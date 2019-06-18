Вехи истории: Уничтожения Запорожской Сечи войсками Екатерины Второй

Российские оккупанты Крыма запланировали установить на полуострове памятник императрице Екатерине II – за заслуги в уничтожении украинского и крымскотатарского государственности.

Именно позавчера, 16 июня, исполнилась очередная годовщина коварного нападения российских войск императрицы Екатерины Второй на сердцевину украинской военной и государственной традиции – Запорожскую Сечь, рассказывает редакция «5 телеканала».

Это была уже вторая Сечь, на которую посягнули российские оккупанты – первая, Чертомлыкская, после кровавого боя была уничтожена Петром I в отместку за то, что запорожцы поддержали союз гетмана Ивана Мазепы со шведским королем.

А в 1775 году российские войска, которые возвращались с войны с турками, неожиданно окружили новую, Подпольненскую Сечь, построенную взамен уничтоженной Петром. Агрессоры воспользовались тем, что основная часть казацкого войска, которая воевала на стороне России, все еще оставалась на театре военных действий, тогда как в крепости находились небольшая часть запорожцев.

4 июня украинские укрепления были окружены превосходящими силами врага – в карательной операции были задействованы 8 полков тяжелой кавалерии, 10 полков пехоты, 20 гусарских и 17 пикинерского эскадронов, и еще 13 эскадронов донских «казаков» – в количестве от 45 до 100 тыс. человек (по разным оценкам).

Гарнизон Сечи насчитывала около 3 тысяч бойцов с 20 пушками. При таких условиях запорожцам потребовали сложить оружие – иначе их действия обещали квалифицировать как предательство с вытекающими последствиями.

Сечевой совет во главе с кошевым атаманом Петром Калнышевским после бурных споров с «горячими головами», которые выступали за бой даже с чертом (то бишь с таким количеством чертей), решила «не проливать христианской крови» и сложила оружие перед оккупантами.

16 июня 1775 российские войска полностью разрушили Сечь, а все имущество, архивы и даже церковные драгоценности вывезли в Петербург. Казацкую старшину и кошевого атамана Петра Калнышевского, несмотря на их согласие на условия Екатерины II в, все равно обвинили в измене и приговорили к каторге.

Примечательно, что, как и в случае с нынешней оккупацией Крыма, российские власти лишь впоследствии выдала официальное объяснение своих действий, а к тому делала, что ничего не происходит.

Так, манифест Екатерины II об уничтожении Сечи с набором бессмысленных обвинений в адрес запорожцев (в которых вполне органично вписались бы нынешние обвинения Кремля о «хунту» и «фашистов») появился лишь 3 августа – то есть через 2 недели после самого события.

Вместе с тем, манифест констатировал «странный» факт: более чем через 100 лет после Переяславской рады запорожцы, оказывается, никогда не приводились к присяге на верность русскому царю, а значит – по имперским законам – ни были подданными России.

Сейчас же российские оккупанты Крыма декларировали намерение установить памятник одиозной императрицы в захваченном Крыму. Ее бронзовую статую уже даже доставили в Симферополь.

Такой шаг выглядит кощунством не только в отношении к Украинской, но и коренного народа полуострова – крымских татар. Ведь именно Екатерина II десятилетиями пыталась расколоть и подкупить верхушку Крымского ханства для того, чтобы заставить его подчиниться добровольно.

Когда это не сработало – в 1771 году Россия без предупреждения и объявления войны ввела на остров оккупационный контингент из около 30 тыс. Солдат и начала грубые расправы над теми, кто не испугался и не покорился. Всем остальным обещали все блага и государственной независимости – только под патронатом императрицы.

Однако слово российской власти – как тогдашней, так и нынешней – не значат ничего. В 1783 году, в нарушение всех соглашений и обещаний, Екатерина II окончательно ликвидировала Крымское ханство.

Примечательно, что террористы «ЛНР» в оккупированном Луганске тоже заявили о горячем желании установить памятник Екатерине II. Учитывая, что и в Крыму, и в Луганске уже установили по памятнику Сталину, в бронзовой императрицы будет «замечательная» компания, а в будущих историков – материальные свидетельства гремучего идеологического коктейля в головах сторонников Путина, единственным четким уклоном – до грубых тирании.

Поэтому, история свидетельствует: в отношениях с Россией все новое – это хорошо забытое старое, и это старое – совсем не хорошо.

Чтобы уроки истории не забывались, предлагаем вашему вниманию снятую еще до нынешней войны передачу «5 канала» «Машина времени» о событиях 241-летней давности.