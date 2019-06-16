Зачем Пушилину Мадагаскар? Подельников главы «ДНР» обнаружили в Африке

Пока мировые сми уделяют внимания похождения понедельников главаря «ДНР» Дениса Пушилина, в ОРДЛО проходит российская операция «паспортизация». В тоже время властям Украины сдался бывший организатор «референдума о независимости «ДНР» Роман Лягин, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Первые итоги путинской «паспортизации ОРДЛО»

На уходящей неделе свершилось то, о чем трезвонила без умолку вся российская пропагандистская машина последние полтора месяца – в Ростовской области выдали первые российские паспорта жителям оккупированного Донбасса. Точнее, всего таковых «счастливчиков» 14 июня было чуть больше трех десятков, но громкий звон от торжественных фанфар звучал в зомбоящиках еще пару суток.

Причем первыми в очередь за вожделенными книжицами с двуглавыми орлами пустили «граждан «ДНР». Хотя в Луганске накануне прогибались, как могли – самая активная местная «вата» даже смастерила гигантский паспорт РФ, который развернула под песни «Любэ» и Газманова на центральной площади. Однако такой прогиб ростовскими паспортистами засчитан почему-то не был.

Вместе с тем, желающих в ОРДЛО пройти путинскую паспортизацию – не миллионы или сотни тысяч, а всего лишь тысячи. На данный момент «власти «ДНР» передали на территорию России 7,5 тыс. пакетов документов жителей ОРДО, еще 4,5 тыс. пакетов поступило от жаждущих российского гражданства из ОРЛО.

Итого: 12 тыс. заявлений пришло на рассмотрение (из них одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. или для 10%, что также весьма показательно). И это за последние недели тотальной промывки мозгов паспортами, притом что нынешняя численность постоянного населения оккупированных районов Донетчины и Луганщины составляет порядка 2,5 – 3 млн человек.

Одним словом, паспортный ажиотаж, конечно, наблюдается, но он подогревается довольно таки искусственно. Например, бюрократическим провоцированием столпотворения в паспортных столах, в чем местные тетушки-паспортистки всегда были мастерицами. Тем более, когда нужна картинка для пропагандистов из российских и коллаборантских СМИ.

На этом фоне появился даже отдельный бизнес: оформление паспортов у посредников. Как известно, российское гражданство в ОРДЛО, согласно апрельскому указу Путина, может выдаваться только при наличии «паспортов «ДНР» или «ЛНР». Так вот теперь, чтобы быстро получить такой фейковый «документ», нужно заплатить посреднику от 500 долларов и выше. Если же покупать «комплексную услугу» вместе с паспортом РФ, то это обойдется в разы дороже.

Привет Пушилину с Мадагаскара

Тем временем на минувшей неделе фамилия главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина весьма неожиданно попала в мировые СМИ. Дело в том, что именно к его личному окружению привело журналистское расследование Би-Би-Си о вмешательстве России в отдельные африканские выборы. В частности, речь шла о президентской кампании-2018 в одной из беднейших стран черного континента – Мадагаскаре.

Как оказалось, на тех выборах присутствовала большая группа российских политтехнологов, выдавших себя за туристов. И среди них затесались зам в пушилинской партии «Донецкая республика» Крамар (родом из Смоленской области России) и просто приятель Пушилина из Ростовской области некто Поздняков.

Кстати, его жена, еще совсем недавно будучи «руководителем ЦИК «ДНР», принимала осенью 2018-го пушилинское «избрание главой ДНР». Теперь же Позднякова – «начальник управления внутренней политики администрации главы ДНР».

Но вернемся к Мадагаскару и вопросу, а что там забыли все эти подельники Пушилина еще по временам МММ довоенного периода. «Русские туристы» гостили на родине лемуров неспроста – они активно подкупали кандидатов в тамошние президенты.

Причем деньгами, видимо, «повара Путина» Пригожина, который в последнее время вообще неровно дышит к Африке и к ее природным ресурсам, активно засылая туда не только «туристов-технологов», но и боевиков ЧВК (Судан и Центральноафриканская республика с «пригожинскими витязями» уже хорошо знакомы).

Впрочем, миссия в Мадагаскаре пушилинцев Крамара, Позднякова и компании была откровенно провалена – они смогли «купить» только двух кандидатов, набравших в итоге соответственно 1,2% и 0,3%. А после этого эти же кандидаты слили все подробности о «русских туристах» всяческим «вражеским голосам» типа Би-Би-Си. И не факт, что об этих африканских вакациях не последует продолжения.

Окончательный арест сепаратиста

А вот в еще одной истории 14 июня была поставлена предварительная точка – сначала генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании бывшего «главы ЦИК «ДНР» Лягина, и в тот же день Шевченковский суд Киева арестовал этого знакового сепаратиста на 60 суток без альтернативы залога.

Чуть позже стало известно, что сотрудники СБУ взяли Лягина на админгранице с Крымом, где тот в последнее время проживал. Напомним, в марте активно распространялась информация, оказавшаяся в последствии фейком, что Лягин якобы сдался украинским властям по программе СБУ «Тебя ждут дома».

Между прочим, этот один из главных организаторов псевдореферендума-2014 был вынужден перебраться в аннексированный Россией Севастополь из оккупированного Донецка, потому что «народная республика» стала пожирать своих «героев». С данным трендом Лягин столкнулся еще в 2016-м, когда пытался было шантажировать неким компроматом тогдашнего главаря квазиреспублики Захарченко, но тот «народного героя» преспокойно отправил «на подвал».

Выйти оттуда экс-»главе ЦИК «ДНР» каким-то образом удалось в 2017-м, и, отъехав от ОРДЛО на безопасное расстояние, Лягина в Facebook просто прорвало. «И Донбасс, и юго-восток Украины России интересны только как пушечное мясо в вечерних выпусках новостей», – вдруг стал откровенничать вчерашний идейный сепаратист и даже заявил, что сознательно обманывал в 2014-м жителей Донбасса, а сейчас признает, что Донбасс – это Украина.

Как ни парадоксально, но за такие откровения ничего Лягину тогда в Крыму не было, хотя российская ФСБ третирует крымчан за куда меньшие «провинности».