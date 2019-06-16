Роспропаганда дала сбой. Путинскую идею паспортизации Донбасса москвичи не поддержали

Россияне не поддерживают своего нацлидера Путина с его идей раздачи российского гражданства жителям оккупированного украинского Донбасса.

В России заявляют, что «первые жители Донбасса приехали в Россию для получения гражданства». Россияне почему-то совсем не рады и свое недовольство не скрывают. Собственный корреспондент «УНИАН» Роман Цимбалюк беседует в эфире радиостанция «Говорит Москва» со своим российским оппонентом Александр Дудчак и ведущим Юрием Будкиным, видеозапись эфира опубликована в личном блоге корреспондента.

«Примерно одинаковое количество украинских граждан, по одному миллиону человек, после начала российской агрессии уехали с Донбасса на подконтрольную властям территорию Украины и в Россию», – заявил в Цимбалюк.

На уходящей неделе свершилось то, о чем трезвонила без умолку вся российская пропагандистская машина последние полтора месяца – в Ростовской области выдали первые российские паспорта жителям оккупированного Донбасса.

Точнее, всего таковых «счастливчиков» 14 июня было чуть больше трех десятков, но громкий звон от торжественных фанфар звучал в зомбоящиках еще пару суток.

Причем первыми в очередь за вожделенными книжицами с двуглавыми орлами пустили «граждан «ДНР». Хотя в Луганске накануне прогибались, как могли – самая активная местная «вата» даже смастерила гигантский паспорт РФ, который развернула под песни «Любэ» и Газманова на центральной площади. Однако такой прогиб ростовскими паспортистами засчитан почему-то не был.

Вместе с тем, желающих в ОРДЛО пройти путинскую паспортизацию – не миллионы или сотни тысяч, а всего лишь тысячи. На данный момент «власти «ДНР» передали на территорию России 7,5 тыс. пакетов документов жителей ОРДО, еще 4,5 тыс. пакетов поступило от жаждущих российского гражданства из ОРЛО.

«У каждого своя судьба. Многие граждане Украины уехавшие в Россию испытывают проблемы с получением российского гражданства и вынуждены жить на грани закона», – подчеркнул Цимбалюк.

В итого имеем, что 12 тыс. заявлений пришло на рассмотрение (из них одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. или для 10%, что также весьма показательно). И это за последние недели тотальной промывки мозгов паспортами, притом что нынешняя численность постоянного населения оккупированных районов Донетчины и Луганщины составляет порядка 2,5 – 3 млн человек.

Одним словом, паспортный ажиотаж, конечно, наблюдается, но он подогревается довольно таки искусственно. Например, бюрократическим провоцированием столпотворения в паспортных столах, в чем местные тетушки-паспортистки всегда были мастерицами. Тем более, когда нужна картинка для пропагандистов из российских и коллаборантских СМИ.

«Российский паспорт не является пределом мечтаний для украинских граждан», – отмечает Цимбалюк в своем выступлении.

На этом фоне появился даже отдельный бизнес: оформление паспортов у посредников. Как известно, российское гражданство в ОРДЛО, согласно апрельскому указу Путина, может выдаваться только при наличии «паспортов «ДНР» или «ЛНР».

Так вот теперь, чтобы быстро получить такой фейковый «документ», нужно заплатить посреднику от 500 долларов и выше. Если же покупать «комплексную услугу» вместе с паспортом РФ, то это обойдется в разы дороже.

В итоге передачи российские слушатели поддержали свои голосованием мнение Романа Цимбалюка, критически высказавшего в отношение проводимой Россией политики на оккупированном Донбассе.