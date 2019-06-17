Гибридная агрессия России против Украины. Кремль делает ставку на масс-медиа захват страны

На фоне военного сдерживания российской агрессии на Донбассе, где агрессор не способен переломить ситуацию в свою пользу, происходит захват украинского масс-медийного пространства. Фактически Россия с помощью верных миньонов Кремля подготовила информационный «Чернобыль» для уничтожения Украины.

На фоне уверенного положения на фронте, где защитники Украины стали надежным заслоном на пути российской агрессии на Донбассе, Россия делает ставку на захват украинских масс-медиа и трансляцию через них пророссийской пропаганды. Ярким примером является последний захват телеканала «ZiK» сторонниками Виктора Медведчука, рассказывает в своем видеоблоге заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев в своем видеоблоге на канале YouTube из расположения 30-й украинской бригады под городом Бахмут.

«Поговорить я хочу о том, какие ощущения здесь на линии фронта в районе Бахмута, от происходящих событий в Украине. Какими мыслями делятся бойцы и командиры 30 бригады, в расположение которой мы находимся», – заявил журналист.

Ранее в ролике Айдер Муждабаев рассказал немного о своей поездке в расположение 30 бригады вместе со своими друзьями священниками Михаилом Кацабурой и Сергеем Дмитриевым, а так же журналистом агентства «ЛIГАБiзнесIнформ» Сергеем Бережным. Он отметил, что армия голосовала как за пятого президента Украины Петра Порошенко, так и за нового главу государства Владимира Зеленского.

«Армия готова к отражению российской агрессии, люди давно воющие на Донбассе подчеркивают, что Россия не способна к полномасштабным боевым действиям против украинской армии. Это сопряжено с большими трудностями для агрессора», – подчеркнул журналист.

Можно сделать вывод, говорит Айдер Муждабаев, что к полномасштабной эскалации боевых действий против Украины Россия не готова и вероятнее всего не пойдет на этот шаг. В то же время, у России в гибридной войне против Украины появляются совсем другие возможности захвата.

«Еще один телеканал официально захвачен сторонниками Виктора Медведчука, людьми пророссийской ориентации. Ну по сути дела это и есть Медведчук. Слухи о готовящемся захвате «ZiK» ходили давно, еще прошлой осенью», – отметил журналист.

Военный фронт Украина держит, но война гибридная и захват медийного пространства позволяет пророссийским силам транслировать политический курс Кремля. Понятно, что мы получаем мощный медийный пул состоящий из «112 Украина», «NewsOne», а теперь еще и «ZiK». К ним примыкает со своей информационной политикой формально независимый от Медведчука «Интер», бенефициарами которого являются Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

«Очень не уверенное политическое положение. Я считаю что надо решать вопрос с фактическим захватом Россией информационного пространства Украины. Это вопрос как минимум должен решатся СБУ, ведь это реальная опасность для президента Владимира Зеленского, проукраинской Верховной Рады и для всей Украины. Масс-медиа – страшное оружие, это фактически пророссийский информационный «Чернобыль», – заявляет Муждабаев.

Журналист призывает пресечь пророссийский шабаш в Украине и дать сдать позиции в информационном пространстве, как это уже было в Харькове, во время сноса монумента Жукову. Тогда многие масс-медиа встали на сторону пророссийских сил. Эту раоссйскую агрессию надо любыми способами прекращать.