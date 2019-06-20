«Уличные бои в Донецке». Почему Пушилин нагоняет страх на жителей оккупированного города?

Позднее СМИ, близкие к оккупационным властям, сообщили, что в очередной раз «ВСУ подвергли Донецк массированному обстрелу, под огнем оказались жилые дома, детская больница и бассейн», пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Сообщается также, что в результате обстрела получил повреждение вентилятор главного проветривания работающей шахты им. Челюскинцев. Утверждается, что силами шахтеров удалось запустить скиповый ствол и горняки смогли подняться на поверхность.

При этом, рассказывая об обстрелах, пропагандисты приводят просто фантастические цифры якобы выпущенных снарядов — «110 снарядов калибром 122 мм и 53 мины калибром 120 мм». Понятно, что количество воронок, найденных потом ОБСЕ, может оказаться на порядок меньше, но все равно это может свидетельствовать об уровне и размахе провокаций.

В этом же сообщении озвучен и целый ряд адресов, куда якобы попали ВСУ. Все они находятся в Петровском районе, который вплотную прилегает к Марьинке. Это еще одно свидетельство подготовленной провокации, так как всем известно, что буквально на прошлой неделе командование ООС заявило о продвижении в серой зоне именно на этом направлении.

К тому же именно в Марьинке совсем недавно произошел инцидент с обстрелом частных домов, и явно снаряды прилетели со стороны оккупированного Донецка.

В любом случае стоит сказать, что развертывание боевых действий вокруг густонаселенного Донецка сейчас не входит в планы ни ВСУ, ни «гибридов». Зато оно выгодно России, которая таким образом загоняет нового президента Зеленского в некие рамки мирных соглашений, в которых, собственного говоря, был вынужден действовать и предыдущий президент, таким образом консервируя конфликт на Донбассе на долгие годы.

Если рассматривать все эти провокации как попытки «гибридов» начать наступление в направлении той же Марьинки, то они обречены на провал. Так было, например, в июне 2015 г. Ныне ситуация не изменилась. Если же противник привлечет силы артиллерии и бронетехнику, то такое наступление выльется в операцию уровня Дебальцевской. К тому же собственно захват Марьинки не будет иметь смысла без укрепления флангов.

И еще. На полноценные боевые действия просто не даст разрешения Россия, руководство которой прекрасно отдает отчет, что на фоне политики США на поддержку Украины любая войсковая операция, а тем более такого уровня закончится только усилением санкций по всем направлениям. И прежде всего по самому чувствительному — строительству «Северного потока-2». И тут не помогут даже прикормленные европейские политики.

Тем более России невыгодна полноценная военная операция в нынешней обстановке, когда в Нидерландах в открытую выдвинуты обвинения конкретным российским военнослужащим по результатам расследования обстоятельств гибели Боинга 777 на Донбассе пять лет назад.

Зато Кремлю перед парламентскими выборами крайне выгодна дестабилизация обстановки на фронте, которая неизбежно приведет к аналогичным процессам внутри страны. И может сыграть в сторону пророссийских партий, которые во множестве ныне идут во власть.

По поводу возможностей ВСУ по наступлению на Донецк, то тут разговоров быть не может. Да, силы у нас есть, планы разработаны Генштабом, но любая военная операция обернется такими разрушениями и гибелью гражданских, которых не было за пять лет войны. И этого не допустит никто, тут даже не может быть двух мнений.

Если не пошли на прямой штурм летом 2014 г., то не будет его и летом 2019 г. Тем более при нынешней администрации, которая, по крайней мере на словах, высказала планы мирного урегулирования. Понятно, что все это пока только слова и Россия их упорно игнорирует, но для западного обывателя картинка войны в центре Европы с гибелью гражданских будет явно неприемлема.

То есть мы в ближайшее время увидим целую серию провокаций, которая будет направлена на «прощупывание» реальных планов Зеленского и его команды. И дай бог, если этот этап обойдется без человеческих жертв, что в принципе никогда не останавливало россиян — стоит вспомнить хотя бы обстрел рейсового автобуса под Волновахой или восточных окраин Мариуполя.