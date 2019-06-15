Австрия – форпост интересов России в ЕС. Политический скандал в Вене не повлиял на сделку с «Газпромом»

За всеми последними событиями не все заметили важную крупную энергетическую сделку, заключенную между австрийцами и российской стороной.

Соглашение прямо повлияет на энергетическую безопасность Европейского Союза. На фоне политического цунами в Вене и беспрецедентного давления западных союзников это определенный маркер – австрийцы готовы и дальше давиться «московским кактусом». Уж слишком выгодные предложения делает Кремль – буквально колониальная распродажа, сообщает Telegram-канал «Политота».

«Газпром» договорился с австрийской OMV об условиях продажи добывающих активов Уренгойского месторождения.

Австрийская компания получит 24,98% в освоении 4-го и 5-го участков ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири по цене €905 млн ($1,02 млрд). Финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить до конца 2019 года.

Таким образом, в рамках этой сделки стоимость 4-го и 5-го блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения с запасами в 274 млрд куб. м газа и 74 млн т конденсата оценена в €3,6 млрд.

При этом доля «Газпрома» в этом проекте снизится до 50,01%, а доля немецкого концерна Wintershall Dea сохранится на уровне 25,01%.

Основополагающее соглашение об обмене активами стороны заключили еще в октябре 2018 года. Тогда глава «Газпрома Алексей Миллер говорил, что окончательно стороны договорятся в 2019 году, а эксплуатация этих двух участков предполагается до 2069 года.

Кроме того, OMV закупит у «Газпрома» эквивалент 1,2 млрд куб. м природного газа (примерно 1 млн т СПГ) в форме сжиженного природного газа (СПГ) для загрузки своего приемного терминала в Роттердаме. Такое заявление в кулуарах ПМЭФ сделал глава австрийской компании Райнер Зеле, передают «РИА Новости».

«Мы подписали соглашение о том, что мы получим более 1 млрд куб. м СПГ с поставкой на наш СПГ-терминал в Роттердаме в 2020 году», – сказал Зеле. По его словам, контракт заключен на один год с возможностью продления. «Происхождение СПГ мы не фиксировали», – отметил Зеле.

Зеле также заявил, что и ранее знал, что трубопроводный газ «Газпрома» «очень конкурентоспособный». «Но с сегодняшним подписанием я узнал, что СПГ из России более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками», – сказал глава OMV.

«Газпром» производит на собственном проекте «Сахалин-2» немногим более 10 млн т СПГ в год.

Германцы и австрийцы фактически прямо бросают перчатку вызова планам администрации Дональда Трампа по «диверсификации» энергетического рынка ЕС за счет поставок американского СПГ. Так что ради дешевых колониальных российских ресурсов можно немного потерпеть и «незначительные политические неурядицы».