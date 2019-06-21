Эссе по теме Крыма: российская молодежь открыто говорит об оккупации полуострова
В сознание молодого поколения россиян все меньше остается иллюзий относительно страны в которой они живут. Молодежь вовлеченная в современный информационно-технологический мир не поддается примитивной российской пропаганде.
Разговаривал сегодня с преподавателницей Дипломатической Академии МИД РФ, пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Сергей Запорожский.
Эта преподавательница Дипломатической Академии МИД РФ убежденная сторонница Путина и Крым ее.
Но недавно она была шокирована своими студентами.
Уровень бакалавриат.
Скандал на Межпарламентской Ассамблеи православия: в Тбилиси прогнали российских творцов «православного союза»
Она задала написать им эссе по теме Крыма.
Ожидала почитать про «возврат в родную гавань».
И это обсудить.
Все 40 человек в своих текстах дали понять, что это была незаконная аннексия.
Для нее это был шок. Итоги эссе даже не стала обсуждать со студентами так как история могла получить развитие и огласку.
Плата олигархов за мечты Зеленского. Неужели перед нами новые схемы коррупции
Она с печалью сказала, что на молодежь не действует никакая пропаганда. Они вполне могут пойти за, таким как Навальный и в России полыхнет. Сейчас они могут сидеть и молчать, но если что…
Такие истории добавляют оптимизма, хотя не надо строить больших иллюзий о скором массовом выздоровлении российского общества. Это работа в долгую.
Но ее надо делать. Украина же за 5 лет в этом плане не сделала ничего. На российском информационном фронте. Да и на Западном тоже.