Эссе по теме Крыма: российская молодежь открыто говорит об оккупации полуострова

В сознание молодого поколения россиян все меньше остается иллюзий относительно страны в которой они живут. Молодежь вовлеченная в современный информационно-технологический мир не поддается примитивной российской пропаганде.

Разговаривал сегодня с преподавателницей Дипломатической Академии МИД РФ, пишет на своей странице в Facebook украинский блогер Сергей Запорожский.

Эта преподавательница Дипломатической Академии МИД РФ убежденная сторонница Путина и Крым ее.

Но недавно она была шокирована своими студентами.

Уровень бакалавриат.

Она задала написать им эссе по теме Крыма.

Ожидала почитать про «возврат в родную гавань».

И это обсудить.

Все 40 человек в своих текстах дали понять, что это была незаконная аннексия.

Для нее это был шок. Итоги эссе даже не стала обсуждать со студентами так как история могла получить развитие и огласку.

Она с печалью сказала, что на молодежь не действует никакая пропаганда. Они вполне могут пойти за, таким как Навальный и в России полыхнет. Сейчас они могут сидеть и молчать, но если что…

Такие истории добавляют оптимизма, хотя не надо строить больших иллюзий о скором массовом выздоровлении российского общества. Это работа в долгую.

Но ее надо делать. Украина же за 5 лет в этом плане не сделала ничего. На российском информационном фронте. Да и на Западном тоже.