевых вертолетов Ми-8.

Однако это не самое главное. Под этим прикрытием в Беларусь перебрасывают оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» 112-й ракетной бригады (место дислокации – Ивановская обл.). Вполне очевидно, что российские ракетчики под прикрытием участия в параде отрабатывают оперативное выдвижение с точки своей постоянной дислокации в назначенный позиционный район в Беларуси, что можно рассматривать как определенный элемент наступательных действий.

В этой связи не так уж непонятно выглядят усилия нашего Генштаба по усилению группировки на северном направлении. Напомним, что не так давно стало известно о формировании сразу трех новых частей, включая танковую бригаду, в Черниговской и Житомирской областях.

Таким образом, события последних дней свидетельствуют об установке Кремля на продолжение конфликта на Донбассе. Мало того, стоит сказать, что, по всей видимости, поставлена задача проведения локальной операции с как можно большим количеством погибших и раненных военнослужащих ВСУ, которая по идее должна показать населению Украины «тупиковость военного пути решения конфликта на Донбассе» и значительно повысит шансы на прохождение в парламент пророссийских партий.

Не удивлюсь, если ближе к выборам будет проведена и такая пропагандистская акция, как передача части военнопленных конкретным политикам. То есть, как это часто бывало в ходе нынешней войны, политическая составляющая превалирует над формальной логикой и военными приоритетами.