Форум свободной России 2019. «Изменение общественных настроений в России»

Качественные изменения есть, но это не гарантия скорой смены режима.

Изначально очередной VII Форум свободной России планировался на май-месяц. Но в те дни проходили два тура президентских выборов в Литве. Поэтому мероприятие перешло на июнь, видеозапись выступлений опубликовали на YouTube-канале форума и на страниице форума в Facebook.

Лето, жара – логично появилась мысль перенести Форум из столичного Вильнюса куда-то поближе к природе. В находящийся поблизости курортный Тракай (тем более, что он вообще был первой столицей Литвы).

О красотах Тракая как-нибудь можно будет поговорить отдельно. В данном случае важно, что они никак не мешали серьезным разговорам, проходившим на Форуме.

Главное его отличие от предыдущих – некоторое уменьшение числа зарубежных эскпертов, больший акцент на сугубо российских темах. И это также логично, поскольку общественный протест в стране за последнее время стал большим, а кризис доверия к власти – глубже.

Дело Голунова как тест на свободу

И еще одно показательное событие. Параллельно с проведением Форума в России, в Москве началось громкое дело журналиста, расследователя «Медузы» Ивана Голунова, задержанного полицией по статье «сбыт наркотиков». Участники Форума в первые минуты собрания приняли заявление в поддержку Голунова. А в Вильнюсе, в Сквере Немцова напротив Российского посольства было проведено пикетирование.

Но для Форума такая солидарность, такое внимание к судьбам несправедливо задержанных и осужденных – дело привычное. А вот то, как отнеслись к задержанию расследователя «Медузы» в Москве, России и за рубежом, стало неожиданностью.

На Петровке, 38 (исторический адрес московского управления МВД) выстроилась длинная очередь за право постоять в одиночном пикете в поддержку Голунова. В его поддержку в YouTube и в целом в Сети высказались многие лидеры общественного мнения, в том числе, в целом, лояльные Кремлю.

С началом рабочей недели протест перешел в новое качество. В понедельник три самых влиятельных деловых российских издания, «Ведомости», «Коммерсант» и РБК, впервые в истории вышли с первой полосой, «Я/Мы Иван Голунов» во всю страницу и совместным заявлением в поддержку задержанного журналиста-расследователя «Медузы». Весь тираж этих бумажных изданий был раскуплен за несколько часов и уже после обеда перепродавался общественникам и коллекционерам по спекулятивной цене.

Следом российские журналисты и активисты заявили о проведении 12 июня в Москве марша в поддержку Голунова. Поскольку акция не согласована с московскими властями, организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.

И власть была вынуждена дать задний ход. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова срочно встретилась с президентом Путиным, высказав «свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу».

Появились инсайды о том, что «дело Голунова» решено купировать, смягчить уже к 20 июня – очередной путинской «Прямой линии». Сигнал был услышан – появились сообщения о судмедэкспертизах, которые можно трактовать как подтверждение невиновности Голунова.

И даже федеральные телеканалы начали смело требовать объективного расследования. Параллельно в Чечне именно в эти дни выпустили по УДО главу местного «Мемориала» Оюба Титиева, ранее посаженного по похожему «наркотическому делу».

Таким образом, можно констатировать, что второй раз в течение месяца российская власть прислушалась к общественному мнению, так сказать, «пошла у него на поводу». (16 мая, напомню, Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге, тем самым смягчив ситуацию жесткого конфликта).

И это очень важно для России, поскольку напоминает ее населению, частично вновь ощущающему себя гражданами, что от них тоже что-то зависит, если только не бояться проявить солидарность. (Политолог Морозов хорошо сказал по этому поводу на Форуме: «Солидарность нужно воспринимать как нечто обязательное, как чистку зубов, например»).

Это говорит о некоторых качественных изменениях в режиме. Ведь ранее для Кремля и лично для Путина было абсолютным табу – «идти на поводу у толпы». Теперь это табу отброшено.

Что, само по себе, важно, но не является гарантией быстрых позитивных изменений московского режима. Отныне это будет еще одним тактическим, ситуативным приемом власти – перехват у общественности ее же повестки дня. Что, в свою очередь, станет еще одним элементом легитимизации режима перед Западом (подобно наличию «либеральных СМИ»).

Не говоря уж о том, что каждую подобную уступку нужно будет буквально выгрызать у власти, которая параллельно станет использовать и все свои старые проверенные методы – запугивания, провокации, задержания, пытки. При этом сам ход, развитие «дела Голунова» очень важно для понимания того, как собирается дальше действовать Кремль в подобных случаях (не говоря уж о том, что речь идет о судьбе человека, замечательного журналиста).

Останется ли Голунов под арестом или будет отпущен под подписку о невыезде; оставят ли против него обвинения (пусть и смягченные с «распространения» на «хранение наркотиков») или отменят их; заведут ли встречное дело на силовиков, начавших фальсифицированное дело против журналиста.

С другой стороны, не менее, а, пожалуй, и более показательным будет поведение российской общественности (собственно, с оглядкой на него будет действовать и Кремль). Важнейший вопрос – как долго продлиться активность «Я/Мы Иван Голунов».

Не наступит ли демобилизация после первых успехов («Ура! Его отпустили под подписку о невыезде, можно расходиться») и будет ли подобная активность проявляться в других не менее мерзких делах, затеянных силовиками (при одобрении Кремля). Все это в сумме покажет, каковы шансы на то, что, перейдя «литовскую границу», тракайский Форум свободной России станет всероссийским.

Вертикаль власти и тоска по профессионализму

Именно поэтому Седьмой Форум открывался панельной дискуссией «Изменение общественных настроений в России», в которой рассматривалась ситуация, складывающаяся в стране в условиях пошатнувшейся популярности «национального лидера», «путинского мифа».

Своеобразной затравкой для этого разговора были рассуждения, которые известный социальный психолог Анастасия Никольская построила на социологических опросах. Примерно полгода назад в России появился выраженный запрос на миролюбивую политику. Новости (и «новости») об укреплении армии и бесчетных победах уже не вызывают такого одобрения, как раньше.

Важно также посмотреть на то, каких киногероев предпочитают сегодня россияне. Если раньше первое место с запасом занимал Штирлиц, то теперь это главная героиня комедии «Москва слезам не верит», на втором месте – профессор Преображенский из «Собачьего сердца». В пятерку также вошел герой Жженова, летчик гражданской авиации из фильма «Экипаж».

Это все не просто люди мирных профессий, но и профессионалы высокого уровня, умеющие нести ответственность за порученный им участок.

То есть, в сегодняшней авторитарной России, с заявленной «вертикалью власти», составленной, якобы, из истинных профессионалов, в реальности – большая тоска именно по профессионализму, по отсутствию ответственности у управленцев. И это показывает значительный социально-политический дисбаланс в России.

При этом, однако, политолог Александр Морозов предостерег от излишне оптимистических рассуждений на тему, как ослаб и когда может пасть путинский режим. По его мнению, тот все еще обладает большими резервами для самосохранения, это «хорошо эшелонированная корпоративная власть».

А отдельные управленческие решения Кремля Морозов считает просто новаторскими, беспрецедентными для подобных авторитарных режимов. Это, к примеру, встраивание критики самого режима, так называемых российских либеральных СМИ, в существующую систему.

Эта точечная, но ограниченная и находящаяся под контролем критика власти является для нее не просто безопасной, но и полезной – для легитимизации, прежде всего на внешней арене.

Швы, по которым может разойтись путинский режим

С другой стороны, и преувеличивать прочность существующего кремлевского режима не стоит. Морозов видит, как минимум, три «шва», по которым он может начать трещать и рваться.

Первое – противоречия между бюрократией низшего-среднего уровня и высшим слоем, условно говоря, «олигархией на яхтах». Низовая бюрократия работает за небольшие деньги и к тому же находится под постоянной достаточно серьезной угрозой.

Когда посадить могут даже не за преступление, за коррупцию, а за любую ошибку (а выборочные аресты и посадки чиновников разного уровня с демонстрацией их благодарной публике стали в последнее время привычным делом в РФ).

Второй «шов» – традиционный для многих обществ, это «анархическая» молодежь, популярные ютуб-блогеры, молодежные активисты, обладающие значительным резервом девиантного поведения.

А вот третий пункт у Морозова – неожиданный, и даже новаторский. Он считает, что в нынешней России уже нельзя исключать возможности вовлечения армии, военных в активную политическую жизнь. В этом смысле правящий режим сам создает себе своеобразную ловушку.

В пропагандистском плане престиж армии всячески превозносится, все военное популяризируется в населении. Но с другой стороны, в реальности военным отводится исключительно их узкий участок деятельности.

А главными бенефициарами существующего режима является узкий правящий слой и их дети, планово быстро занимающие руководящие посты («новая аристократия»). При этом социально-экономическая разбалансированность в стране нарастает.

И чем дальше, тем больше «продвинутым» военным будет непонятно, почему и зачем они и их дети рискуют жизнью в реальных боевых действиях. В то время, как правящая элита ухудшает состояние дел в стране, а ее сыновья и дочери так ярко проводят дни в Парижах и Лондонах.

Военные, больше привыкшие к дисциплине, чувствуют, что могли бы управлять, как минимум не хуже. И могут попробовать доказать это на практике. Интересная мысль – посмотрим, получит ли она подтверждение на практике.

Но это пока – только версия, а вот другая дискуссионная панель рассматривала другой шов кремлевского режима, трещащий все больше – «Мусорная власть: новые формы гражданского активизма в России». Для общего понимания: здесь два, казалось бы, локальных ограниченных протеста, стали широко известными в РФ и за ее пределами.

Это борьба за то, чтобы не дать построить храм РПЦ на месте сквера в центре индустриального Екатеринбурга (потенциально подобных точек протеста много по всей России, что весьма дискомфортно для Московского Патриархата) и борьба за то, чтобы московский мусор не вывозился в другие области, в частности, в Архангельскую (и здесь похожая картина – под угрозой загрязнения отходами Москвы – многие регионы).

В целом протесты, нарастающие на станции Шиес в Архангельской области, где строится мусорный полигон, очень показательны. Сначала люди традиционно думали, что «царь хороший, бояре плохие». Они пытались довести информацию до верховной власти.

Но по мере нарастания противостояния и подключения Росгвардии для подавления протеста, произошел качественный перелом. Пришло понимание, что все это делается с одобрения Центра.

И тогда чисто экологический поначалу протест стал уже и политическим. Говорят, что сейчас к грядущей традиционной «Прямой линии» вождя с народом уже подбирают коллаборантов, которые будут рассказывать Путину, как им нравится, что земля, на которой они живут, будет вскорости загажена.

Состоится ли аншлюс Беларуси?

Впервые на Форуме белорусская тема обсуждалась так широко и подробно – на отдельной дискуссионной панели. Почему так, тоже понятно. Пожалуй, никогда ранее Россия не говорила так прямо и напористо, что в оплату за экономические преференции – формального, обложечного Союза России и Беларуси уже недостаточно, нужна «углубленная интеграция».

В панели участвовал видный белорусский оппозиционер Андрей Санников (в 1995-1996, зам главы МИДа Беларуси, подал в отставку из-за несогласия с референдумом, вернувшим в страну советскую атрибутику, в 2010 году – кандидат в Президенты, в 2010-2012 годах находился в заключении, после освобождения получил политическое убежище в Великобритании).

По его мнению, к угрозе захвата Беларуси нынешним российским режимом нужно относиться очень серьезно. И замена в посольстве РФ в Минске жесткого, недипломатичного силовика Михаила Бабича на бывшего сенатора, «мягкого» Дмитрия Мезенцева, не должна расхолаживать: «Еще неизвестно, кто опасней».

Мезенцев – человек не менее, а может, и более близкий Путину (еще со времен работы в питерской мэрии у Собчака). Бабич, по мнению Санникова, произвел в Беларуси инвентаризацию российских ресурсов, сил и средств влияния. Мезенцев же будет продолжать ту же политику, только в иной стилистике.

А вот Артем Шрайбман, политобозреватель белорусского портала Tut.by, настроен более оптимистически. По его словам, любовь к власти и опыт Лукашенко (вместе с его близким окружением) так велики, что в случае дальнейших покушений на суверенитет Беларуси он способен создать Кремлю столько ущерба, что издержки от захвата страны окажутся для России слишком велики.

Но у других участников дискуссии оптимизма было меньше. Да, Лукашенко годами ловко маневрирует между Россией и Западом. Но все равно он понемногу теряет значительные доли суверенитета. И, значит, может настать момент, когда пространство маневра для него окажется слишком узким, а то и невозможным.

В чем, однако, все сошлись – для будущего Беларуси крайне важен «украинский фактор». Если Кремлю удастся более-менее существенно развернуть политику Украины в выгодном для него направлении, то шансы Беларуси на сохранение суверенитета резко понизятся.

Что ж, для нас, конечно, очень неприятно, что такие возможности начали рассматриваться экспертами, как гипотетические, но уже вполне реальные…

Разоблачение российских мифов об Украине: трагедия в Одессе

Дело в том, что российские либералы в среднем до сих пор имеют слабое представление о том, что случилось в Одессе в тот день. А значит, подлый миф «Одесской Хатыни» продолжает эффективно отравлять российское информполе.

Одесские активистки помогли аудитории сделать первый шаг к пониманию реальности. При этом Герасимова рассказывала о событиях именно 2 мая, в Балаба обрисовала всю ситуацию, складывавшуюся в Одессе в 2014 году.

Яковенко подчеркнул, что создание мифа «Одесской Хатыни» является настоящим информационным преступлением со стороны кремлевской медиа-обслуги, поскольку он способствовал разжиганию войны в Украине и против Украины.

Наряду с «распятым мальчиком» именно его чаще всего называют российские добровольцы, в качестве причины, подтолкнувшей их к решению ехать воевать на Донбасс.

Также Игорь Яковенко представил очередную порцию исследований кремлевского информационного терроризма. Изложенное им было очень понятно, наглядно, логично. Анализировалась частота упоминания отдельных политических медийных персон в 28 ведущих российских СМИ.

И по каждой из них высчитывался индекс цитирования, позитивного (во сколько раз позитивные упоминания превосходили негативные) или негативного (в случае если преобладали негативные новости).

Подобный подход, в частности, помог показать вину российских провластных «журналистов» в создании атмосферы ненависти, приведшей к убийству Бориса Немцова. В 2012-2015 годах негативный индекс Немцова в российских медиа составлял 34,82. В последний месяц перед смертью – 63,47!

Интересны данные по периоду президентских выборов в Украине. Негативный индекс Петра Порошенко составлял 2,84. При этом индекс второго участника – и победителя второго тура – был позитивным: 2,16. Впрочем сейчас, по словам Яковенко, ситуация начинает меняться.

По мере того, как избранный президент Владимир Зеленский позволяет себе критические заявления в адрес России, Кремля, из него пытаются делать «второго Порошенко» и индекс его цитирования начинает уходить в негатив.

Наказать виновных

Ну и последним событием Форума стало голосование по поводу очередного пополнения санкционного «Списка Путина», который будет продвигаться на Западе. В него было внесено 28 новых персоналий. Показательны примеры тех, по кому разгорелись споры.

Так Олег Кашин, после недолгого «либерального периода» возобновивший сотрудничество с прокремлевскими манипуляторами, был внесен в «список Путина». А вот Максима Шевченко решили пока не вносить. Говорят, после убийства в Центрально-Африканской республике его друга Орхана Джемаля, взгляды Шевченко на Кремль существенно поменялись.

Но наибольшие споры возникли по поводу и.о. губернатора Петербурга Александра Беглова. Дело в том, что для гипотетического попадания персоны в «Список Путина» нужна особая процедура: отдельная заявка на данного человека и досье его провинностей (которое рассматривается юристами Постоянного комитета Форума).

На Беглова такое полное досье составлено не было. Однако, по словам петербургских активистов, его вина в разгоне акций 1 мая в Петербурге имеет столько свидетельств и подтверждений, что было решено внести Беглова в список. С условием, что досье на него будет представлено активистами в самое ближайшее время.