Европейская агентура Кремля. Военные преступники в числе «друзей Путина»

У российских пропагандистов есть неизменная традиция, ко всякого рода информационным вбросаем, точечным или входящим в состав целой информационной операции, включать мнение неких иностранных экспертов. Своих и так хватает, но вот мнение из-за рубежа, особенно созвучное с кремлевскими нарративами, это как вишенка на торте для предания пущей убедительности, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания.

Для таких целей у россиян имеется целый список иностранных «говорящих голов» готовых за лишний «рубль» в кармане вторить нужным лозунгам или идеям. Что особо печально, многих из них цитируют и наши, украинские СМИ. Например, такого персонажа как Яков Кедми, давно играющего на стороне Кремля. Но, сегодня не о нем речь.

Так, намедни, российские СМИ разразились сенсацией о том, что французская разведка раскрыла тайну гибели главаря, так называемого «ДНР» Александра Захарченко. Заголовки прямо так и звучали: «Во французской разведке назвали убийц Захарченко».

На деле же, приводились слова 73-летнего военного пенсионера, страдающего болезнью Паркинсона с обострением с 2014 года, Поля Барриля, более известного не по военным достижениям (хотя такие есть), а по обвинению в геноциде населения Руанды в ходе гражданской войны в этой стране и участию в криминальных схемах. Но, вернемся к Захарченко и к тому, кто же, по мнению Барриля его убил.

Так, престарелый и немного не дружащий с головой француз, в интервью ресурсу OffGuardian, который публикует на английском языке пророссийские и украинофобские материалы, заявил, что Захарченко был устранен «диверсантами третьего полка спецопераций военной разведки Минобороны Украины», которых в свою очередь подготовили инструкторы США.

Причем, по информации француза, не имеющего никакого отношения к разведке и давно уже просиживающего штаны на пенсии, проветривающегося лишь в случаях необходимости присутствия на очередном судебном заседании, на Донбассе присутствуют военные специалисты из США, Канады, Великобритания и многих других стран.

Собственно, как вы видите, в лучших традициях кремлевской пропаганды, француз с довольно интересной, но не особо почетной биографией, вторит нарративам пропаганды РФ в режиме нон-стоп. Но, дальше больше.

Обратите внимание на то, как Кремль сейчас сосредоточился на, буквально, вдалбливании в мозги обывателей идеи того, что в устранении Захарченко принимали участие украинские силовики и что это вовсе не внутренняя разборка.

Сначала, все сепаратистские и второсортные российские СМИ стали распространять информацию о том, что Захарченко был ликвидирован СБУ. Затем, Виктор Медведчук в интервью ВВС пожаловался, что обмен пленным, в частности Сенцова, прекратились из-за гибели Захарченко, де-факто, латентно возложив ответственность за приостановку процесса обмена на СБУ. И теперь, нарисовывается французский маразматик, который выдает на гора перл о том, что Захара таки убрали украинцы, под бдительным контролем американцев.

Уверен, что мнение этого «выдающегося» француза в наше информационное поле обязательно перетянут сердобольные и не брезгующие тухлятиной СМИ. Особенно, если Поль Барриль сдержит слово и лично приедет в так называемое «ДНР», где даст обещанную пресс-конференцию по данной теме.

Как говорится, седина в бороду, бес в ребро. И мудрость эта в контексте событий не только в нашей стране проявляется все более явно.

С другой стороны, следует понимать, в первую очередь нашим средствам массовой информации, что СВР РФ и ГРУ РФ, курирующие иностранных «говорящих голов» не располагают и вправду влиятельными персонажами и многие из их обоймы, это давно себя запятнавшие личности, испытывающие финансовые затруднения, либо откровенные шизофреники.

Кстати, а в базе Myrotvorets News Пол Барриль имеется?