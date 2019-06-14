«Завоеватель» Киева и жертва Захарченко. Что известно об организаторе «референдума в «ДНР» Лягине?

Роман Лягин стал известным еще во времена Оранжевой революции в Донецке, в его бытность функционером Донецкого областного штаба Виктора Януковича, пишет редакция издания «Деловая Столица».

В скандальной общественную деятельности Лягин успел побывать в оппозиции к проукраинским сила в 2005 г., потом его бросило спасать Донецк от Лукьянченко, а Киев – от сталинского наследия. В те годы Лягин был таким себе маргинальным «городским сумасшедшим», который пытался с городского уровня выбраться на общеукраинский.

В 2005-м он создал и возглавил общественную организацию «Мы» – оппозиционную к президенту Украины Виктору Ющенко. В интервью Лягин рассказывал о том, что «идея создания организации возникла во время пребывания некоторой группы людей в Киеве. Название, флаг, стиль и все, что с этим связано, долгое время лежало под сукном у российского политтехнолога Глеба Павловского. Как только образовалась группа людей, мы сразу взяли это название».

Но вскоре «Мы» развалилась, и Лягин пошел против своих. «Я теперь не представляю организацию «Мы». Я против Лукьянченко и буду бороться против «Мы». Поступают предложения войти в ту или иную партию или общественно-политическую организацию. Еще больше поступает предложений от представителей коммерческих структур против Александра Лукьянченко. То есть он уже всех достал. То, чем я буду заниматься, – это изгонять бесов из Донецка», – говорил он в том же 2005-м «Новостям Донбасса».

В 2006 г. Лягин возглавил виртуальную организацию «Политер» и вступил в ряды Партии регионов. В феврале он сменил имя и фамилию, став Александром Викторовичем Лукьянченко, чтобы на выборах мэра Донецка снизить показатели голосов действующему мэру Александру Лукьянченко. Лягин заявил, что имеет на руках свидетельство из ЗАГСа о новом имени и фамилии, но паспорт с новыми данными ему так и не выдали.

Лягин ставил мышеловки возле Донецкого горисполкома с купюрами в пять гривен вместо приманки, утверждая, что «жадный мэр обязательно попадется, потому что не сможет совладать с собой при виде денег». «Моя задача – не выиграть выборы, а навредить нынешнему мэру. Задача – сбить его», – откровенно говорил Лягин «Острову». Тогда Лягину было 23 года.

В марте 2007-го он предложил переименовать Партию регионов в Партию юго-восточных регионов, выступая за присоединение восточных регионов к России и уничтожение Украины. В 2008-м баллотировался в мэры Киева, чтобы снести Крещатик. И не просто так, а спасая его от сталинского наследия.

«Киеву нужен молодой и энергичный руководитель, который избавит город от тяжелого сталинского наследия. И как только я стану мэром, мы это сделаем вместе с киевлянами. Киев будет действительно украинской столицей. Мало переименовать улицы – нужно уничтожить все следы тоталитаризма. Крещатик построили при Сталине? Снесем полностью. А дороги перекопаем. Все должно быть создано заново», – вещал тогда Лягин.

На выборах в Верховную Раду Украины в 2012-м баллотировался по 44 мажоритарному избирательному округу Донецка как самовыдвиженец. По результатам голосования набрал 0,33% голосов и занял последнее место среди кандидатов. По мнению экспертов, Лягин был техническим кандидатом «регионала» Николая Левченко. В том же 2012 г. Лягин возглавлял ДГОО «Курское землячество».

«Звездный час» Лягина наступил в 2014 г. после Революции достоинства, когда в Донецке, получив оружие, захватили власть пророссийские маргиналы. Лягин получил должность «руководителя ЦИК «ДНР». Под его руководством состоялся незаконный «референдум» 11 мая, и так называемые «выборы» главаря и «народного совета» осенью 2014 года.

В 2015-м Лягин говорил, что «ДНР» готова к решительным действиям и ждет, чтобы дестабилизация в украинском политикуме достигла апогея. «Мы не зацикливаемся, в любом случае, на территориях, которые занимаем сейчас. Мы готовы идти дальше. Наша задача – уничтожить государство Украина. Мы не боремся с гражданами Украины, мы боремся c мононациональным государством», – заявил Лягин.

Но уже в следующем 2016-м «звезда» Лягина в «ДНР» резко закатилась: главарь Александр Захарченко уволил его «за халатное отношение к исполнению обязанностей» с должности и отправил «на подвал». Какое-то время о Лягине ничего не было слышно – после визита к Захарченко 12 апреля 2016 г. он словно растворился и исчез.

Бывший секретарь «Совета безопасности «ДНР» Александр Ходаковский тогда писал, что искал информацию о нем. «Выяснил по крайней мере одно: ни в прокуратуре, ни в МГБ его нет, и о судьбе его там ничего не знают. А это означает только одно: теперь его нужно разыскивать как пропавшего человека, и делать это должна милиция», – писал Ходаковский.

Впоследствии боевик «ДНР» Александр Жучковский признался, что конфликт Лягина с руководством «ДНР» произошел в рамках противостояния Захарченко с «оппозицией» в лице Пургина-Ходаковского.

«Во время конфликта Лягин грозился рассказать прессе какие-то непорядочные, с его точки зрения, подробности избирательного процесса в «ДНР», и это было расценено властями «ДНР» как попытка нанесения ущерба республике в условиях военного времени», – писал Жучковский. Кроме этого, по его словам, Лягин «перешел на личности», нанеся Захарченко серьезные обиды.

«По итогам этой «дискуссии» Лягин получил некоторые телесные повреждения, поэтому его временно «изолировали», пока не сойдут побои и не будут проведена «профилактика» по его возможным разоблачениям в прессе», – поведал Жучковский. Лягин смог публично рассказать об этом только в феврале 2017 г. На своей странице в Facebook он написал, что его пытали, за то что он ответил на давление со стороны Захарченко, назвав последнего вором, подлым врагом и «куриным пометом».

После пыток Лягин прозрел и сказал, что для России Донбасс интересен лишь в качестве кровавой картинки для пропаганды. «И Донбасс, и юго-Восток Украины России интересны только как пушечное мясо в вечерних выпусках новостей», – отметил Лягин. А в конце концов заявил, что сознательно обманывал жителей Донбасса в 2014 г., и сейчас признает, что Донбасс – это Украина.

Тогда же стало известно, что Лягин покинул оккупированную Донетчину, некоторое время скрывался на России, но впоследствии перебрался в Крым. Сейчас он снизил свою медиаактивность: о Лягине давно ничего не было слышно, на своей странице в Facebook он почти не активен, последние сообщения от него были в январе 2018 г.

В марте 2019 г. народный депутат от «Самопомочі» Наталья Веселова заявила, что Лягин, якобы сдался украинским властям по программе СБУ «Тебя ждут дома». Однако впоследствии исправила информацию, отметив, что она не проверена, и на самом деле Лягин якобы находится в оккупированном Крыму.

Похоже, теперь экс-регионал и один из самых ярых украинофобов в «недореспубликах» оказался в безвыходном положении. Ему не рады ни в ОРДЛО, ни в России, на Мальдивы, видимо, денег нет, приходится возвращаться в страну, исчезновения которой Лягин страстно желал еще пару лет назад.

Судя по богатому опыту пребывания в системе власти «ДНР», Лягину, скорее всего, будет предложено пойти на сделку с украинскими правоохранителями, которым нелишними будут свидетельские показания экс-главы «ЦИК «ДНР» для украинских, а возможно, и международных судов.