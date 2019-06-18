Растущий градус недоверия: новый скандал в отношениях США и России

Менее чем за две недели до возможной встречи президентов России и США на полях саммита «двадцатки» в Осаке в отношениях двух стран нарастает новый скандал, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Газета «The New York Times» опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей вашингтонской администрации сообщила: недавно созданное в Пентагоне кибернетическое командование ведет активные наступательные операции против России. В частности, в сети энергетических компаний внедрены программы, позволяющие не только собирать информацию, но и отключать в момент «Ч» снабжение страны электроэнергией.

Статья привела в бешенство Дональда Трампа, который сообщил, что в погоне за сенсацией, которая должна-де спасти газету от экономического краха, журналисты «The New York Times» совершили государственную измену. Правда, потом Трамп добавил, что все, что сообщено в статье, — неправда. В этом есть очевидное противоречие.

Если статья представляет собой безответственную выдумку, то она никак не может быть актом госизмены. «The New York Times» тут же написала, что высокопоставленные правительственные чиновники не возражали против публикации. То есть вне зависимости от того, идет ли речь о реальной деятельности Пентагона или о дезинформации, это была спланированная утечка.

Чрезвычайно любопытна и реакция Кремля. Агрессивный американский империализм почти что и не клеймили. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков лишь в некоторой растерянности констатировал: происходящее может свидетельствовать о том, что отдельные органы американского правительства действуют, не ставя главу государства в известность о своих поступках.

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервоенных действий в отношении РФ», — весьма осторожно высказался президентский толмач.

Представляется, что происходящее — одно из первых проявлений новой холодной войны. Холодной войны постмодернистской эпохи. Войны, когда, одной стороны, военные угрозы вполне реальны, а с другой — их сложно отобразить в традиционных измерениях силового противостояния: количестве боеголовок, мегатоннах их мощности, числе развернутых соединений.

Атаки в онлайн-пространстве могут деморализовать потенциального противника, внести раскол в его ряды. Этот сценарий российские спецслужбы, если верить правоохранительным органам США, отрабатывали в ходе президентских выборов в США.

Но хакерские атаки, предпринятые против атомных электростанций, химических производств, могут привести к ущербу, сопоставимому с ядерным ударом. При этом предупредить такую атаку невозможно: не происходит концентрации сил и средств агрессора. Более того, атакующий всегда может заявить, что удары осуществлялись не государством вовсе, а некими злоумышленниками-кустарями.

Надо сказать, что, столкнувшись с такой аргументацией Кремля (а в недавнем прошлом были осуществлены кибератаки против стран Балтии и Украины), американцы немало преуспели в определении источника хакерских операций. Чего стоит обвинительное заключение американской прокуратуры, в котором дотошно перечислялись фамилии, звания, должности, а также адреса, где размещены конкретные подразделения спецслужб — все «имена и явки» организаторов вмешательства в американские выборы.

Очевидно, это было и предупреждение российским «контрпартнерам»: США в состоянии контролировать направленную против них деятельность. Еще одним предупреждением стала проведенная пентагоновскими спецами блокировка в день выборов в Конгресс петербургской «фабрики троллей», хозяином которой называют кремлевского повара Евгения Пригожина.

Но с кремлевских обитателей как с гуся вода — на все эти разоблачения они продолжают твердить, я не я и лошадь не моя. Это представляет стратегическую проблему для американцев.

Сдерживание работает только в том случае, если потенциальный агрессор отдает себе отчет в том, что ему может быть нанесен неприемлемый ущерб. А вот такой гарантии у США нет. Российский лидер с упоением рассуждает о том, что Москва обогнала всех в области новейших вооружений. Вот США и посылают России сигнал о своих возможностях в виде газетной статьи.

Если все это так, то вся история демонстрирует, до сколь опасного уровня упали отношения двух стран. Исчезли или находятся в глубоком запустении каналы непосредственного общения специалистов, непонятны правила игры (если таковые вообще есть) и то, какие красные линии ни в коем случае нельзя переходить. Вот и приходится Москве и Вашингтону общаться через «The New York Times».