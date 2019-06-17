Путинская федерализация: Молдову поделят кремлевские смотрящие

Сезон «победившей демократии» в Молдове начался с возвращения в страну сбежавшей ранее агентура Кремля. Цель этой агентуры – поделить страну между смотрящими, согласованными с хозяином Кремля.

Политический кризис в Молдове, в ходе которого Додон с подельниками, при поддержке, вроде бы как проевропейской партии ACUM, повели республику по кремлевскому сценарию, дает первые свои диоксиновые плоды. Причем, в немалой степени, касающиеся и будущего Украины, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на странице в Facebook.

Так, стало известно, что на границе Румынии и Молдовы, во время попытки въезда в последнюю, был задержан такой «оппозиционный» молдавский политик как Ренато Усатый. При этом задержание обусловлено тем, что Усатого обвиняют в организации покушения на бизнесмена Германа Горбунцова. В свою очередь, Усатый уже сделал заявление, что возвращался в Молдову, дабы доказать свою невиновность.

А теперь, самое интересное, почему мы должны обратить внимание, на арест мало кому известного в Украине молдавского политика?

Во-первых, напомню, что именно Ренат Усатый был первоисточником фейка о том, что на тот момент президент Украины, Петр Порошенко, убил своего брата.

Напомню, что накануне старта президентских выборов телеканал «1+1» выпустил интервью с участием Рената Усатого, в котором он и озвучил свои бездоказательные обвинения, которые оказались по нраву как российским СМИ, так и не переборчивым украинским, для которых эпатаж важнее достоверности.

Правда тогда телеканал «1+1» не уточнил, что Усатый связан с российской Солнцевской ОПГ и лично с Александром Гринбергом, аффилированным ФСБ и «Единой Россией». И именно Александр Гринберг являлся главным спонсором клуба Усатого – ФК «Заря» Бельцы.

Кстати, в 2014-м Ренато Усатый в ходе предвыборной компании, открыто заявлял, что посадит премьера, денонсирует ассоциацию с ЕС и вообще, его курирует ФСБ, а потому, ему море по колено. И это было его ошибкой, поскольку именно такая открытость послужила причиной для запрета его партии Patria (в переводе «Родина», надо же какое совпадение!), участвовать в выборах.

Сезон победившей демократии: в Молдову возвращается агентура Кремля Политический кризис в Молдове, в ходе которого… Geplaatst door Alexander Kovalenko op Zondag 16 juni 2019

После этого провала Усатый резво бежит в Россию, откуда и осуществляет вещание по указке кураторов. И последней операцией, которую через него проводили – была дискредитация президента Украины.

И вот, после того молдавский кризис усугубился на пользу Москве и проходит четко по кремлевскому сценарию, в родные пенаты возвращается одиозный Усатый, с намерением отбелить свое «честное» имя.

Проще говоря, кураторы Усатого вернули его под аккомпанемент политического кризиса с новой легендой и новыми ценными указаниями. Причем с учетом того сценария который разыгрывается для Молдовы, именно Усатый должен стать смотрящим за югом республики, которую планируют подвергнуть федерализации, с легализацией метастазы «русского мира» – Приднестровья. Ну, а север отдадут под присмотр Додона, роль и статус которого, на волне кризиса, бездумно одобренного европейской бюрократией, неожиданно возросли.