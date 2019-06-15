Поможем повторить «русскую весну»? Зеленский назначил друга организатора «ЛНР» главой погранслужбы Украины

При Зеленском на ключевые посты в силовых министерствах и ведомствах уже назначают людей тесно связанных с одиозными соратниками Януковича и водившими дружбу с организаторами «русской весны» в Украине. Яркий пример – новый начальник украинской погранслужбы Сергей Дейнеко.

Назначенный президентом Зеленским начальник украинской погранслужбы Сергей Дейнеко в 2010 году возглавлял Луганский пограничный отряд, пишет Telegram-канал Незыгарь.

Его назначение пролоббировал тогда Александр Ефремов, нардеп-регионал из команды Януковича, который сегодня находится под арестом.

При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.

Товарищем Дейнеко был организатор и первый глава «ЛНР», а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов.

В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться из плена Болотову, которого задержали украинские пограничники.

Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из России и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.

Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути на Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.

Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник (сейчас глава «ЛНР») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.

После Луганска Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.

Дейнеко имел связи с нардепом Виктором Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.

Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.

Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.

Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. Вошел в штаб Зеленского.